Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за В.Зеленського. 11,4% підтримали б П.Порошенка, 11,2% - Ю.Бойка, 7,2% - Ю.Тимошенко, 6,7% - І.Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% - не визначилися", - йдеться в дослідженні.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.