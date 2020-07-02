У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті збирають підписи за позачергове засідання. Голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що якщо назбирають підписи - провести його можуть і сьогодні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нам опозиція сьогодні цілий день скаржиться, що потрібно напрацювати ці законопроєкти щодо COVID-19, які сьогодні є. І я хочу повідомити всім колегам, що сьогодні ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання", - сказав Арахамія.

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Разумков у відповідь зазначив: "Листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів, я не заперечую, якщо буде підтримка народних депутатів, я сьогодні можу оголосити позачергове засідання".