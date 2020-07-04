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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Красный Крест направил в оккупированный Донецк 5 грузовиков с гуманитарной помощью

Красный Крест направил в оккупированный Донецк 5 грузовиков с гуманитарной помощью

Гуманитарный груз от Международного Комитета красного креста (МККК) в пятницу проследовал по маршруту Киев-Донецк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд на временно оккупированную территорию Украины в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - сказано в сообщении.

Груз отправлен для "помощи жителям временно оккупированной территории, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации", отметили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: Пандемия COVID-19 ухудшила гуманитарную ситуацию на Донбассе, - Красный Крест

Автор: 

Госпогранслужба (6466) Донецьк (6322) Красный Крест (441) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+4
КК посібник колаборантів.
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04.07.2020 12:04
+3
Каждый год собирают "добровольные" пожертвования Красного Креста с украинцев! Интересно , куда идут эти деньги?
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04.07.2020 12:00
+2
спонсоры терроризма
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04.07.2020 12:11
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Каждый год собирают "добровольные" пожертвования Красного Креста с украинцев! Интересно , куда идут эти деньги?
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04.07.2020 12:00 Ответить
КК посібник колаборантів.
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04.07.2020 12:04 Ответить
Ты хоть одну копейку дал, чтобы задавать такие вопросы?
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04.07.2020 12:06 Ответить
А за тебе твої хазяєва платять податки в бюджет України, чи може тобі зряплату в канавєртє дають?
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04.07.2020 14:19 Ответить
ты уполномочен спрашивать? сам прихлебатель с красного креста?
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04.07.2020 13:00 Ответить
Ну раз вы не знаете как ежедневно снимают в виде различных поборов и налогов эти деньги, то какое вам дело до этого?
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04.07.2020 15:15 Ответить
То ти лох?
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04.07.2020 14:20 Ответить
думаешь что ты нет? да, я лох, увы! как и подавляющее большинство бьющее себя в грудь!
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04.07.2020 16:09 Ответить
Треба п'ять вантажівок кондомів, щоб зрада не погодилася
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04.07.2020 12:01 Ответить
... зрадники не розмножувалися!
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04.07.2020 12:11 Ответить
спонсоры терроризма
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04.07.2020 12:11 Ответить
те, которые страдали, давно в Украине или на подвале, остальным надо помочь насладиться сполна. В свете того, как самашечие кидались на миссии ОБСЕ, то этот гумконвой выглядит, мягко говоря, нелогично
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04.07.2020 12:15 Ответить
..помощь это хорошо
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04.07.2020 12:23 Ответить
Завтра на полицях аптек і магазинів недоколоній!
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04.07.2020 12:25 Ответить
А на пострадавшие регионы в карпатах от наводнений не хотят напрвить?
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04.07.2020 12:34 Ответить
Це туди, де в канави, річечки і ріки місцеві мешканці викидають всякий непотріб, а потім це їхнє гівно робить їм неприємності.
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04.07.2020 14:17 Ответить
Это логику и к донбасянам можно применить, кстати.
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04.07.2020 18:01 Ответить
А що у "кормільцев" не вистачає свого? Вони ж уже піндосів не годують!
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04.07.2020 12:52 Ответить
ой как вы их балуете...
что на этот раз вам заказали? бронежелеты и тепловизоры или как всегда г*ндоны и стекломой?
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04.07.2020 13:25 Ответить
ото кацапы сегодня нажрутся ...
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04.07.2020 13:28 Ответить
"кармільцам України" має бути западло отримувати подачки від "проклятих імперіалістів", їм вистачає того, що дає їм роССія, яку вони гукали. на нашу землю.
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04.07.2020 14:14 Ответить
Атлічно! Буде тепер чим торгонути на базарах маладих- гордих -нєзавісімих- іппанутих- свабодних рєспублік!
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04.07.2020 15:22 Ответить
 
 