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Газ (9404) россия (93025) Турецкий поток (43)

Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину

Из-за временной остановки

Транзит российского газа по ГТС Украины существенно увеличился из-за остановки "Турецкого потока" на ремонт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше чем в апреле. Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлению (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

"Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода", - говорится в сообщении.

С начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балкан. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлен.

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Топ комментарии
+6
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 4541
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30.06.2020 17:10
+2
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 17:09
+1
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 498

ЗЫ.. а путинская шаромыга баб Йуля предлагала ликвидировать "Нафтогаз"
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30.06.2020 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 17:09 Ответить
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 4541
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30.06.2020 17:10 Ответить
Там где деньги там и родина
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30.06.2020 17:13 Ответить
Родина там-- где солнце жопу греет.
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30.06.2020 17:26 Ответить
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 498

ЗЫ.. а путинская шаромыга баб Йуля предлагала ликвидировать "Нафтогаз"
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30.06.2020 17:16 Ответить
Без Нафтогаза и вкусных премий маме Коболева в Америку - газ физически не может перемещаться в пространстве. Это закон.
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30.06.2020 17:18 Ответить
Человек заработал премию так что не гони. Это тебе не гомно отсасывать тут голова нужна!
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30.06.2020 18:09 Ответить
Дак це ж кремлєбот. Вони ще й досі не відійшли після того що з ними зробив Коболєв
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01.07.2020 00:24 Ответить
Нафтогаз - паразитирующая прокладка. Всё верно Юля говорит
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30.06.2020 17:34 Ответить
А причём Нафтогаз к ГТС Украины
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30.06.2020 18:16 Ответить
напомню, что до 31.12.2019г "УкртТрансГаз"(сейчас самостоятельное предприятие "ГТС") входил в состав Нафтогаза в качестве аффилированного и подотчетного Нафтогазу предприятия.. а ликвидация Нафтогаза и его дочек это был замысел бабы Йули..
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30.06.2020 18:29 Ответить
 
 