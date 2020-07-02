Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг, - указ
Президент України Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №259/2020 опублікований на сайті глави держави.
"На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" постановляю: Припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації", - йдеться в указі.
У зв'язку з цим визнано таким, що втратив силу указ президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
Крім того, Зеленський доручає створити комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг, визначивши головою цієї комісії керівника апарату Нацкомфінпослуг Тетяну Галабудську і зобов'язавши її проінформувати в тримісячний термін про результати проведеної роботи.
Кабінету Міністрів доручено вирішити в установленому порядку питання подальшого використання об'єктів права державної власності, які перебували в управлінні Нацкомфінпослуг.
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