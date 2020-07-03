Нардепка Скороход, виключена зі "Слуги народу", стала членом депутатської групи "За майбутнє"
Виключена із фракції "Слуга народу" народна депутатка Анна Скороход стала членом депутатської групи "Партія "За майбутнє".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на засіданні Верховної Ради в п'ятницю голова парламенту Дмитро Разумков.
"Повідомляю про входження до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді України ІХ скликання народної депутатки Анни Костянтинівни Скороход", - повідомив спікер.
Як повідомлялося, народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков були виключені з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено на засіданні фракції 15 листопада 2019 року.
"Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, щодо яких фракція виробила спільну позицію", - заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
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адекватно, коллега. адекватно !
исчерпывающее объяснение !
просто найдите знакомые фамилии....
Склад групи
Керівники депутатської групи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Батенко Тарас Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бондар Віктор Васильович
Депутатська група «За майбутнє» у Верховній Раді України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Балога Віктор Іванович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Білозір Лариса Миколаївна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вацак Геннадій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герега Олександр Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гузь Ігор Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дубневич Ярослав Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івахів Степан Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кіссе Антон Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Колихаєв Ігор Вікторович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Констанкевич Ірина Мирославівна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кучер Микола Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лубінець Дмитро Валерійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мінько Сергій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М'ялик Віктор Ничипорович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Палиця Ігор Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Урбанський Анатолій Ігорович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чайківський Іван Адамович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шаповалов Юрій Анатолійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрчишин Петро Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яценко Антон Володимирович
теперь перешла работать на хозяев.
https://espreso.tv/video/276883 Політклуб | Відставка голови НБУ, суд над Порошенком та рейтинг Зеленського
Подивіться на очі Ар'єва та Портникова від такого невіглавства...
По факту - корабельная сосна олигархов, тупо лоббирующая их интересы.