Кабмин уже распределил 19 млрд из "коронавирусного фонда", - Шмыгаль

Кабинет министров состоянию на 1 июля уже распределил 19 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На заседании правительства заслушали отчет министра финансов об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн. По состоянию на 1 июля, согласно принятых постановлений правительства, уже распределены 19 млрд грн", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что, в частности, 9 млрд грн - направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, из которых ️4,7 млрд грн - для выплаты помощи по частичной безработице, ️4,3 млрд грн - на помощь по безработице;

3 млрд грн - предусмотрены на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, из которых ️650 млн грн - лабораторным подразделениям МОЗ, ️2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты учреждениям здравоохранения, оказывающих стационарную и экстренную медицинскую помощь;

2,5 млрд грн - предусмотрено на помощь Фонда социального страхования;

1,7 млрд грн - на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;

2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

100 млн грн - предусмотрено приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

23,7 млн грн - финансирование мер преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;

52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО.

Шмыгаль добавил, что уже предварительно одобрено распределение 45,7м млрд грн: 35 млрд грн - на ремонт и реконструкцию дорог;

7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения; 2,9 млрд грн - закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

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