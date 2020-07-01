Кабмін уже розподілив 19 млрд з "коронавірусного фонду", - Шмигаль
Кабінет міністрів станом на 1 липня вже розподілив 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"На засіданні Уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов Уряду, вже розподілено 19 млрд грн", - написав Шмигаль.
Він додав, що, зокрема, 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких 4,7 млрд грн — для виплати допомоги із часткового безробіття. 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття;
3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу, з яких 650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ. 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу;
2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування;
1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам;
2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;
100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;
23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах виконання покарання;
52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.
Шмигаль додав, що вже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн: 35 млрд грн — на ремонт і реконструкцію доріг; 7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення; 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.
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Не соромляться хлопаки.
"... 52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО. ..."
Вы просто возвращаете средства перечисленные вам ранее людьми. Вы не даете ни копейки своих денег.
Шотам,зебилы?Успеваете вытираться?)))