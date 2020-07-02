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Новости Коронавирус и карантин
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В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте собирают подписи за внеочередное заседание. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что если насобирают подписи - провести его могут и сегодня.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нам оппозиция сегодня целый день жалуется, что нужно наработать эти законопроекты по COVID-19, которые сегодня есть. И я хочу сообщить всем коллегам, что сегодня мы собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание", - сказал Арахамия.

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Разумков в ответ отметил: "Письма вам предоставлены, вы можете собрать 150 подписей, я не возражаю, если будет поддержка народных депутатов, я сегодня могу объявить внеочередное заседание".

ВР (29252) карантин (16729) внеочередное заседание (262) Арахамия Давид (989) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Этот млочный брат Галустяна на свою родину, в Парашу, не собирается? По моему, он уже лишних 6 месяцев жирует в Украине.
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02.07.2020 15:15
+7
Так кортить якомога швидше зруйнувати фінансову систему України?
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02.07.2020 15:16
+5
Да хрен бы он у себя в Абхазии такое бабло нагрел. Там бы ********* сортировал.
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02.07.2020 15:18
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Этот млочный брат Галустяна на свою родину, в Парашу, не собирается? По моему, он уже лишних 6 месяцев жирует в Украине.
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02.07.2020 15:15 Ответить
Да хрен бы он у себя в Абхазии такое бабло нагрел. Там бы ********* сортировал.
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02.07.2020 15:18 Ответить
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 15:26 Ответить
Оно не из Абхазии, оно родилось в Параше. А из Абхазии, этот павиан сдрыснул в Украине, предварительно наделав себе в штаны. По маленькому и по большому.
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02.07.2020 15:39 Ответить
Идиот пререстанет назначать идиотов?
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02.07.2020 15:40 Ответить
Не засерай сайт своим лоховским бредом. Иди возле подъезда митингуй.
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02.07.2020 16:02 Ответить
Я вже звик до того що на сайті коментують переважно вороги України, україноненависники які бажають Україні та українському народові гіршої долі, флудери які засерають ленту беззмістовними пустопорожніми дописами, та просто ідіоти які постять картинки. Прошу Вас, уйміться, зараз вирішується доля країни, перестаньте серти в коментарях, бо просрете Україну.
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02.07.2020 16:08 Ответить
беззмістовними дописами))))) неужели ты думаешь, кто то читает твой голимый фуфел! ты себя видишь как философа Иммануила? ты дятел, все по вершкам, лишь бы руки занять на клаве. лучше онанируй, здоровей будешь.
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02.07.2020 16:28 Ответить
По фене ботати будете на зоні, з такими ж олігофренами як і Ви. Вас, дикунів, пустили в цивілізоване українське суспільство, тому намагайтесь виглядати людьми, поки Вас не посадили назад в клітку до тварин.
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02.07.2020 16:37 Ответить
если я с тобой буду по фене, ты не поймешь ни единого слова, а тем более смысла. простой вопрос -тебе делать нехер? целыми днями сидишь и строчишь всякую херню. у меня люди работают, заработок стабильный, живу как хочу, кстати плачу налоги на содержание таких как ты придурков, прикалываюсь тут с идиотов. а ты чего сидишь? у тебя нет ног, рук, позвоночник высыпался в трусы? иди работай!
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02.07.2020 16:49 Ответить
Я буду з Вами розмовляти, коли Ви вичите українську мову і почнете писати змістовні дописи! А поки що продовжуйте працювати і сплачувати податки, не відволікайтесь. Тут не Вашого розуму розмови.
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02.07.2020 16:56 Ответить
Оно не из Абхазии, оно родилось в Параше. А из Абхазии, этот павиан сдрыснул в Украине, предварительно наделав себе в штаны. По маленькому и по большому.
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02.07.2020 15:40 Ответить
У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7210
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02.07.2020 16:04 Ответить
Так кортить якомога швидше зруйнувати фінансову систему України?
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02.07.2020 15:16 Ответить
Что Закон о игровом не приняли, или какойто новое доилово придумали? Бо считать , что ваше отребье соберется для нужд народа смешно.
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02.07.2020 15:17 Ответить
"слуги народу" аж підстрибують, так хочуть
призначити нового голову Нац.банку

і зеля разом з ними.

більше не хочуть кредитів від МВФ,
хочуть кредитів від пуйла,
але пуйло дорого візьме за свої гроші
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02.07.2020 15:19 Ответить
МВФ бере "дешево" ... ЗЕМЛЮ
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02.07.2020 15:34 Ответить
речі збирайте сосняки ви зєбільні!
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02.07.2020 15:21 Ответить
засідайте краще ваших засідят!
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02.07.2020 15:24 Ответить
смєрди

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8443
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02.07.2020 15:25 Ответить
Було б добре,якби народні депутати врешті решт проголосували в остаточній редакції за президентський законопроект про ліквідацію адвокатської монополії. Нагадаю, що цей законопроект ще в жовтні 2019 року одобрив Констиуційний Суд України.
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02.07.2020 15:27 Ответить
іносрана хламідія ніяк не заспокоїться ...
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02.07.2020 15:32 Ответить
Вот смотрю я на этого Арахамию и в очередной раз ловлю себя на мысли : насколько упал уровень народных депутатов.... Они-то и раньше, в большинстве своём, не отличались какими-то особыми талантами, но нынче это пререходит всякие границы разумного. Ну что собой представляет эта Арахамия ? Беженец из Абхазии... Наш паспорт получил только в 2015-м году, а уже лидер ведущей фракции в парламенте. Арахамия сказал то, Арахамия сказал это, Арахамия не слазит с экранов телевезоров... Да и что там говорить об этом деятеле, если у нас нынешнего президента выкопали на каких-то медийных задворках... Бедствие....
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02.07.2020 15:39 Ответить
"Слуги путена " только гадость какую - нибудь могут принять....
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02.07.2020 15:41 Ответить
хламидия
У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 307
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02.07.2020 16:05 Ответить
 
 