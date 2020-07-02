Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за В.Зеленського. 11,4% підтримали б П.Порошенка, 11,2% - Ю.Бойка, 7,2% - Ю.Тимошенко, 6,7% - І.Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% - не визначилися", - йдеться в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.
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Куда мы катимся?
В Зебілє обстановка.
Іншого нєт у вас путі,
В руках у вас Зебілка...
А Паравозы - тем более.
Шагай вперед, мой экскаватор!
Черпай г.... большой лопатой!
почему обязательно тупоголовый комик, олигарх или 3 московских проекта??? причем один из которых бывший кадровый ФСБ/СБУшник????
нет других людей в стране??
Яким треба бути тупим,щоб підтримувати :
. .
К опросу, как говорится, нет вопросов. Вопросы есть к комментариям этого опроса- они манипулятивны.
Статистика каже ,що у другому турі при подібному "повторенні" при антирейтингу Бариги ,що зріс з 49 до 57 відсотків з цього часу було би не 73 відсотки у Зе А всі 80 і більше..
так,зросла би шалено кількість тих прихильників ЗЕ,що х..й забили на зе з того часу..
Але таких "ситуативних прихильників Петра" ЩЕ БІЛЬШЕ...
Верно. Барыга купил пастора и тот стал главой штаба ПЭСа...
В любом случае политическая мадам Брожкина - это Петя.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений @TedTeddycat
https://twitter.com/TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat
Дружина розповідає, що серед сусідів по нашому будинку, де усі квартири були куплені за чималі гроші, повно залізобетонних порохоненависників та зеледрочерів. У них бізнес іде за водою, а вони все розповідають, який Порох паганий, який Паяц гарний. І знов вкотре те саме попри все.
https://twitter.com/angelys667
https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1278789565751451654 3 мин
НЛП выжгло мозги и перепрошило туда программу - Порох враг. Спрашиваешь - а почему, что украл? Ответа нет, только звериная злоба с налитыми кровью глазами.
Будем мы их ещё лечить как Белое Братство гебнюка Кривоногова.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Президентский рейтинг: 25.2% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"
Выборы Президента Украины
Регион опроса:Украина.
Период проведения опроса:24.06.2020 - 28.06.2020.
Количество респондентов:2000.
Ошибка репрезентативности:2.2%.
Метод опроса:личное интервью.
Для чего приписками заниматься, чтобы сделать Зеленскому приятно?
різні соціологічні агентства мають різну методику.ЗАВЖДИ.
прийдеться очікувати рік-два небрехливий,де У Пєті стане більше..
зрозуміло,що люди пам"ятають більше добре,а ще український народ любить страдальців у тюрмі жаліти...))
Проти будь-якого іншого кандидата у порошенка нема шансів у другому турі.
І я навіть можливо "підсоблю"..
Звичайно,якщо це буде не МАйдан за ПЄтю...
когда тот объявляет карантин...
Через 9 лет прибегайте. Может к тому времени народ забудет как во время правления ПОПа коммуналка выросла в 5-6 раз, гривна обвалилась в 3,5 раза, проезд подорожал в 4-5 раз. А Украина в 2018 году была признана самой бедной страной Европы. По ВВП на душу населения нас тогда обогнала даже Молдова. Может через 9 лет народ забудет Изварино, Саур-Могилу, Иловайск, Дебальцево. Вот через 9 лет и прибегайте, шоколадки.
А эти 9 лет еще будет править нынешняя власть.
Зєлю геть. Дострокові.
По опитуванню можна зрозуміти чого бажають громадяни України.
... тільки чому час від часу задавати питання чому? ...такі бідні...
. Бідні бо Д.....ось вам відповідь...
Розвиватися завжди тяжче чим деградувати ...
но слившихся оккупанту ) но она только началась и на следущем этапе кремлядям нужно раз
валить это единство изнутри при помощи хаоса - зебил и есть тот самый "мистерХаос" но к со
жалению 3/4 избирателей этого не захотели понимать до того хотелось посадить петю.............
а когда прийдёт время вовеОманскому реально нести ответсвенность за всю муйню он доста
нет из широких штанин ещё действительную справочку от ниврипитолога ещё за шкльные го
ды шо он не несёт никакой ответсвенности за свои действия никогда и ни при каких условиях
по причине того шо он **************** аутист с раздвоенно-растроено-раздесятерённой
субличностью живущей в выдуманных мирах а в реальности живёт актёр играющий роли......
вот тогда и посмеёмся все вместе и страна вновь обретёт единсво............