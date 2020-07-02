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Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг, - указ

Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг, - указ

Президент України Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №259/2020 опублікований на сайті глави держави.

"На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" постановляю: Припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації", - йдеться в указі.

У зв'язку з цим визнано таким, що втратив силу указ президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

Крім того, Зеленський доручає створити комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг, визначивши головою цієї комісії керівника апарату Нацкомфінпослуг Тетяну Галабудську і зобов'язавши її проінформувати в тримісячний термін про результати проведеної роботи.

Кабінету Міністрів доручено вирішити в установленому порядку питання подальшого використання об'єктів права державної власності, які перебували в управлінні Нацкомфінпослуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 11,4% - Порошенка, 11,2% - Бойка, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Нацкомфінпослуг (79)


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Топ коментарі
+28
Ну все, теперь понеслась.

Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ - Цензор.НЕТ 8638
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02.07.2020 15:28
+26
Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ - Цензор.НЕТ 5678
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02.07.2020 15:26
+23
Зеленский прекратил деятельность - было бы лучше...
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02.07.2020 15:27
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Нацкомфінпослуг собирались ликвидировать еще лет пять назад. Так что все планово.
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02.07.2020 21:28 Відповісти
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