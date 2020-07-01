РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7448 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 493 14

Совбез ООН призвал к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19

Совбез ООН призвал к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и обеспечение гуманитарной и медицинской помощи в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию", - сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В документе, в частности, говорится об "общем и немедленном прекращении боевых действий" во всех конфликтных ситуациях и содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов "немедленно начать длительную гуманитарную паузу по крайней мере в течение 90 дней".

Как подчеркивается в резолюции, это должно способствовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной и медицинской помощи в соответствии с международным правом, в том числе международного гуманитарного права и права беженцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты

Украина неоднократно выражала поддержку инициативе Генерального секретаря ООН и усилиям международного сообщества относительно глобального прекращения огня во время пандемии COVID-19. При этом, российская сторона пыталась манипулировать этой инициативой и заявляла, что для этого нужно сначала снять все международные санкции, в частности введенные против РФ из-за агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Автор: 

карантин (16729) ООН (4176) Совбез ООН (1110) перемирие (1648) COVID-19 (18608) Николенко Олег (301) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
интересно, сколько бабла прожирает этот совбез оон и какой с него толк?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:34
+2
Ещё один Тупик 95...
показать весь комментарий
01.07.2020 21:35
+2
самое главное это дайте 31млрд для ВОЗ..а мы мирно разделим
показать весь комментарий
01.07.2020 22:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
интересно, сколько бабла прожирает этот совбез оон и какой с него толк?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:34 Ответить
Ещё один Тупик 95...
показать весь комментарий
01.07.2020 21:35 Ответить
никакога прекращения огня не предвидится, даже в теории.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:39 Ответить
Главное просто перестать пастреливать...
показать весь комментарий
01.07.2020 21:41 Ответить
Чтоб не спугнуть COVID-19?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:47 Ответить
А шо такое ваапще за совпез ООН,скотина от воз и моз,лагуна...рулит не в п..... ...
показать весь комментарий
01.07.2020 21:52 Ответить
Справа в тому, що якщо імунитет дійсно є у перехворівших, то краще перехворіти влітку, бо взимку буде букет і звісно смертність буде вищою, оон політична установа, а тут політика другорядна, хайби краще кошти виділяли на ліки доки не настала зима.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:59 Ответить
самое главное это дайте 31млрд для ВОЗ..а мы мирно разделим
показать весь комментарий
01.07.2020 22:03 Ответить
А шо ще може совєт бєзопасності ООН зробити на ділі ? Просто цікаво .
показать весь комментарий
01.07.2020 22:19 Ответить
А призвать окупанта убраться на х/р на свою помойку, совбез ООН не хочет? Походотайствовать за Украину перед всем миром за ужесточение санкций для кацапских фашистов совбез ООН тоже не желает? Тогда может сам совбез ООН пойдет на х/р со своим высером-призывом?
показать весь комментарий
01.07.2020 22:20 Ответить
Радбез ООН закликав до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 6466
показать весь комментарий
01.07.2020 22:21 Ответить
Хорошая шутка
показать весь комментарий
01.07.2020 22:37 Ответить
а баба яга против
показать весь комментарий
01.07.2020 22:52 Ответить
нет, это ни она... а Кацапы !!! .. все беда, теракты, войны, в мире только от них ублюдков...
показать весь комментарий
02.07.2020 00:19 Ответить
 
 