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У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті збирають підписи за позачергове засідання. Голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що якщо назбирають підписи - провести його можуть і сьогодні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Нам опозиція сьогодні цілий день скаржиться, що потрібно напрацювати ці законопроєкти щодо COVID-19, які сьогодні є. І я хочу повідомити всім колегам, що сьогодні ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання", - сказав Арахамія.
Разумков у відповідь зазначив: "Листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів, я не заперечую, якщо буде підтримка народних депутатів, я сьогодні можу оголосити позачергове засідання".
Топ коментарі
+14 Старый зольдат
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+7 wake up-UA
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+5 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар02.07.2020 15:18
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призначити нового голову Нац.банку
і зеля разом з ними.
більше не хочуть кредитів від МВФ,
хочуть кредитів від пуйла,
але пуйло дорого візьме за свої гроші