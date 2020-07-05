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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19, зокрема гідроксихлорохіну

ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19, зокрема гідроксихлорохіну

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зупинила випробування трьох препаратів - гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру в межах своїх тестів із пошуку препарату для лікування коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ВООЗ ухвалила рекомендацію Міжнародного керівного комітету тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру", - йдеться в повідомленні.

У межах дослідження порівнювався вплив цих препаратів на смертність від захворювання. Крім того, препарати тестували винятково на інфікованих коронавірусом у лікарнях.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін, лопінавір та ритонавір не сприяють або практично не сприяють зниженню смертності від інфекції.

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Як раніше повідомлялося, гідроксихлорохін, а також комбінація лопінавіру та ритонавіру увійшли до списку випробовуваних препаратів у межах міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом із партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування COVID-19.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) ліки (1326) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А скількох встигли вбити цими препаратами і чому ці смерті занесли до коронавірусної статистики?
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05.07.2020 09:05
+5
Те что дешевые прекратили испытывать... и так саботировали с самого начала.... коррумпированная организация, кормящаяся большими лабораториями...
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05.07.2020 09:12
+4
тести є безглуздими та фальшивими, вони не несуть ніякого смислового навантаження, окрім спаму сумнівними показниками для психологічного експерименту, того самого, заради якого закривались парки да дезинфікувались вулиці
важливим є лише наявність або відсутність симптомів
є симптоми - лікуєшся (послаблюєш симптоми)
немає - живеш своїм життям, ВСЕ
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05.07.2020 09:17
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А скількох встигли вбити цими препаратами і чому ці смерті занесли до коронавірусної статистики?
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05.07.2020 09:05 Відповісти
То не робити тестів, нехай тепер усі повиздихають
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05.07.2020 09:07 Відповісти
від чого виздихати, хлопчику, від простудної інфекції, 99% заражених якою не мають ніяких симптомів? а середній вік померлих складає 80 з чимось років, та у більшості з них букет смертельних хронічних патологій? диво, що із таким станом здоров'я вони дожили до "пандемії"
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05.07.2020 09:12 Відповісти
дві крайності..


1.виздихають всі і
2.це все х..ня від продавців масок..))

ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19, зокрема гідроксихлорохіну - Цензор.НЕТ 9018
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05.07.2020 09:42 Відповісти
від продавців масок, перчаток, ліків, вакцин, апаратів ШВЛ, тестів (експрес, плр, ІФА)
а ще є епіцентри, ашани, велмарти тощо
то ж другий пункт є "крайнощами" тільки у твоїй уяві
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05.07.2020 09:56 Відповісти
Сьогодні Україна Б"є антирекорди.
У європі ми вийшли на третє місце по заражуванню у деньь


ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.

Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.https://censor.net/ua/user/425058
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.

ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
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05.07.2020 10:03 Відповісти
Без статданих по померлим за минулі і цей роки твоя писанина - залякування людей.
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05.07.2020 10:10 Відповісти
ЦГЗ та МОЗ щодня ловлять на брехні та завищуванні показників
далі маніпулюй цими показниками, взятими зі стелі
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05.07.2020 11:14 Відповісти
поміряй температурку, хлопчику, якщо 37, викликай негайно швидку, бо не дай Боже, ще лапки відкинеш
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05.07.2020 09:14 Відповісти
тести є безглуздими та фальшивими, вони не несуть ніякого смислового навантаження, окрім спаму сумнівними показниками для психологічного експерименту, того самого, заради якого закривались парки да дезинфікувались вулиці
важливим є лише наявність або відсутність симптомів
є симптоми - лікуєшся (послаблюєш симптоми)
немає - живеш своїм життям, ВСЕ
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05.07.2020 09:17 Відповісти
Може хоч ти маєш цифри по померлих за 2019-2020 роки по місяцях?
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05.07.2020 09:20 Відповісти
Можливо ви маєте ці цифри?
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05.07.2020 09:36 Відповісти
Не маю.
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05.07.2020 09:40 Відповісти
Вы хоть одного человека знаете, которого убил хлорокин? Хлорокин стоит 50 центов , а то что предлагает вооз более 300 евро за 1 таблетку.. и хлорокин надо принимать при первых симптомах и подтвержденном тесте на корону, а не людям в реанимации
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05.07.2020 09:16 Відповісти
такі люди є, але їх лікували ПОНАДДОЗАМИ хлорокіну, по 4-5 доз за один прийом
там ще є певні побічні реакції у темношкірих
але загалом проблема не у самому препараті, а у неправильному його використанні
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05.07.2020 09:18 Відповісти
У африканцев есть потологии: анемия и ожирение. 1. Корона выкидывает железо из гемоглобина, что при анемии радикально снижает транспортировку кислорода органам и плюс железо становится свободным радикалом... 2. ожирение: повышенный холестирин и плохое состояние сосудов при короне с атакой на кровеносную систему-> образование тромбов -> ведет к тромбозу: легкие, инсульты, инфаркты. Организм не может справится с такими потологиями сам. Поэтому на ранних стадиях короны хлорокин помогает... а тупых которые принимают сами большие дозы, то и они были , есть и будут ... почему не запрещают парацетамол т.к. от передоза им умирают больше, чем от хлорокина? Вооз вообще надо судить т.к. от их саботажа умерло до хр@на людей и сколько стали инвалидами т.к. вооз своими директивами связали руки врачам. И врачи просто боялись брать на себя инициативу по спасению пациентов...
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05.07.2020 09:49 Відповісти
К чему твой текст? Уже многие институты провели исследования, в том числе в Германии. Не помогает хлорохин, совсем не помогает. Ничего кроме побочек он не дает. Ни в обычной дозировке, ни в повышенной. В принципе, это было ясно еще тогда, когда его пытались применять. Из-за одного непонятного исследования какого-то докторишки на группе молодых легких пациентов, препарат разошелся по всему миру. Этого "доктора", по-нормальному, вообще бы следовало проверить и посадить.
И не нужно сравнивать с парацетомолом: парацетомол температуру снижает, а хлорохин кроме токсичного воздействия на сердце не делает для борьбы с вирусом ничего.
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05.07.2020 13:11 Відповісти
? Докторишка??? Что вы вообще знаете о профессоре Раульте RAOULT? 1. ОН ВИРУСОЛОГс мировым именем 2. В марселе кол-во заразившихся и умерших в разы ниже, чем в других регионах франции! 3. Хлорокин старое недорогое лекарство используемое уже более 50 лет от малярии и профилактики малярии.4.сейчас во Франции до х..на исков против правительства и бывшей министра здравоохранения т.к. ее муж лоббировал интересы больших лабораторий и еще в декабре кричал , что хлорокин - не помогает, а его жена , как министр 19 января запретила хлорокин в свободной продаже...
Только тот кто в доле- выступает против хлорокина...
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05.07.2020 17:05 Відповісти
1.Ничего, и это хорошо, потому как результаты исследований, на которые он опирается явно сфальсифицированы. В его группе изначально возраст пациентов значительно ниже, чем в среднем по стране или в мире. Кроме того, группа была немногочисленная. Мне плевать, какое там у него имя, но он точно сфальсифицировал результаты исследований.
2. А хлорохин уже и на количество заразившихся влияет? Тогда Вам к психиатру. Кстати, низкое количество заразившихся в сочетании с большим количеством тестов объясняет снижение летальности. Так в Южной Корее показатель летальности был 0.7%.
3. Какое отношение имеет малярия к короновирусам?
4. Сейчас уже против хлорохина выступают все - бесполезный препарат.
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05.07.2020 18:21 Відповісти
Добавлю: я не принимала хлорокин, но у меня от короны была сердечная недочтаточность...
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05.07.2020 17:37 Відповісти
И что из этого следует? Как-то отменяет кардиотоксичность хлорохина?
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05.07.2020 18:23 Відповісти
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext
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05.07.2020 21:05 Відповісти
Давайте запретим парацетамол- он убивает печень... из-за этого происходит интоксикация всего организма.а еще дучше проверить действие парацетамола на людях находящихся на искуственной вентиляции лёгких... кол-во смертей зашкалит...
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05.07.2020 21:09 Відповісти
Парацетомол действует токсично не только на печень, но еще и на мозг. Но при этом он все же делает то, что от него требуется - снижает температуру. Хлорохин на вирус не влияет никак. Вы разницу понимаете?
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05.07.2020 22:56 Відповісти
Нормальная статья. Вам бы самим следовало ее почитать перед тем, как что-то писать о поражении крови или хлорохине. Органы-мишени там указаны четко. И причины, по которой поражаются именно они, тоже.
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05.07.2020 22:54 Відповісти
Вот исследования по хлорохину, проведенные еще до того, как ВОЗ им заинтересовался:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v2
Т.е. все было понятно чуть ли не с самого начала, но все продолжали эту дрянь закупать.
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05.07.2020 18:50 Відповісти
Если знаете французский введите в поисковик : didier raoult - для ознакомления с " докторишкой" . И didir raoult assemblée nationale- 24 июня он отвечал комиссии во французском парламенте о том что решения правительства были лоббированны лабораториями... т.к. хлорокин стоит копейки
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05.07.2020 21:22 Відповісти
Зачем? Франция с короной обосралась так же, как и Италия. Их опыт не представляет никакого интереса.
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05.07.2020 22:59 Відповісти
Вот с тем, что франция обоср@лась - я с вами согласна на все 100. Но не профессор Раульт... он боролся с короной, как на войне. Никто в тот момент не предлагал другого лечения... вообще никакого лечения не было! -> сидите дома и пейте парацетамол... офигеть как чудно было и есть... сколько людей умерло... а все борьба за бабло ... хлорокин стоит 50 центов, что не выгодно лабораториям...
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06.07.2020 08:42 Відповісти
Не сотворите себе кумира! Это лечение придумал не Ваш профессор! Хлорохин еще до него был официально включен в протокол лечения в Китае, наряду с озельтамивиром, лопинавиром/ритонавиром. Так что не нужно рассказывать сказки. Во всех странах был свой протокол лечения. Использовать для лечения китайский протокол - это подвиг? Кроме того, повторюсь еще раз, этот докторишка отобрал для исследования молодую группу легких пациентов. Можете это сами проверить. Возрастной состав там был указан. Кроме того, по сути у пациентов и симптомов-то не было. Это там тоже указывалось, что для эксперимента отбирали пациентов на начальной стадии без осложнений и без кислородной недостаточности (скажу Вам по большому секрету, у нас таких вообще в больницу не направляют, а выздоравливают они быстро в 99.9% случаев). А сравнивать летальность в группе молодых здоровых людей-носителей вируса с летальностью тяжелых пациентов в других клиниках я называю фальсификацией исследований. Что собственно и подтвердили клиники и институты в США, Германии и Великобритании в своих экспериментах. Да, что там США, если бесполезность хлорохина была понятна еще при экспериментах в Китае.
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06.07.2020 22:16 Відповісти
И не забудьте просиотреть мой материал , как корона атакует кровеносную систему ... хоть что-то умное узнаете
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05.07.2020 21:24 Відповісти
Какой материал? Я в Вашей ссылке ничего подобного не увидел. Нигде там ничего о крови не говорится. Кроме того там есть замечательная фраза, которая является, на мой взгляд, ключевой: "This hypothesis provides a rationale for therapies to stabilise the endothelium while tackling viral replication, particularly with anti-inflammatory anti-cytokine drugs, ACE inhibitors, and statins." Это то, что я говорил ранее: "Люди погибают от цитокинового шторма, а не непосредственно от вируса". Вы же, похоже, хоть и прочитали, но так ничего и не поняли...Печально.
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05.07.2020 23:45 Відповісти
не пи..ди..

жодних даних,що хворі померли від цих ліків,а не від ковіду..
гідроксихлорохін, лопінавір та ритонавір на статистику не вплинули-ясно написано.
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05.07.2020 10:11 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-52802950

Смертность в контрольной группе составила 9,3%, смертность в группах, принимавших лекарства, - от 16 до 23,8% (в группе, принимавшей гидроксихлорохин, - 18%, в группе, принимавшей хлорохин -16,4%, в группе, принимавшей и препараты, и антибиотики - 22,2% и 23,8%). Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена.

тобто ****** ти, але це вже далеко не вперше
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05.07.2020 11:12 Відповісти
То що там в Зеленьскої легені згоріли повністю чи тільки на половину? А в майже 20 депутатів, що перехворіли? У принца Чарльза, актора Тома Хенкса, ПМ Британії Бориса Джонсона?

А ось ще приклад футболіста з лондонського "Челсі". 13 березня захворів на ковід Каллум Хадсон-Одої. Уся команда пішла на самоізоляцію. Думаєте гральна кар'єра завершилась? Та ні, добре все. З травмованими легенями навряд чи був би присутнім на матчі 1 липня з Вест Гемом.

Важкі наслідки після хвороби для всього організму на все життя. Так ви лякали, медики?

Чи у "обраних" від ковіду нічого не горить?
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05.07.2020 09:08 Відповісти
москаль а що ти тут робиш?
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05.07.2020 10:06 Відповісти
якщо я москаль, то ти ефіоп
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05.07.2020 11:13 Відповісти
Андрей Яковлев - мокаль. Андрій Яковлєв - Українець. Вали звідси москаль.
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05.07.2020 13:20 Відповісти
Alex_dos - Гондурас, Вали звідси, Гондурас
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05.07.2020 13:23 Відповісти
нумерований бот москаляка... іди на сруресурси, там твоє рідненьке місце.
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05.07.2020 13:58 Відповісти
бла бла бла) Олександра? бо пустословиш, як баба
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05.07.2020 14:41 Відповісти
ванга з тебе москаляка ніяка. Не грай в азартні ігри.
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05.07.2020 14:55 Відповісти
План вакцинації проти коронавірусу Вальтера Рікчарді

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frep.repubblica.it%2Fpwa%2Fintervista%2F2020%2F06%2F13%2Fnews%2Fricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601%2F https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/06/13/news/ricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601/

Консультант Міністерства охорони здоров'я до ВООЗ Вальтер Рікчарді в інтерв'ю Repubblica розкриває стратегію, яка буде прийнята в Італії для імунізації країни за допомогою вакцини для очевидних 19. Оголошення було зроблено після вивчення контракту, підписаного міністром della Salute Роберто Сперанца з AstraZeneca для виробництва вакцини.

Договір про 400 мільйонів доз у всій Європі щодо вакцини, що триває, яка, як очікується, буде готова пізніше цього року.
На запитання, чому вакцину AstraZeneca обрали серед багатьох тестуваних у всьому світі, Рікчарді відповідає:

« Вакцина AstraZeneca знаходиться в ************* фазі тестування, тобто у другій фазі. З 10 000 добровольців тестують його. Порівняно з іншими групами, які працюють над тією ж метою, вони мають принаймні шість місяців переваги ».

Отже, як заявив Рікчарді, була обрана фармацевтична компанія, яка гарантує швидші часи, ніж інші. Щодо часів, він підкреслює: " Навіть якщо в цей момент ніхто не зможе сказати на 100%, що вони досягнуть дна, якщо вони будуть, у нас будуть перші дози в кінці цього року ".
Потім він пояснює:
«AstraZeneca використовуватиме фабрики, що надаються на основі домовленостей виробниками різних країн, включаючи нашу. Таким чином, ми виробляємо в Італії, скорочуючи витрати і, таким чином, долаючи ризик того, що інші держави, де готуються вакцини, залишать нас позаду ».
Але що робити, якщо тестування на цю коронавірусну вакцину не вдасться?
«Ви втратите інвестиції, в яких державний та приватний сектори поділили ризик. Ми зупинимось на інших вакцинах, таких як ті, на які ЄС збирається інвестувати 2 мільярди з фонду ESI. Тому у нас більше кандидатів, - каже Рікчарді.
Якщо експериментація буде успішною і тому готова до кінця року, Рікчарді пояснює, яким буде план вакцинації для нашої країни:
« Медичні працівники будуть першими отримувати вакцину . І тоді люди в групі ризику, за віком або тому, що на них впливають певні патології, і міліція. Після цього, це залежить від усіх інших. Перші дози, якщо клінічні дослідження будуть досягнуті, будуть вводитись з ЛИСТОПАДА по ГРУДЕНЬ(!) ".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frep.repubblica.it%2Fpwa%2Fintervista%2F2020%2F06%2F13%2Fnews%2Fricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frep.repubblica.it%2Fpwa%2Fintervista%2F2020%2F06%2F13%2Fnews%2Fricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601%2F


Тобто те, що повинні виготовляти і перевіряти щонайменше 5 років, будуть колоти вже через півроку-рік.
Піддослідні морські свинки без інстинкту самозбереження, займайте чергу на власну утилізацію.
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05.07.2020 09:10 Відповісти
Те что дешевые прекратили испытывать... и так саботировали с самого начала.... коррумпированная организация, кормящаяся большими лабораториями...
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05.07.2020 09:12 Відповісти
зате ремдесвір за 1000 баксів вже змели з полиць американських аптек
ДЖЕКПОТ
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05.07.2020 09:13 Відповісти
А хлорокин стоит 50 центов
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05.07.2020 09:17 Відповісти
саме так
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05.07.2020 09:18 Відповісти
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому. В данном случае выживаемость- это чудо! Путь к бессмертию!
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05.07.2020 09:35 Відповісти
Я как-то не собиралась умирать в этом году. И болезней у меня хронических не было. И если бы я сама не лечилась, то моя урна с прахом ехала бы из брюсселя в Украину. Корона атакует именно кровь, а вот потологии от этого бьют по органам: сердце, легкие, почки, порганы пищеворения...
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05.07.2020 09:56 Відповісти
Откуда Вы этот бред про кровь взяли?
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05.07.2020 13:28 Відповісти
Бред, милейший,несете именно вы... т.к. я сама переболела короной и плюс являюсь парамедиком... имею данные мои и других врачей... а вы чьих будете?
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05.07.2020 17:09 Відповісти
Вы работаете медсестрой, переболели короной и считаете, что знаете о ней все? Вам точно вирус на голову осложнений не дал? Какие данные врачей? А знаете ли Вы, что нет ни одного случая передачи короновируса (не нового, а вообще - они давно известны) через кровь, которую он якобы атакует. Изменения в крови возникают не из-за вируса, а из-за чрезмерной имунной реакции на него. Люди погибают от цитокинового шторма. Именно поэтому сработал дексаметазон (но заявлять, что он является лекарством от вируса - глупо). И скорей всего поэтому летальность в развитых странах, типа США, Франции, ВБ и Италии оказалась гораздо выше, чем в Рашке, Беларуси и Украине. Просто у нас врачи срать хотели на Ваши новые протоколы и давали то же, что и при тяжелом течении обычной пневмонии.
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05.07.2020 18:32 Відповісти
Но ты же выжила... какое ты вообще отношение имеешь к тем кто умер имея коронавирусную инфекцию?
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05.07.2020 14:56 Відповісти
1. Не ТЫ, а ВЫ. 2.те кто умерли - а.) Не знали , что больны т.к. тесты на ранних стадиях не делали и все сидели дома , думая, что это не корона.б.) Тесты проводили уже когда у человека начинались необратимые процессы в лёгких и сердце. 3.если бы я не лечилась сама: антикоагулянты, аспаркам, витамины и диета 5... то умерла бы, как и другие... вы не сразу кашлять начинаете и *********** не сразу под 40... сначала 37,5-> опускается... потом начинает крутить вены на руках и ногах, потом температура уже не падает-> тахикардия( сердце в глодке) так что вы не можете разговаривать -> у вас левая рука становится синюшной-> голова кружиться и вы пытаетесь не потерять сознание... => сердечная недостаточность... вы дышите , а вот кислород к органам не поступает...
Я 2 раза была в скорой, но кроме капельницы онс физ.раствором врачи скорой не могли мне предложить.
Хорошо у меня были лекарства дома, а вот другие как? - умерли... - вот какое отношение я имею к тем, кто умер ... вопросы еще умные есть?
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05.07.2020 17:33 Відповісти
Переболел знакомый. Сначала заболел их начальник, подтвердили тестом. А потом переболела половина сотрудников, а это десятки человек. Все переболели в легкой форме. Никого не госпитализировали. Никаких препаратов не принимали. У всех диагноз и выздоровление подтверждено ПЦР. Обоняние, кстати у знакомого так и не появилось.
1. Антикоагулянты УВЕЛИЧИЛИ летальность - было доказано еще Китаем и подтверждено дальнейшими исследованиями.
2. "Крутить вены " (с)? А вы точно имеете отношение к медицине?
3. Вы лжете. При подобных симптомах у Вас сатурация была бы менее 90%, а значит Вас бы гарантированно положили в больницу и дали кислород. Кстати, эти симптомы могут возникать при любой пневмонии.
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05.07.2020 18:46 Відповісти
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015432
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05.07.2020 21:13 Відповісти
До Вас вообще доходит, что на вскрытии обнаруживаются последствия цитокинового шторма, а не последствия действия вируса? Вы даже ссылки нормальные кидаете. Но возникает такое впечатление, что Вы сами не понимаете того, что хотите показать другим.
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06.07.2020 00:37 Відповісти
А вот за ссылки огромное Вам спасибо. Потому как многие здесь пытаются спорить на медицинскую тематику, опираясь на статьи в СМИ. Ваши ссылки заслуживают внимания. Они действительно интересны. Но при этом вскрытие 7-ми умерших пациентов абсолютно ничего не говорят о течении заболевания. Этого слишком мало для каких-либо выводов. Кроме того, изменения в организме у выживших и умерших будут кардинально отличаться.
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06.07.2020 00:57 Відповісти
1.я не медсестра, а парамедик(физическая реабилитация).
2. Те кто болел в легкой форме имеют осложнения,которые скажутся на здоровье в будущем. Поэтому надо пройти пульманолога и сделать мрт торакса чтоб не запустить фиброз лёгких; кардиолог ; сделать узи почек; сделать мрт головы; мужщинам проктолога т.к. корона провоцирует стирильность.
3. Сейчас очень много людей с гипервентиляцией легких после короны. В основном молодые люди переболевшие в легкой форме.-> говорю т.к. именно этим я и занимаюсь - кинезист .
4. А про кровь, я вам уже скинула ссылки.
Плюс у меня мои анализы крови до того как болезнь дала о себе знать и в течении , когда я была в госпитале и после, и на данный момент ... так что делать выводы я умею... и не только я одна...
5. Корона проходит за 2 недели максимум - показатели тестов, а вот восстановление может занять до 4 месяцев. Через каждые 2-3 недели кризис...
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06.07.2020 08:23 Відповісти
Каждое твое слово- чушь! Бред какой-то... Ты разве не знаешь, антикоагулянт ходячий, что 98% людей болеют вообще бессимптомно. Не легко, а вообще не догадываются. Ты же пишешь так, будто ты одна из тысячи уцелела. Фу...
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05.07.2020 22:44 Відповісти
С первой частью согласен. Но по поводу бессимптомных Вы перегибаете. Было исследование (не помню в какой стране), когда тестировали всех поголовно. Сейчас искать не буду, но просто поверьте на слово. Бессимптомных там точно менее 80%. Ни о каких 98% речи точно не было. Но даже включая бессиптомных летальность раз в десять выше, чем у обычного гриппа. И заразность в разы выше. А грипп - серьезное заболевание.
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06.07.2020 00:24 Відповісти
В американской тюрьме тестировали всех поголовно. Бессимптомно болели 98%. По поводу заразности посмотрите статистику- в неделю 150000 грипп и орви, и 800 коронавирусных на тот момент в неделю выявляли. Оооочень заразный!
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06.07.2020 13:10 Відповісти
А еще можно в спортинтернате всех протестировать . Результат может быть еще более удивительным. А в доме престарелых бессимптомных вообще может не быть. Вот только средний возраст заключенных не соответствует среднему возрасту популяциии. Говоря языком социологов, Ваша выборка нерепрезентативная. Она не показывает ничего.
Кстати, бессимптомно не болеют. Они просто были носителями. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что заключенных нормально обследовали. А пневмония, знаете ли, далеко не всегда протекает с явными симптомами. Бывает так, что у человека кроме слабости и одышки ничего нет.
Когда это 800 в неделю выявляли? В мире? Такое было только в самом начале эпидемии. ты лучше на другие цифры посмотри. За последние лет 20 от гриппа за год умирало максимум 650 тыс. человек, а от этой заразы за 5 месяцев уже умерло 535 тысяч при невиданных ранее карантинных ограничениях.
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07.07.2020 00:48 Відповісти
В тюрьме нет только детей до 16. Поэтому выборка как раз очень показательная. 800 в неделю выявляли в украине, в то же время 150000 грипп и орви тоже в украине, и это уже при ранее не виданных ограничениях. Получается, карантин только от короны защищает? И вообще, очень страшная болезнь, 98 % зараженных которой даже не болеют а являются носителями.
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07.07.2020 08:18 Відповісти
Фу- относится именно к вам... научитесь читать и пользоваться полученной инфой и уважать оппонента. Если в воспитании пробел, то хоть пользуйтесь данными с умом, если , конечно, он у вас так же не отдыхает, как и восспитание.
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06.07.2020 08:29 Відповісти
To może być przełom. Nowy lek na koronawirusa 80 razy skuteczniejszy od Remdesiviru

https://www.o2.pl/informacje/to-moze-byc-przelom-nowy-lek-na-koronawirusa-80-razy-skuteczniejszy-od-remdesiviru-6528179790379744a

Optymistyczne wieści płyną z Hiszpanii. Tamtejszy dziennik "El Mundo" podaje, że jest lek, który zapewnia większą skuteczność w leczeniu zakażenia koronawirusem niż Remdesivir. I to aż o 80 razy!

Це може бути проривом. Нові ліки від коронавірусу в 80 разів ефективніші, ніж Ремдезівір

Оптимістичні новини надходять із Іспанії. Місцева газета "Ель Мундо" повідомляє, що існує препарат, який є більш ефективним у лікуванні коронавірусної інфекції, ніж Ремдезівір. Аж у 80 разів!
Aplidin będzie testowany na ludziach
Pierwsze badania nad Aplidinem napawają optymizmem i pozwalają wierzyć, że może dojść do przełomu w zwalczaniu koronawirusa. Pierwsze testy tego leku na pacjentach w południowokoreańskich szpitalach mają ruszyć w trzecim kwartale 2020 roku.Перші тести цього препарату на пацієнтах у південнокорейських лікарнях, як очікується, розпочнуться у третьому кварталі 2020 року.
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05.07.2020 09:56 Відповісти
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/el-laboratorio-gallego-pharmamar-presenta-un-farmaco-mas-eficaz-que-el-remdesivir_202007035efee2160e00b000011087e8.html
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05.07.2020 10:05 Відповісти
ВОЗ нужно привлекать к мировой уголовной ответственности и разогнать эту шарагу ,как сборище мировых аферистов и шарлатанов,зарабывающих себе на пропитание на аферах со здоровьем человечества....
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05.07.2020 11:31 Відповісти
Это не ВОЗ, а какие -то шестерки ТНК- решили проверить IQ населения мира. У многих оно оказалось на уровне 70-90.
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05.07.2020 12:16 Відповісти
існує препарат, який є більш ефективним у лікуванні коронавірусної інфекції, ніж Ремдезівір. Аж у 80 разів!
Існує препарат для лікування не існуючої хвороби! ....Вищий пілотаж! Остап Бендер відпочиває!...
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05.07.2020 12:19 Відповісти
самое прикольное, это когда интернет дрочилы без мозгов и интелекта обсуждают тему в которой даже медицинские профи плавают по полной. ))))
никто не знает как поведет себя вирус в каждом конкретном случае.
реакция организма на каждый препарат сугубо индивидуальна.
дрочилы брысь под лавку и не выносите мозги лохторату, а то не доживут до местных выборов и зебилы не попадут с депутаты))))
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05.07.2020 13:24 Відповісти
геном сарс-ков-2, как утверждают, был секвенирован полгода назад
уже все и всё давно знают, кроме тех одноклеточных, на кого рассчитаны твои высеры
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05.07.2020 14:43 Відповісти
 
 