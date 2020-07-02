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В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте собирают подписи за внеочередное заседание. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что если насобирают подписи - провести его могут и сегодня.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нам оппозиция сегодня целый день жалуется, что нужно наработать эти законопроекты по COVID-19, которые сегодня есть. И я хочу сообщить всем коллегам, что сегодня мы собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание", - сказал Арахамия.
Разумков в ответ отметил: "Письма вам предоставлены, вы можете собрать 150 подписей, я не возражаю, если будет поддержка народных депутатов, я сегодня могу объявить внеочередное заседание".
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призначити нового голову Нац.банку
і зеля разом з ними.
більше не хочуть кредитів від МВФ,
хочуть кредитів від пуйла,
але пуйло дорого візьме за свої гроші