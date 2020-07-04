Красный Крест направил в оккупированный Донецк 5 грузовиков с гуманитарной помощью

Гуманитарный груз от Международного Комитета красного креста (МККК) в пятницу проследовал по маршруту Киев-Донецк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд на временно оккупированную территорию Украины в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - сказано в сообщении.

Груз отправлен для "помощи жителям временно оккупированной территории, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации", отметили в Госпогранслужбе.

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