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Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ

Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №259/2020 опубликован на сайте главы государства..

"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - говорится в указе.

В связи с этим признан утратившим силу указ президента Украины от 23 ноября 2011 № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".

Кроме того, Зеленский поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив председателем этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.

Кабинету Министров поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Нацкомфинуслуг (1)


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Топ комментарии
+28
Ну все, теперь понеслась.

Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ - Цензор.НЕТ 8638
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02.07.2020 15:28
+26
Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ - Цензор.НЕТ 5678
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02.07.2020 15:26
+23
Зеленский прекратил деятельность - было бы лучше...
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02.07.2020 15:27
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Нацкомфінпослуг собирались ликвидировать еще лет пять назад. Так что все планово.
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02.07.2020 21:28 Ответить
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