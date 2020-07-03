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Нардепка Скороход, виключена зі "Слуги народу", стала членом депутатської групи "За майбутнє"

Нардепка Скороход, виключена зі

Виключена із фракції "Слуга народу" народна депутатка Анна Скороход стала членом депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на засіданні Верховної Ради в п'ятницю голова парламенту Дмитро Разумков.

"Повідомляю про входження до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді України ІХ скликання народної депутатки Анни Костянтинівни Скороход", - повідомив спікер.

Як повідомлялося, народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков були виключені з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено на засіданні фракції 15 листопада 2019 року.

"Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, щодо яких фракція виробила спільну позицію", - заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Також читайте: Нардепка Скороход вже два тижні бореться з коронавірусом, захворіла її 2-місячна дитина

Автор: 

ВР (14994) Скороход Анна (47)


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Топ коментарі
+17
За майбутне Бени Каломумойского
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03.07.2020 12:27
+11
Маски сброшены. Надоело притворяться, все время блеять: "я слуга народа! я слуга народа",
теперь перешла работать на хозяев.
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03.07.2020 12:29
+8
ще одна сосна
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03.07.2020 12:30
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Правила форума Рада форумчан
За майбутне Бени Каломумойского
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03.07.2020 12:27 Відповісти
Балоги і Гереги
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03.07.2020 12:34 Відповісти
"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию"

адекватно, коллега. адекватно !
исчерпывающее объяснение !
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03.07.2020 13:10 Відповісти
без комментариев!
просто найдите знакомые фамилии....

Склад групи
Керівники депутатської групи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Батенко Тарас Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бондар Віктор Васильович
Депутатська група «За майбутнє» у Верховній Раді України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Балога Віктор Іванович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Білозір Лариса Миколаївна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вацак Геннадій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герега Олександр Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гузь Ігор Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дубневич Ярослав Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івахів Степан Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кіссе Антон Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Колихаєв Ігор Вікторович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Констанкевич Ірина Мирославівна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кучер Микола Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лубінець Дмитро Валерійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мінько Сергій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М'ялик Віктор Ничипорович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Палиця Ігор Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Урбанський Анатолій Ігорович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чайківський Іван Адамович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шаповалов Юрій Анатолійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрчишин Петро Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яценко Антон Володимирович
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03.07.2020 13:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кучер Микола Іванович та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Білозір Лариса Миколаївна - батько і дочка
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03.07.2020 14:01 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048359-u-radi-troe-deputativ-z-grupi-za-majbutne-perejsli-u-doviru.html Народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з депутатської групи "Партія "За майбутнє", натомість увійшли до складу групи "Довіра" .
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03.07.2020 14:03 Відповісти
Тяжело жить на 1 зарплату, хоть и депутатскую. Нужно ведь питаться не только тем что в прожиточном минимуме записанно.
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03.07.2020 12:28 Відповісти
Маски сброшены. Надоело притворяться, все время блеять: "я слуга народа! я слуга народа",
теперь перешла работать на хозяев.
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03.07.2020 12:29 Відповісти
ще одна сосна
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03.07.2020 12:30 Відповісти
Сосна Корабельная или Береза Плакучая, третьего не дано.
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03.07.2020 12:30 Відповісти
А куда слугу-насильника определили? Может готовят в ОПу преЗедента?
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03.07.2020 12:31 Відповісти
проститутка везде работу найдет.....
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03.07.2020 12:37 Відповісти
трудно же жить по богатому без барыжного содержания.
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03.07.2020 12:37 Відповісти
"А какая разница" (с)
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03.07.2020 12:40 Відповісти
Після її наїзду на "Океан" стало зрозуміло, що ця шльондра смокче у "спаської башти" моськовського кремля.
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03.07.2020 13:00 Відповісти
Скороход однако.
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03.07.2020 13:09 Відповісти
Лайно до лайна.
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03.07.2020 13:18 Відповісти
за майбах для бені
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03.07.2020 13:56 Відповісти
подивіться на неї тут:
https://espreso.tv/video/276883 Політклуб | Відставка голови НБУ, суд над Порошенком та рейтинг Зеленського
Подивіться на очі Ар'єва та Портникова від такого невіглавства...
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03.07.2020 14:08 Відповісти
Вы бы слышали, какую ахинею она несла вчера по поводу сотрудничества с МВФ в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо ТВ.
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03.07.2020 14:15 Відповісти
Послушала эту овцу у Портникова, у неё понятие об экономике как у теток которые возле под'ездов сидят.
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03.07.2020 14:51 Відповісти
Найтупейшая куропатка из депутатов нового созыва.
По факту - корабельная сосна олигархов, тупо лоббирующая их интересы.
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03.07.2020 15:11 Відповісти
КолоМойша має пипку велику, дає всім пососати!
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03.07.2020 17:01 Відповісти
 
 