Нардепка Скороход, виключена зі "Слуги народу", стала членом депутатської групи "За майбутнє"

Виключена із фракції "Слуга народу" народна депутатка Анна Скороход стала членом депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на засіданні Верховної Ради в п'ятницю голова парламенту Дмитро Разумков.

"Повідомляю про входження до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді України ІХ скликання народної депутатки Анни Костянтинівни Скороход", - повідомив спікер.

Як повідомлялося, народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков були виключені з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено на засіданні фракції 15 листопада 2019 року.

"Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, щодо яких фракція виробила спільну позицію", - заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

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