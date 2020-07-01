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Новини Коронавірус і карантин
2 091 19

Кабмін уже розподілив 19 млрд з "коронавірусного фонду", - Шмигаль

Кабінет міністрів станом на 1 липня вже розподілив 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На засіданні Уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов Уряду, вже розподілено 19 млрд грн", - написав Шмигаль.

Він додав, що, зокрема, 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких 4,7 млрд грн — для виплати допомоги із часткового безробіття. 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття;

 3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу, з яких 650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ. 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу;

2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування;

1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам;

2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;

100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;

23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах виконання покарання;

52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

Шмигаль додав, що вже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн:  35 млрд грн — на ремонт і реконструкцію доріг;  7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення; 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4596) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
раздирибанили...да еще миши 2700 тыс тонн зерна из госрезерва поели
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01.07.2020 16:50
+3
Знаємо. На дороги. Бо вони для вас зараз важливіші за людське здоров'я.
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01.07.2020 16:47
+3
Вже витратили ?
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01.07.2020 16:48
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Знаємо. На дороги. Бо вони для вас зараз важливіші за людське здоров'я.
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01.07.2020 16:47 Відповісти
Вже витратили ?
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01.07.2020 16:48 Відповісти
раздирибанили...да еще миши 2700 тыс тонн зерна из госрезерва поели
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01.07.2020 16:50 Відповісти
Кто бы сомневался))))))
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01.07.2020 16:51 Відповісти
В Украине две беды - дураки и дороги. И совсем беда, кода первая беда берётся за вторую.
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01.07.2020 16:54 Відповісти
Вообще-то это наши деньги и хочется детально понимать на что и куда они пошли!!!
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01.07.2020 17:01 Відповісти
Дев"ятнадцять міліардів тупо списали на короновірус...І пішли вони в кишені високопоставлених злодіів,в тому числі і Шмигалю...Це фішка така у владоможців в останні шість років - не тирити мєлочь по кишеням,а списувати відразу на глобальних,патріотичних і соціальних проектах,на кшталт армія,"стіна",короновірус,земля...Це я так детально,хоча здається це вже всі понімають...
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01.07.2020 17:56 Відповісти
В карман Шмигалю и другим зебилам.
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01.07.2020 18:16 Відповісти
На кладбища дороги ремонтируют?
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01.07.2020 17:06 Відповісти
Тобто безпосередньо на боротьбу з коронавірусом (в т.ч.доплати медикам)-15-16 млрд,а на розпил на дорожніх ремонтах-ВДВІЧІ !!! більше ???
Не соромляться хлопаки.
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01.07.2020 17:07 Відповісти
На кого рассчитан этот тупой бред?
"... 52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО. ..."
Вы просто возвращаете средства перечисленные вам ранее людьми. Вы не даете ни копейки своих денег.
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01.07.2020 17:08 Відповісти
Кабмин уже рарзворовал 19 млрд на борьбу с вирусом.Пишите уже точнее.
Шотам,зебилы?Успеваете вытираться?)))
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01.07.2020 18:15 Відповісти
Резво ожеребились - як казав генерал в комедії строго режиму. А заробити не пробували?
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01.07.2020 18:21 Відповісти
от как только нажрутся... так карнтин и отменят? хм... а нажрутся ли...
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01.07.2020 18:24 Відповісти
І 35 лярдів Бєні за бітум
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01.07.2020 18:59 Відповісти
А интересно, сколько миллиардов пошло на повышение зарплат депутатов, слуг олигархов, (а иначе сказать, язык не поворачивается), почему об этом умалчиваете???
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01.07.2020 22:55 Відповісти
Молчание тоже много стоит.
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01.07.2020 23:31 Відповісти
Распределила по своим карманам зеленая плесень?
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02.07.2020 00:11 Відповісти
 
 