Президентский рейтинг Зеленского упал до 34,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за В.Зеленского. 11,4% поддержали бы П.Порошенко, 11,2% - Ю.Бойко, 7,2% - Ю.Тимошенко, 6,7% - И.Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% - не определились", - говорится в исследовании.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 июня 2020.