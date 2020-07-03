"Зменшення доходів громадян і падіння конкурентоспроможності країни - наслідки другого рівня пенсійної системи", - економіст
Експерт стверджує, що згідно із законопроєктом кожен працівник додатково виплачуватиме від 2 до 7% власної заробітної плати.
Українці мають розуміти, що за запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи мають заплатити вони самі, до того ж гарантії отримати накопичені кошти назад, через десятки років, немає. Про це попереджає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише 5 канал.
Згідно з законопроєктом, каже експерт, кожен працівник буде додатково сплачувати від 2 до 7% власної заробітної плати. Водночас збільшується фіскальне навантаження і на підприємства, яке вони теж будуть намагатися перекласти на співробітників.
При цьому управляти коштами мають невідомі комерційні структури - фонди, а держава, яка змусила людей заплатити (відрахування обов’язкові) жодної відповідальності за їхнє збереження не несе.
"Маючи недавній досвід банкрутства більше сотні комерційних банків, що перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, зовсім незрозумілим структурам?" – питає економіст.
Окремо він звертає увагу на поточну ситуацію в Україні та світі. Адже за прогнозами, падіння ВВП країни в 2020 році становитиме від 4 до 7%. У такому стані подібні проєкти ніхто не започатковує, переконаний Олег Пендзин, адже їхнім наслідком стане додаткове зменшення доходів громадян і падіння конкурентоздатності вітчизняних підприємств.
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их более чем дохера
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.Источник: https://censor.net/n3205788"
Это те самые пенсионные фонды, деятельность которых контролировали ликвидированные вечера "бубочкой" Нацкомфинуслуги?
(https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)
А то Википедия любезно нам соонщает, что:
"Сфери впливу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Страхові компанії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Кредитні спілки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Бюро кредитних історій
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Недержавні пенсійні фонди
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Фінансові компані
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 ї Ломбарди" (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)
А-ХА-ХА-ХА.
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
частные конторы будут собирать баблишки, гарантий - ноль, вообще полное ЗЕоо !!
а куда тогда платятся обычные ПФ-взносы???
здается что пенсионный фонд они тоже обанкротили... а ведь до Кенгурации ЗЕро-шного бюджет был в профиците!! (понимаю сложное слово для пролов, но важное для экономики)