УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5627 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 986 25

Червоний Хрест направив до окупованого Донецька 5 вантажівок із гуманітарною допомогою

Червоний Хрест направив до окупованого Донецька 5 вантажівок із гуманітарною допомогою

Гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у п'ятницю попрямував за маршрутом Київ-Донецьк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

"П'ять вантажних автомобілів із товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд на тимчасово окуповану територію України в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", - сказано в повідомленні.

Вантаж відправлений для "допомоги жителям тимчасово окупованої території, які безпосередньо страждають від агресії російсько-окупаційної адміністрації", зазначили в Держприкордонслужбі.

Читайте також: Пандемія COVID-19 погіршила гуманітарну ситуацію на Донбасі, - Червоний Хрест

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) Донецьк (947) Червоний Хрест (403) Донбас (22356) гуманітарна допомога (994)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
КК посібник колаборантів.
показати весь коментар
04.07.2020 12:04
+3
Каждый год собирают "добровольные" пожертвования Красного Креста с украинцев! Интересно , куда идут эти деньги?
показати весь коментар
04.07.2020 12:00
+2
спонсоры терроризма
показати весь коментар
04.07.2020 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каждый год собирают "добровольные" пожертвования Красного Креста с украинцев! Интересно , куда идут эти деньги?
показати весь коментар
04.07.2020 12:00 Відповісти
КК посібник колаборантів.
показати весь коментар
04.07.2020 12:04 Відповісти
Ты хоть одну копейку дал, чтобы задавать такие вопросы?
показати весь коментар
04.07.2020 12:06 Відповісти
А за тебе твої хазяєва платять податки в бюджет України, чи може тобі зряплату в канавєртє дають?
показати весь коментар
04.07.2020 14:19 Відповісти
ты уполномочен спрашивать? сам прихлебатель с красного креста?
показати весь коментар
04.07.2020 13:00 Відповісти
Ну раз вы не знаете как ежедневно снимают в виде различных поборов и налогов эти деньги, то какое вам дело до этого?
показати весь коментар
04.07.2020 15:15 Відповісти
То ти лох?
показати весь коментар
04.07.2020 14:20 Відповісти
думаешь что ты нет? да, я лох, увы! как и подавляющее большинство бьющее себя в грудь!
показати весь коментар
04.07.2020 16:09 Відповісти
Треба п'ять вантажівок кондомів, щоб зрада не погодилася
показати весь коментар
04.07.2020 12:01 Відповісти
... зрадники не розмножувалися!
показати весь коментар
04.07.2020 12:11 Відповісти
спонсоры терроризма
показати весь коментар
04.07.2020 12:11 Відповісти
те, которые страдали, давно в Украине или на подвале, остальным надо помочь насладиться сполна. В свете того, как самашечие кидались на миссии ОБСЕ, то этот гумконвой выглядит, мягко говоря, нелогично
показати весь коментар
04.07.2020 12:15 Відповісти
..помощь это хорошо
показати весь коментар
04.07.2020 12:23 Відповісти
Завтра на полицях аптек і магазинів недоколоній!
показати весь коментар
04.07.2020 12:25 Відповісти
А на пострадавшие регионы в карпатах от наводнений не хотят напрвить?
показати весь коментар
04.07.2020 12:34 Відповісти
Це туди, де в канави, річечки і ріки місцеві мешканці викидають всякий непотріб, а потім це їхнє гівно робить їм неприємності.
показати весь коментар
04.07.2020 14:17 Відповісти
Это логику и к донбасянам можно применить, кстати.
показати весь коментар
04.07.2020 18:01 Відповісти
А що у "кормільцев" не вистачає свого? Вони ж уже піндосів не годують!
показати весь коментар
04.07.2020 12:52 Відповісти
ой как вы их балуете...
что на этот раз вам заказали? бронежелеты и тепловизоры или как всегда г*ндоны и стекломой?
показати весь коментар
04.07.2020 13:25 Відповісти
ото кацапы сегодня нажрутся ...
показати весь коментар
04.07.2020 13:28 Відповісти
"кармільцам України" має бути западло отримувати подачки від "проклятих імперіалістів", їм вистачає того, що дає їм роССія, яку вони гукали. на нашу землю.
показати весь коментар
04.07.2020 14:14 Відповісти
Атлічно! Буде тепер чим торгонути на базарах маладих- гордих -нєзавісімих- іппанутих- свабодних рєспублік!
показати весь коментар
04.07.2020 15:22 Відповісти
 
 