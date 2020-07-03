"Зменшення доходів громадян і падіння конкурентоспроможності країни - наслідки другого рівня пенсійної системи", - економіст

Експерт стверджує, що згідно із законопроєктом кожен працівник додатково виплачуватиме від 2 до 7% власної заробітної плати.

Українці мають розуміти, що за запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи мають заплатити вони самі, до того ж гарантії отримати накопичені кошти назад, через десятки років, немає. Про це попереджає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише 5 канал.

Згідно з законопроєктом, каже експерт, кожен працівник буде додатково сплачувати від 2 до 7% власної заробітної плати. Водночас збільшується фіскальне навантаження і на підприємства, яке вони теж будуть намагатися перекласти на співробітників.

При цьому управляти коштами мають невідомі комерційні структури - фонди, а держава, яка змусила людей заплатити (відрахування обов’язкові) жодної відповідальності за їхнє збереження не несе.

"Маючи недавній досвід банкрутства більше сотні комерційних банків, що перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, зовсім незрозумілим структурам?" – питає економіст.

Окремо він звертає увагу на поточну ситуацію в Україні та світі. Адже за прогнозами, падіння ВВП країни в 2020 році становитиме від 4 до 7%. У такому стані подібні проєкти ніхто не започатковує, переконаний Олег Пендзин, адже їхнім наслідком стане додаткове зменшення доходів громадян і падіння конкурентоздатності вітчизняних підприємств.