У середньому за добу в ЗСУ проводиться 150 експрес-тестів, 300 ПЛР і 300 ІФА-досліджень, - Міноборони

У Збройних силах України за добу проводиться в середньому близько 300 ПЛР і 300 ІФА-досліджень, а також близько 150 експрес-тестів на визначення наявності гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України, підполковник медичної служби Сергій Моргун.

"За добу в Збройних силах України проводиться в середньому близько 300 ПЛР та 300 ІФА-досліджень, а також близько 150 експрес-тестів на визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19", - сказав він на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Моргун підкреслив, що зараз Командування медичних сил ЗС України спрямовує зусилля на нарощування можливостей в діагностиці методом ПЛР та ІФА. Уже цього року заплановано дооснащення двох лабораторій обладнанням для проведення ПЛР-діагностики.

"Також медична служба ЗС України відновлює резерв засобів індивідуального захисту. Станом на сьогодні на медичних складах є близько 2,5 млн масок медичних, 100 тис. одиниць респіраторів класу FFP-3, 55 тис. одиниць FFP-2 та 20 тис. щитків захисних. Частина зазначеного медичного майна надходить у район ООС для потреб військових госпіталів", - зазначив головний держсанлікар Міноборони.

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Він зазначив, що в разі виявлення військовослужбовців і працівників ЗСУ, які підпадають під визначення підозрілого випадку захворювання на COVID-19, вони направляються на тестування на визначення COVID-19 методом ПЛР у ВМКЦ регіонів (Львів, Одеса, Київ), мобільні медичні лабораторії (Львів, Київ і Харків) і лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я.

У районі проведення ООС постійно працює пересувна санітарно-епідеміологічна група на базі мобільної лабораторії медичної, яка здійснює відбір зразків і в найкоротші терміни надає результати тестування.