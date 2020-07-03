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"Зменшення доходів громадян і падіння конкурентоспроможності країни - наслідки другого рівня пенсійної системи", - економіст

Експерт стверджує, що згідно із законопроєктом кожен працівник додатково виплачуватиме від 2 до 7% власної заробітної плати.

Українці мають розуміти, що за запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи мають заплатити вони самі, до того ж гарантії отримати накопичені кошти назад, через десятки років, немає. Про це попереджає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише 5 канал.

Згідно з законопроєктом, каже експерт, кожен працівник буде додатково сплачувати від 2 до 7% власної заробітної плати. Водночас збільшується фіскальне навантаження і на підприємства, яке вони теж будуть намагатися перекласти на співробітників.

При цьому управляти коштами мають невідомі комерційні структури - фонди, а держава, яка змусила людей заплатити (відрахування обов’язкові) жодної відповідальності за їхнє збереження не несе.

"Маючи недавній досвід банкрутства більше сотні комерційних банків, що перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, зовсім незрозумілим структурам?" – питає економіст.

Окремо він звертає увагу на поточну ситуацію в Україні та світі. Адже за прогнозами, падіння ВВП країни в 2020 році становитиме від 4 до 7%. У такому стані подібні проєкти ніхто не започатковує, переконаний Олег Пендзин, адже їхнім наслідком стане додаткове зменшення доходів громадян і падіння конкурентоздатності вітчизняних підприємств.

Автор: 

пенсіонери (888) пенсійна реформа (726) пенсія (1586)


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Топ коментарі
+6
"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ"______________________ЛЕРКУ ГОНТАРЕВУ УЖЕ УНИЖАЮТ И НА ПЕТИНОМ КАНАЛЕ)))))))))))))))))))))))
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03.07.2020 09:20
+2
пора украинцам забастовку организовывать, пусть мусора работают,
их более чем дохера
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03.07.2020 09:16
+2
"Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы.
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.Источник: https://censor.net/n3205788"

Это те самые пенсионные фонды, деятельность которых контролировали ликвидированные вечера "бубочкой" Нацкомфинуслуги?
(https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)

А то Википедия любезно нам соонщает, что:
"Сфери впливу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Страхові компанії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Кредитні спілки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Бюро кредитних історій
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Недержавні пенсійні фонди
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Фінансові компані
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 ї Ломбарди" (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

А-ХА-ХА-ХА.
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03.07.2020 09:17
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пора украинцам забастовку организовывать, пусть мусора работают,
их более чем дохера
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03.07.2020 09:16 Відповісти
Так они тоже должны будут 7% от зарплаты в "бубочкины" карманные пенсионные фонды отбашлять, те фонды, которых больше некому контролировать после ликвидацией вчера "бубочкой" Нацкомфинуслуги.
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03.07.2020 09:19 Відповісти
Пора россиянам забастовку организовывать, пусть росгвадия работает их более чем дохера
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03.07.2020 09:19 Відповісти
"Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы.
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.Источник: https://censor.net/n3205788"

Это те самые пенсионные фонды, деятельность которых контролировали ликвидированные вечера "бубочкой" Нацкомфинуслуги?
(https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)

А то Википедия любезно нам соонщает, что:
"Сфери впливу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Страхові компанії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Кредитні спілки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Бюро кредитних історій
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Недержавні пенсійні фонди
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Фінансові компані
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 ї Ломбарди" (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

А-ХА-ХА-ХА.
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03.07.2020 09:17 Відповісти
Та нормально все, зєбуіни повинні виздихати. Інакше ні як з цього болота не вилізеш.
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03.07.2020 09:17 Відповісти
"виздиають" при такой политике и таком руководстве все
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03.07.2020 09:21 Відповісти
Теж не погано. Втрачено основну властивість живих організмів - "почуття самозбереження".
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03.07.2020 09:28 Відповісти
"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ"______________________ЛЕРКУ ГОНТАРЕВУ УЖЕ УНИЖАЮТ И НА ПЕТИНОМ КАНАЛЕ)))))))))))))))))))))))
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03.07.2020 09:20 Відповісти
Она уже отработанный материал-можно смывать...
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03.07.2020 09:30 Відповісти
Так уже...
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03.07.2020 09:31 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 09:41 Відповісти
Пейсаті ніяк не наїдяться, усе їм мало, хочуть ще і ще... голі і босі ходити будемо. Поки не повиздихаємо вони не заспокояться.
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03.07.2020 10:00 Відповісти
Ці державні злочинці і невігласи -гопники просто знищують економіку Держави ! Корвети будувати в Україні не будемо ,купуватимемо за кордоном = мінус розвитку таких підприємств , робочого місця ,доходів в місцеві бюджети ... все стоїть і гниє , Зараз ще й гроші злочинним угрупуванням плати під дахом невідомих фондів ! От казали Мудреці ,що обирати треба не молодче 55 років і людей які ВІД НАРОДЖЕННЯ Є ДОБРО-Дійними ! Ті що не можуть творити Зло ! Це і є Жовто - Блакитна Ідеологія Мудреців і нашої Святої Землі! Так Ні , слухаємося і ведемося тільки на ЗЛО !І
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03.07.2020 11:54 Відповісти
тоесть?
частные конторы будут собирать баблишки, гарантий - ноль, вообще полное ЗЕоо !!
а куда тогда платятся обычные ПФ-взносы???
здается что пенсионный фонд они тоже обанкротили... а ведь до Кенгурации ЗЕро-шного бюджет был в профиците!! (понимаю сложное слово для пролов, но важное для экономики)
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03.07.2020 14:46 Відповісти
 
 