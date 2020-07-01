Совбез ООН призвал к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и обеспечение гуманитарной и медицинской помощи в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию", - сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В документе, в частности, говорится об "общем и немедленном прекращении боевых действий" во всех конфликтных ситуациях и содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов "немедленно начать длительную гуманитарную паузу по крайней мере в течение 90 дней".

Как подчеркивается в резолюции, это должно способствовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной и медицинской помощи в соответствии с международным правом, в том числе международного гуманитарного права и права беженцев.

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Украина неоднократно выражала поддержку инициативе Генерального секретаря ООН и усилиям международного сообщества относительно глобального прекращения огня во время пандемии COVID-19. При этом, российская сторона пыталась манипулировать этой инициативой и заявляла, что для этого нужно сначала снять все международные санкции, в частности введенные против РФ из-за агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.