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Червоний Хрест направив до окупованого Донецька 5 вантажівок із гуманітарною допомогою
Гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у п'ятницю попрямував за маршрутом Київ-Донецьк.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.
"П'ять вантажних автомобілів із товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд на тимчасово окуповану територію України в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", - сказано в повідомленні.
Вантаж відправлений для "допомоги жителям тимчасово окупованої території, які безпосередньо страждають від агресії російсько-окупаційної адміністрації", зазначили в Держприкордонслужбі.
Топ коментарі
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+3 Петр Дибров #460784
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+2 Aleks_15
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