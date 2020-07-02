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Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за В.Зеленського. 11,4% підтримали б П.Порошенка, 11,2% - Ю.Бойка, 7,2% - Ю.Тимошенко, 6,7% - І.Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% - не визначилися", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування "Соцису"

Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування Рейтингу 01
Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.

Автор: 

Бойко Юрій (440) Зеленський Володимир (23923) опитування (1942) Порошенко Петро (15180) рейтинг (1654) соціологія (260)


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Топ коментарі
+27
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 11,4% - Порошенко, 11,2% - Бойко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 55
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02.07.2020 14:07
+25
Откуда у Зеленского 38%? Это что шутка?!
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02.07.2020 14:07
+25
https://censor.net/user/466099

к сожалению нет, это стадо баранов хоть и редеющее, но еще существуетПрезидентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 11,4% - Порошенко, 11,2% - Бойко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6279
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02.07.2020 14:11
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Меньше смотрите рейтинги, больше думайте головой.
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02.07.2020 16:20 Відповісти
статистика первого тура прошедших выборов явно показала, что 39% думают жопой
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03.07.2020 00:26 Відповісти
Я тебе больше скажу, мало того что думают жопой так еще и в Польшу по безвизу ездят
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03.07.2020 07:47 Відповісти
сколько Дегенератов в этой стране, если не нарко-клоун, так ватноголовая Крыса бойко.....
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02.07.2020 15:06 Відповісти
Порошенко-Бойко идут ноздря-в-ноздрю.
Куда мы катимся?
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02.07.2020 15:17 Відповісти
Ваш паравоз лєтіт впєрьод,
В Зебілє обстановка.
Іншого нєт у вас путі,
В руках у вас Зебілка...
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02.07.2020 15:28 Відповісти
паровозы не летают!
А Паравозы - тем более.
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02.07.2020 15:44 Відповісти
Якщо очень захотеть, то паравоз можете к Льонє Космосу полєтєть...
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02.07.2020 15:56 Відповісти
Тогда:
Шагай вперед, мой экскаватор!
Черпай г.... большой лопатой!
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02.07.2020 16:57 Відповісти
Не хочуть чомусь українці бачити мільярдера Поросенка гетьманом. Ну не повезло Петі з населенням, шо поробиш. )))
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02.07.2020 15:17 Відповісти
какой дегенеративный у нас народ....выбирают все время из разных сортов гов..а.
почему обязательно тупоголовый комик, олигарх или 3 московских проекта??? причем один из которых бывший кадровый ФСБ/СБУшник????
нет других людей в стране??
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02.07.2020 15:25 Відповісти
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 11,4% - Порошенка, 11,2% - Бойка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1994.
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02.07.2020 15:26 Відповісти
партія Бариги "ЄС"..

Яким треба бути тупим,щоб підтримувати :
Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1661
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02.07.2020 18:23 Відповісти
Яким треба бути тупим,щоб підтримувати ))
Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7572 . .
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02.07.2020 19:44 Відповісти
Як малюются рейтинги на замовлення 34,6 % за які заслуги? провал за провалом ,єдине що було відносно стабільна це національна валюта але і тут вмішався клоун і "виправив",де ті відсотки? наприклад я не зустрічав людей що б були задоволені нинішнім президентом.
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02.07.2020 15:29 Відповісти
Країна ідіотів.
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02.07.2020 15:35 Відповісти
Рейтинг Зеленского вырос на 4% после выборов, так как сравнивать нужно, естественно, первый тур, а вот с рейтингом порошенко совсем другая история- он упал на 3%, что вообще не свойственно находящимся в оппозиции политикам. А сравнивать президентский рейтинг этих двух людей можно лишь , если будет задан вопрос - за кого бы вы проголосовали сегодня во втором туре, если бы там вновь оказались Зеленский / Порошенко. Уверена, что и в этом случае , рейтинг Зеленского показал бы рост.
К опросу, как говорится, нет вопросов. Вопросы есть к комментариям этого опроса- они манипулятивны.
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02.07.2020 15:36 Відповісти
.....зе-математика , однако .. .
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02.07.2020 15:43 Відповісти
если будет задан вопрос - за кого бы вы проголосовали сегодня во втором туре, если бы там вновь оказались Зеленский / Порошенко. Уверена, что и в этом случае , рейтинг Зеленского показал бы рост.

Статистика каже ,що у другому турі при подібному "повторенні" при антирейтингу Бариги ,що зріс з 49 до 57 відсотків з цього часу було би не 73 відсотки у Зе А всі 80 і більше..

так,зросла би шалено кількість тих прихильників ЗЕ,що х..й забили на зе з того часу..
Але таких "ситуативних прихильників Петра" ЩЕ БІЛЬШЕ...
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02.07.2020 18:18 Відповісти
ты даже не понимаешь, за что тебя в спам кидают. Тяжело наверное жить без мозгов...
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03.07.2020 00:23 Відповісти
мені абсолютно по..уй,за що ольгінські суки під іноземними прапорцями і упороті порохоботи при відсутності аргументів і від безсилої люті викидають мене у спам )))
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03.07.2020 09:23 Відповісти
Вопросы есть к комментариям этого опроса- они манипулятивны.

Верно. Барыга купил пастора и тот стал главой штаба ПЭСа...
В любом случае политическая мадам Брожкина - это Петя.
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02.07.2020 20:27 Відповісти
Во втором туре у Зеленского теперь все шансы встретить Бойко
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02.07.2020 22:03 Відповісти
Сосни народу!
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03.07.2020 07:05 Відповісти
Ты о чем-то другом можешь думать, убожество больное?
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03.07.2020 07:23 Відповісти
а ты только это ведь и можешь! а потом, это не я ! это ваша хламидия так про вас всех зелешлюх сказала. чмошница, ты подъездная!
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03.07.2020 07:25 Відповісти
45,8% дебілів в країні- це погано!
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02.07.2020 15:52 Відповісти
почему я ни разу не попала под опросы? где, когда с кем проводят опросы. в кометах 95% пишут про зеленую плесень одни негативы и вот те на -34,6% за тварь зеленую. Украина несется в пропасть с клоуном, а за него в процентах больше всех. может эти опросы в рашке проводят?
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02.07.2020 15:55 Відповісти
Мені відомо, що багато колишніх зеприхильників зараз налаштовані проти нього, тому маніпуляції з окропом були.
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02.07.2020 15:58 Відповісти
Опитуванням😄
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02.07.2020 15:59 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений @TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat



Дружина розповідає, що серед сусідів по нашому будинку, де усі квартири були куплені за чималі гроші, повно залізобетонних порохоненависників та зеледрочерів. У них бізнес іде за водою, а вони все розповідають, який Порох паганий, який Паяц гарний. І знов вкотре те саме попри все.

https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1278789565751451654 3 мин

НЛП выжгло мозги и перепрошило туда программу - Порох враг. Спрашиваешь - а почему, что украл? Ответа нет, только звериная злоба с налитыми кровью глазами.
Будем мы их ещё лечить как Белое Братство гебнюка Кривоногова.
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02.07.2020 23:40 Відповісти
Что-то в табличке редактировали и не отредактировали, посмотрите цифры. Они не совпадают у первых 3х кандидатов. Темнит что-то рейтинг.
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02.07.2020 16:12 Відповісти
интересно кто за бойко, переселенцы, местные перевертни или кацапосделанные?
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02.07.2020 16:28 Відповісти
Уныние,сомнение,неприязнь вызывает не столько факт пребывание Зеленского при власти,сколько кто ему составляет конкуренцию.Все таже колода засаленых политических карт:Порошенко,Бойко,Тимошенко.Некоторую надежду предоставляет факт приближения к этим "деятелям" Игоря Смешка,но ,не особо мудрствую ,его тут же объявят агентом ФСБ,профессиональным чекистом ,с добавлением последующей ахинеи ,в том же духе.И что удивительно,этим измышлениям большинство тут же поверит.Неужели Украина оскудела талантливыми политиками ил талантливыми людьми?А может быть ,захватившие страну олигархи и латифундисты, иных лиц и не пускают на политический олимп?!
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02.07.2020 16:35 Відповісти
Ми знову перед вибором,коли немає вибору...
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02.07.2020 16:36 Відповісти
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"

https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Президентский рейтинг: 25.2% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"
Выборы Президента Украины
Регион опроса:Украина.
Период проведения опроса:24.06.2020 - 28.06.2020.
Количество респондентов:2000.
Ошибка репрезентативности:2.2%.
Метод опроса:личное интервью.
Для чего приписками заниматься, чтобы сделать Зеленскому приятно?
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02.07.2020 16:47 Відповісти
різна методика опитувань плюс існуюча завжди похибка.. обидві цифри мають право на існування...
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02.07.2020 17:08 Відповісти
Нажмите на синий текст, откроется ссылка. Вы увидите, что опрос тот же, но цифры разные.
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02.07.2020 17:44 Відповісти
Причина - відсоток підтримки Зе серед усіх опитаних (25.2%) та серед тих, хто вже визначився зі своїми вподобаннями та має намір голосувати (34.6%).

Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7051
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02.07.2020 18:04 Відповісти
Ця табличка - з PDF (див. с. 17), викладеного на http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_ocenka_obschestvenno-politicheskoy_situacii.html?fbclid=IwAR1nZNEfeq1T2YqZxyj4Nj_A2ZmoxOoNff_iFRJ34ZrJqhi2Vd2oDHS4vmo сайті агентства Рейтинг.
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02.07.2020 18:08 Відповісти
ще раз..
різні соціологічні агентства мають різну методику.ЗАВЖДИ.
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03.07.2020 09:25 Відповісти
нехер брехливый рейтинг обсуждать
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02.07.2020 16:51 Відповісти
всі теперішні рейтинги брехливі...
прийдеться очікувати рік-два небрехливий,де У Пєті стане більше..

зрозуміло,що люди пам"ятають більше добре,а ще український народ любить страдальців у тюрмі жаліти...))
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02.07.2020 17:12 Відповісти
лікуйся
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02.07.2020 18:24 Відповісти
Враньё а не рейтинг.Нужно проверить кто финансирует и проплачивает это враньё .По любому из этих денег не уплачены налоги в государственный бюджет Украины .
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02.07.2020 16:56 Відповісти
У сої рвонули пердаки, а як біснувалися на попередній гілці про рейтинг партій
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02.07.2020 17:06 Відповісти
у Притули ,Тимошенко,ляшко і навіть Гройсмана куди більше шансів виграти у випадку ЙМОВІРНИХ виборів у Зеленського,ніж у Бариги з його 57 відсотків Антирейтингу...
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02.07.2020 17:07 Відповісти
Розрахунок у шоколадок дуже простий: замутити Майдан, скинути Зеленського, вивести у другий тур Порошенко проти Бойка. І тоді всі скажуть: "Ну, шо робить? Будем голосувать за Порошенка. Якось же пережили його перше правління. Дасть Бог, переживем і друге. Не за Бойка ж голосувати".
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02.07.2020 19:07 Відповісти
В нього ще на минулих виборах був такий план. Теж дуже хотів вивести бойка в другий тур.

Проти будь-якого іншого кандидата у порошенка нема шансів у другому турі.
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02.07.2020 21:15 Відповісти
Треба збирати Майдан і гнати це ЗЕлене лайно разом зі всією його бандою.
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02.07.2020 17:17 Відповісти
збирай..жени..
І я навіть можливо "підсоблю"..

Звичайно,якщо це буде не МАйдан за ПЄтю...
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02.07.2020 18:21 Відповісти
Що це за маніпуляція в заголовку? Рейтинг Зеленського потрібно порівнювати із першим туром виборів, а не другим!
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02.07.2020 17:24 Відповісти
Не долго осталось ждать. Осенью рухнет гривна и ипанёт даже самых упоротых зебилов по их тупых головах. Тогда на рейтинг и посмотрим.
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02.07.2020 17:36 Відповісти
Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7011
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02.07.2020 18:13 Відповісти
Тільки дурні можуть вірити дурню!!
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02.07.2020 18:37 Відповісти
Тільки дурні можуть вірити дурню!! Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7223

когда тот объявляет карантин...
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02.07.2020 20:31 Відповісти
Рейтинг Зеленского в 3 раза выше, чем у Порошенко. Так что ничего вам не светит, шоколадки.

Через 9 лет прибегайте. Может к тому времени народ забудет как во время правления ПОПа коммуналка выросла в 5-6 раз, гривна обвалилась в 3,5 раза, проезд подорожал в 4-5 раз. А Украина в 2018 году была признана самой бедной страной Европы. По ВВП на душу населения нас тогда обогнала даже Молдова. Может через 9 лет народ забудет Изварино, Саур-Могилу, Иловайск, Дебальцево. Вот через 9 лет и прибегайте, шоколадки.

А эти 9 лет еще будет править нынешняя власть.
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02.07.2020 18:59 Відповісти
при зеленой твари коммуналка подешевела в 15 раз, проезд в 4,573921000467 раза, доллар по 5,0001. война закончилась( глаза пукина не соврали), бюджет страны перевалил через край, зарплата по 350 000 грн, пенсии 3 000 000 грн. безвиз отменили, но это такое. коррупция вырвана с корнем, олигархи уехали в оманы, но главное Порошенко П.А. посадили в тюрьму. самое важное- Украина федеральный западный округ вяликой расии. и украИнцы теперь укрАинцы, которые малоросы. спасибо 73% зебилам и особенно зеленой плесени за наше счастливое детство.
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03.07.2020 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4 Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль! - Тарас Чорновил
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02.07.2020 19:38 Відповісти
отрицательная динамика радует . Но нельзя в альтернативу пихать Пепу , нужен другой не зашкваренный кандидат и Пепа это знает . но сует свое рыло везде .
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02.07.2020 19:50 Відповісти
Нєлох зараз може здійснити єдиний гідний вчинок в своєму нікчемному житті - піти у відставку. Поки ще може
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02.07.2020 20:00 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:30 Відповісти
Это уже называется не рейтинг, а фаллоимитатор (рейтингоимитатор). Когда его нет, но можно съодить в секс-шоп, и сымитировать гыганта.
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02.07.2020 20:53 Відповісти
34% зебилов еще дохрена, эти до последнего пустого кармана будут лобзать наркомана.
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02.07.2020 21:04 Відповісти
А 36% это родственники тех кого Ленин согнал в Украину так как в рашке есть нечего было?
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02.07.2020 21:26 Відповісти
Зєля - російський шпигун.
Зєлю геть. Дострокові.
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02.07.2020 22:32 Відповісти
І? На гіпотетичних дострокових отримаємо другий тур Бойко/Порошенко. Де у Бойка не погані шанси перемогти.
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03.07.2020 06:54 Відповісти
Порошенко це західний розвиток ,.. Бойко східний розвиток ,..топто деградація,...Зеленський на місці підСтребувати і від цього получати кайф...,.
По опитуванню можна зрозуміти чого бажають громадяни України.
... тільки чому час від часу задавати питання чому? ...такі бідні...
. Бідні бо Д.....ось вам відповідь...
Розвиватися завжди тяжче чим деградувати ...
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03.07.2020 03:18 Відповісти
Що люди не розуміють, що Смешко проросійський. чи їм потрібен такий.
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03.07.2020 07:05 Відповісти
Гордон агитировал за Смешко.
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03.07.2020 08:22 Відповісти
даже не прорасейский а просавецкий - у кагабэ бывших не бывает
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03.07.2020 10:51 Відповісти
война расейки против Украины сплотила страну (за исключением ватных регионов доброволь
но слившихся оккупанту ) но она только началась и на следущем этапе кремлядям нужно раз
валить это единство изнутри при помощи хаоса - зебил и есть тот самый "мистерХаос" но к со
жалению 3/4 избирателей этого не захотели понимать до того хотелось посадить петю.............
а когда прийдёт время вовеОманскому реально нести ответсвенность за всю муйню он доста
нет из широких штанин ещё действительную справочку от ниврипитолога ещё за шкльные го
ды шо он не несёт никакой ответсвенности за свои действия никогда и ни при каких условиях
по причине того шо он **************** аутист с раздвоенно-растроено-раздесятерённой
субличностью живущей в выдуманных мирах а в реальности живёт актёр играющий роли......
вот тогда и посмеёмся все вместе и страна вновь обретёт единсво............
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03.07.2020 11:12 Відповісти
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