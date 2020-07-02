СБУ заблокувала роботу ботоферми в Бердянську, якою керували з Росії. ФОТО
Кіберспеціалісти спецслужби встановили, що житель Бердянська обладнав ботоферму, яка була забезпечена телекомунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України 2 липня.
За інформацією СБУ, ботоферма була частиною розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії, вона була організована з метою дискредитації української влади.
"Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більш ніж 500 "ботів". Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів", - зазначили в СБУ.
За версією слідства, інформаційні "вкидання", які відпрацьовувала ботоферма, були спрямовані на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу і на дискредитацію дій української влади.
Під час проведення обшуку було вилучено комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання і близько 900 карток українських і російських мобільних операторів.
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Что то уменшилось "знакомых" ников.
Нл присутствуют еще, значит не один клоповник.
Вас, как грибов нерезаных на цензоре. И ты это прерасно понимаешь. Так, что включать дурака не нужно. Один комент не порошенковца заспамливается так, что и не вытащишь из спама. Здесь только ваше никчемное мнение живет. Многие ушли с цензора, потому что читать ваши опусы стало не возможно.
Раньше спамили только кацапов и ватоголовых.
Теперь всех кто не согласен 14-ти процентными. Так что если дунул в штаны, не крути головой- типа, а кто это сделал?
Или не ?
Пы.Сы. Маму еще свою не продал? Сколько за нее хочешь?
Ну ты и падаль , значит Родину тоже за бесплатно продал!
-хрю-хрю-хрю ...
Это для тебя нормальная мова?
неужели кто-то удивлен?
но вот счас тот случай когда я получил подпись без письма