СБУ заблокувала роботу ботоферми в Бердянську, якою керували з Росії. ФОТО

Кіберспеціалісти спецслужби встановили, що житель Бердянська обладнав ботоферму, яка була забезпечена телекомунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України 2 липня.

За інформацією СБУ, ботоферма була частиною розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії, вона була організована з метою дискредитації української влади.

"Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більш ніж 500 "ботів". Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів", - зазначили в СБУ.

За версією слідства, інформаційні "вкидання", які відпрацьовувала ботоферма, були спрямовані на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу і на дискредитацію дій української влади.

Під час проведення обшуку було вилучено комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання і близько 900 карток українських і російських мобільних операторів.

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