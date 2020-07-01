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Новини Коронавірус і карантин
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Радбез ООН закликав до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19

Радбез ООН закликав до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19

Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію, що передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах та забезпечення гуманітарної й медичної допомоги в період пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через 100 днів після заклику Генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію", - повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

У документі, зокрема, йдеться про "загальне та негайне припинення бойових дій" в усіх конфліктних ситуаціях та міститься заклик до всіх сторін збройних конфліктів "негайно розпочати тривалу гуманітарну паузу принаймні впродовж 90 днів".

Як підкреслюється в резолюції, це має сприяти безпечній й безперебійній доставці гуманітарної й медичної допомоги відповідно до міжнародного права, у тому числі міжнародного гуманітарного права та права біженців.

Україна неодноразово висловлювала підтримку ініціативі Генерального секретаря ООН та зусиллям міжнародної спільноти щодо глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19. При цьому, російська сторона намагалася маніпулювати цією ініціативою й заявляла, що для цього потрібно спочатку зняти всі міжнародні санкції, зокрема запроваджені проти РФ через агресію на Донбасі та окупацію Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася через ОБСЄ до РФ із закликом припинити вогонь на період пандемії, - "слуга народу" Верещук

Автор: 

карантин (18172) ООН (3358) Радбез ООН (858) перемир’я (955) COVID-19 (19765) Ніколенко Олег (365) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
интересно, сколько бабла прожирает этот совбез оон и какой с него толк?
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01.07.2020 21:34
+2
Ещё один Тупик 95...
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01.07.2020 21:35
+2
самое главное это дайте 31млрд для ВОЗ..а мы мирно разделим
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01.07.2020 22:03
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интересно, сколько бабла прожирает этот совбез оон и какой с него толк?
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01.07.2020 21:34 Відповісти
Ещё один Тупик 95...
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01.07.2020 21:35 Відповісти
никакога прекращения огня не предвидится, даже в теории.
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01.07.2020 21:39 Відповісти
Главное просто перестать пастреливать...
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01.07.2020 21:41 Відповісти
Чтоб не спугнуть COVID-19?
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01.07.2020 21:47 Відповісти
А шо такое ваапще за совпез ООН,скотина от воз и моз,лагуна...рулит не в п..... ...
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01.07.2020 21:52 Відповісти
Справа в тому, що якщо імунитет дійсно є у перехворівших, то краще перехворіти влітку, бо взимку буде букет і звісно смертність буде вищою, оон політична установа, а тут політика другорядна, хайби краще кошти виділяли на ліки доки не настала зима.
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01.07.2020 21:59 Відповісти
самое главное это дайте 31млрд для ВОЗ..а мы мирно разделим
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01.07.2020 22:03 Відповісти
А шо ще може совєт бєзопасності ООН зробити на ділі ? Просто цікаво .
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01.07.2020 22:19 Відповісти
А призвать окупанта убраться на х/р на свою помойку, совбез ООН не хочет? Походотайствовать за Украину перед всем миром за ужесточение санкций для кацапских фашистов совбез ООН тоже не желает? Тогда может сам совбез ООН пойдет на х/р со своим высером-призывом?
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01.07.2020 22:20 Відповісти
Радбез ООН закликав до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 6466
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01.07.2020 22:21 Відповісти
Хорошая шутка
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01.07.2020 22:37 Відповісти
а баба яга против
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01.07.2020 22:52 Відповісти
нет, это ни она... а Кацапы !!! .. все беда, теракты, войны, в мире только от них ублюдков...
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02.07.2020 00:19 Відповісти
 
 