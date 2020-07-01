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Новости Коронавирус и карантин
2 091 19

Кабмин уже распределил 19 млрд из "коронавирусного фонда", - Шмыгаль

Кабинет министров состоянию на 1 июля уже распределил 19 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом написал в Фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На заседании правительства заслушали отчет министра финансов об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн. По состоянию на 1 июля, согласно принятых постановлений правительства, уже распределены 19 млрд грн", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что, в частности, 9 млрд грн - направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, из которых ️4,7 млрд грн - для выплаты помощи по частичной безработице, ️4,3 млрд грн - на помощь по безработице;

3 млрд грн - предусмотрены на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, из которых ️650 млн грн - лабораторным подразделениям МОЗ, ️2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты учреждениям здравоохранения, оказывающих стационарную и экстренную медицинскую помощь;

2,5 млрд грн - предусмотрено на помощь Фонда социального страхования;

1,7 млрд грн - на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;

2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

100 млн грн - предусмотрено приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

23,7 млн грн - финансирование мер преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;

52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО.

Шмыгаль добавил, что уже предварительно одобрено распределение 45,7м млрд грн: 35 млрд грн - на ремонт и реконструкцию дорог;

7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения; 2,9 млрд грн - закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Также читайте: Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль 

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2694) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
раздирибанили...да еще миши 2700 тыс тонн зерна из госрезерва поели
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01.07.2020 16:50
+3
Знаємо. На дороги. Бо вони для вас зараз важливіші за людське здоров'я.
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01.07.2020 16:47
+3
Вже витратили ?
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01.07.2020 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Знаємо. На дороги. Бо вони для вас зараз важливіші за людське здоров'я.
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01.07.2020 16:47 Ответить
Вже витратили ?
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01.07.2020 16:48 Ответить
раздирибанили...да еще миши 2700 тыс тонн зерна из госрезерва поели
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01.07.2020 16:50 Ответить
Кто бы сомневался))))))
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01.07.2020 16:51 Ответить
В Украине две беды - дураки и дороги. И совсем беда, кода первая беда берётся за вторую.
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01.07.2020 16:54 Ответить
Вообще-то это наши деньги и хочется детально понимать на что и куда они пошли!!!
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01.07.2020 17:01 Ответить
Дев"ятнадцять міліардів тупо списали на короновірус...І пішли вони в кишені високопоставлених злодіів,в тому числі і Шмигалю...Це фішка така у владоможців в останні шість років - не тирити мєлочь по кишеням,а списувати відразу на глобальних,патріотичних і соціальних проектах,на кшталт армія,"стіна",короновірус,земля...Це я так детально,хоча здається це вже всі понімають...
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01.07.2020 17:56 Ответить
В карман Шмигалю и другим зебилам.
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01.07.2020 18:16 Ответить
На кладбища дороги ремонтируют?
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01.07.2020 17:06 Ответить
Тобто безпосередньо на боротьбу з коронавірусом (в т.ч.доплати медикам)-15-16 млрд,а на розпил на дорожніх ремонтах-ВДВІЧІ !!! більше ???
Не соромляться хлопаки.
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01.07.2020 17:07 Ответить
На кого рассчитан этот тупой бред?
"... 52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО. ..."
Вы просто возвращаете средства перечисленные вам ранее людьми. Вы не даете ни копейки своих денег.
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01.07.2020 17:08 Ответить
Кабмин уже рарзворовал 19 млрд на борьбу с вирусом.Пишите уже точнее.
Шотам,зебилы?Успеваете вытираться?)))
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01.07.2020 18:15 Ответить
Резво ожеребились - як казав генерал в комедії строго режиму. А заробити не пробували?
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01.07.2020 18:21 Ответить
от как только нажрутся... так карнтин и отменят? хм... а нажрутся ли...
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01.07.2020 18:24 Ответить
І 35 лярдів Бєні за бітум
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01.07.2020 18:59 Ответить
А интересно, сколько миллиардов пошло на повышение зарплат депутатов, слуг олигархов, (а иначе сказать, язык не поворачивается), почему об этом умалчиваете???
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01.07.2020 22:55 Ответить
Молчание тоже много стоит.
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01.07.2020 23:31 Ответить
Распределила по своим карманам зеленая плесень?
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02.07.2020 00:11 Ответить
 
 