УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11201 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 706 25

У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія

У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті збирають підписи за позачергове засідання. Голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що якщо назбирають підписи - провести його можуть і сьогодні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нам опозиція сьогодні цілий день скаржиться, що потрібно напрацювати ці законопроєкти щодо COVID-19, які сьогодні є. І я хочу повідомити всім колегам, що сьогодні ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання", - сказав Арахамія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис. ФОТО

Разумков у відповідь зазначив: "Листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів, я не заперечую, якщо буде підтримка народних депутатів, я сьогодні можу оголосити позачергове засідання".

Автор: 

ВР (14987) карантин (18172) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Этот млочный брат Галустяна на свою родину, в Парашу, не собирается? По моему, он уже лишних 6 месяцев жирует в Украине.
показати весь коментар
02.07.2020 15:15
+7
Так кортить якомога швидше зруйнувати фінансову систему України?
показати весь коментар
02.07.2020 15:16
+5
Да хрен бы он у себя в Абхазии такое бабло нагрел. Там бы ********* сортировал.
показати весь коментар
02.07.2020 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот млочный брат Галустяна на свою родину, в Парашу, не собирается? По моему, он уже лишних 6 месяцев жирует в Украине.
показати весь коментар
02.07.2020 15:15 Відповісти
Да хрен бы он у себя в Абхазии такое бабло нагрел. Там бы ********* сортировал.
показати весь коментар
02.07.2020 15:18 Відповісти
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
показати весь коментар
02.07.2020 15:26 Відповісти
Оно не из Абхазии, оно родилось в Параше. А из Абхазии, этот павиан сдрыснул в Украине, предварительно наделав себе в штаны. По маленькому и по большому.
показати весь коментар
02.07.2020 15:39 Відповісти
Идиот пререстанет назначать идиотов?
показати весь коментар
02.07.2020 15:40 Відповісти
Не засерай сайт своим лоховским бредом. Иди возле подъезда митингуй.
показати весь коментар
02.07.2020 16:02 Відповісти
Я вже звик до того що на сайті коментують переважно вороги України, україноненависники які бажають Україні та українському народові гіршої долі, флудери які засерають ленту беззмістовними пустопорожніми дописами, та просто ідіоти які постять картинки. Прошу Вас, уйміться, зараз вирішується доля країни, перестаньте серти в коментарях, бо просрете Україну.
показати весь коментар
02.07.2020 16:08 Відповісти
беззмістовними дописами))))) неужели ты думаешь, кто то читает твой голимый фуфел! ты себя видишь как философа Иммануила? ты дятел, все по вершкам, лишь бы руки занять на клаве. лучше онанируй, здоровей будешь.
показати весь коментар
02.07.2020 16:28 Відповісти
По фене ботати будете на зоні, з такими ж олігофренами як і Ви. Вас, дикунів, пустили в цивілізоване українське суспільство, тому намагайтесь виглядати людьми, поки Вас не посадили назад в клітку до тварин.
показати весь коментар
02.07.2020 16:37 Відповісти
если я с тобой буду по фене, ты не поймешь ни единого слова, а тем более смысла. простой вопрос -тебе делать нехер? целыми днями сидишь и строчишь всякую херню. у меня люди работают, заработок стабильный, живу как хочу, кстати плачу налоги на содержание таких как ты придурков, прикалываюсь тут с идиотов. а ты чего сидишь? у тебя нет ног, рук, позвоночник высыпался в трусы? иди работай!
показати весь коментар
02.07.2020 16:49 Відповісти
Я буду з Вами розмовляти, коли Ви вичите українську мову і почнете писати змістовні дописи! А поки що продовжуйте працювати і сплачувати податки, не відволікайтесь. Тут не Вашого розуму розмови.
показати весь коментар
02.07.2020 16:56 Відповісти
Оно не из Абхазии, оно родилось в Параше. А из Абхазии, этот павиан сдрыснул в Украине, предварительно наделав себе в штаны. По маленькому и по большому.
показати весь коментар
02.07.2020 15:40 Відповісти
У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7210
показати весь коментар
02.07.2020 16:04 Відповісти
Так кортить якомога швидше зруйнувати фінансову систему України?
показати весь коментар
02.07.2020 15:16 Відповісти
Что Закон о игровом не приняли, или какойто новое доилово придумали? Бо считать , что ваше отребье соберется для нужд народа смешно.
показати весь коментар
02.07.2020 15:17 Відповісти
"слуги народу" аж підстрибують, так хочуть
призначити нового голову Нац.банку

і зеля разом з ними.

більше не хочуть кредитів від МВФ,
хочуть кредитів від пуйла,
але пуйло дорого візьме за свої гроші
показати весь коментар
02.07.2020 15:19 Відповісти
МВФ бере "дешево" ... ЗЕМЛЮ
показати весь коментар
02.07.2020 15:34 Відповісти
речі збирайте сосняки ви зєбільні!
показати весь коментар
02.07.2020 15:21 Відповісти
засідайте краще ваших засідят!
показати весь коментар
02.07.2020 15:24 Відповісти
смєрди

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8443
показати весь коментар
02.07.2020 15:25 Відповісти
Було б добре,якби народні депутати врешті решт проголосували в остаточній редакції за президентський законопроект про ліквідацію адвокатської монополії. Нагадаю, що цей законопроект ще в жовтні 2019 року одобрив Констиуційний Суд України.
показати весь коментар
02.07.2020 15:27 Відповісти
іносрана хламідія ніяк не заспокоїться ...
показати весь коментар
02.07.2020 15:32 Відповісти
Вот смотрю я на этого Арахамию и в очередной раз ловлю себя на мысли : насколько упал уровень народных депутатов.... Они-то и раньше, в большинстве своём, не отличались какими-то особыми талантами, но нынче это пререходит всякие границы разумного. Ну что собой представляет эта Арахамия ? Беженец из Абхазии... Наш паспорт получил только в 2015-м году, а уже лидер ведущей фракции в парламенте. Арахамия сказал то, Арахамия сказал это, Арахамия не слазит с экранов телевезоров... Да и что там говорить об этом деятеле, если у нас нынешнего президента выкопали на каких-то медийных задворках... Бедствие....
показати весь коментар
02.07.2020 15:39 Відповісти
"Слуги путена " только гадость какую - нибудь могут принять....
показати весь коментар
02.07.2020 15:41 Відповісти
хламидия
У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 307
показати весь коментар
02.07.2020 16:05 Відповісти
 
 