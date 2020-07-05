ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19, зокрема гідроксихлорохіну
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зупинила випробування трьох препаратів - гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру в межах своїх тестів із пошуку препарату для лікування коронавірусу.
Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ВООЗ ухвалила рекомендацію Міжнародного керівного комітету тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру", - йдеться в повідомленні.
У межах дослідження порівнювався вплив цих препаратів на смертність від захворювання. Крім того, препарати тестували винятково на інфікованих коронавірусом у лікарнях.
Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін, лопінавір та ритонавір не сприяють або практично не сприяють зниженню смертності від інфекції.
Як раніше повідомлялося, гідроксихлорохін, а також комбінація лопінавіру та ритонавіру увійшли до списку випробовуваних препаратів у межах міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом із партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування COVID-19.
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1.виздихають всі і
2.це все х..ня від продавців масок..))
а ще є епіцентри, ашани, велмарти тощо
то ж другий пункт є "крайнощами" тільки у твоїй уяві
У європі ми вийшли на третє місце по заражуванню у деньь
ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.https://censor.net/ua/user/425058
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
далі маніпулюй цими показниками, взятими зі стелі
важливим є лише наявність або відсутність симптомів
є симптоми - лікуєшся (послаблюєш симптоми)
немає - живеш своїм життям, ВСЕ
там ще є певні побічні реакції у темношкірих
але загалом проблема не у самому препараті, а у неправильному його використанні
И не нужно сравнивать с парацетомолом: парацетомол температуру снижает, а хлорохин кроме токсичного воздействия на сердце не делает для борьбы с вирусом ничего.
Только тот кто в доле- выступает против хлорокина...
2. А хлорохин уже и на количество заразившихся влияет? Тогда Вам к психиатру. Кстати, низкое количество заразившихся в сочетании с большим количеством тестов объясняет снижение летальности. Так в Южной Корее показатель летальности был 0.7%.
3. Какое отношение имеет малярия к короновирусам?
4. Сейчас уже против хлорохина выступают все - бесполезный препарат.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v2
Т.е. все было понятно чуть ли не с самого начала, но все продолжали эту дрянь закупать.
жодних даних,що хворі померли від цих ліків,а не від ковіду..
гідроксихлорохін, лопінавір та ритонавір на статистику не вплинули-ясно написано.
Смертность в контрольной группе составила 9,3%, смертность в группах, принимавших лекарства, - от 16 до 23,8% (в группе, принимавшей гидроксихлорохин, - 18%, в группе, принимавшей хлорохин -16,4%, в группе, принимавшей и препараты, и антибиотики - 22,2% и 23,8%). Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена.
тобто ****** ти, але це вже далеко не вперше
А ось ще приклад футболіста з лондонського "Челсі". 13 березня захворів на ковід Каллум Хадсон-Одої. Уся команда пішла на самоізоляцію. Думаєте гральна кар'єра завершилась? Та ні, добре все. З травмованими легенями навряд чи був би присутнім на матчі 1 липня з Вест Гемом.
Важкі наслідки після хвороби для всього організму на все життя. Так ви лякали, медики?
Чи у "обраних" від ковіду нічого не горить?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frep.repubblica.it%2Fpwa%2Fintervista%2F2020%2F06%2F13%2Fnews%2Fricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601%2F https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/06/13/news/ricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601/
Консультант Міністерства охорони здоров'я до ВООЗ Вальтер Рікчарді в інтерв'ю Repubblica розкриває стратегію, яка буде прийнята в Італії для імунізації країни за допомогою вакцини для очевидних 19. Оголошення було зроблено після вивчення контракту, підписаного міністром della Salute Роберто Сперанца з AstraZeneca для виробництва вакцини.
Договір про 400 мільйонів доз у всій Європі щодо вакцини, що триває, яка, як очікується, буде готова пізніше цього року.
На запитання, чому вакцину AstraZeneca обрали серед багатьох тестуваних у всьому світі, Рікчарді відповідає:
« Вакцина AstraZeneca знаходиться в ************* фазі тестування, тобто у другій фазі. З 10 000 добровольців тестують його. Порівняно з іншими групами, які працюють над тією ж метою, вони мають принаймні шість місяців переваги ».
Отже, як заявив Рікчарді, була обрана фармацевтична компанія, яка гарантує швидші часи, ніж інші. Щодо часів, він підкреслює: " Навіть якщо в цей момент ніхто не зможе сказати на 100%, що вони досягнуть дна, якщо вони будуть, у нас будуть перші дози в кінці цього року ".
Потім він пояснює:
«AstraZeneca використовуватиме фабрики, що надаються на основі домовленостей виробниками різних країн, включаючи нашу. Таким чином, ми виробляємо в Італії, скорочуючи витрати і, таким чином, долаючи ризик того, що інші держави, де готуються вакцини, залишать нас позаду ».
Але що робити, якщо тестування на цю коронавірусну вакцину не вдасться?
«Ви втратите інвестиції, в яких державний та приватний сектори поділили ризик. Ми зупинимось на інших вакцинах, таких як ті, на які ЄС збирається інвестувати 2 мільярди з фонду ESI. Тому у нас більше кандидатів, - каже Рікчарді.
Якщо експериментація буде успішною і тому готова до кінця року, Рікчарді пояснює, яким буде план вакцинації для нашої країни:
« Медичні працівники будуть першими отримувати вакцину . І тоді люди в групі ризику, за віком або тому, що на них впливають певні патології, і міліція. Після цього, це залежить від усіх інших. Перші дози, якщо клінічні дослідження будуть досягнуті, будуть вводитись з ЛИСТОПАДА по ГРУДЕНЬ(!) ".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frep.repubblica.it%2Fpwa%2Fintervista%2F2020%2F06%2F13%2Fnews%2Fricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frep.repubblica.it%2Fpwa%2Fintervista%2F2020%2F06%2F13%2Fnews%2Fricciardi_prima_i_medici_e_gli_anziani_il_piano_per_rendere_il_paese_immune_-259154601%2F
Тобто те, що повинні виготовляти і перевіряти щонайменше 5 років, будуть колоти вже через півроку-рік.
Піддослідні морські свинки без інстинкту самозбереження, займайте чергу на власну утилізацію.
ДЖЕКПОТ
Я 2 раза была в скорой, но кроме капельницы онс физ.раствором врачи скорой не могли мне предложить.
Хорошо у меня были лекарства дома, а вот другие как? - умерли... - вот какое отношение я имею к тем, кто умер ... вопросы еще умные есть?
1. Антикоагулянты УВЕЛИЧИЛИ летальность - было доказано еще Китаем и подтверждено дальнейшими исследованиями.
2. "Крутить вены " (с)? А вы точно имеете отношение к медицине?
3. Вы лжете. При подобных симптомах у Вас сатурация была бы менее 90%, а значит Вас бы гарантированно положили в больницу и дали кислород. Кстати, эти симптомы могут возникать при любой пневмонии.
2. Те кто болел в легкой форме имеют осложнения,которые скажутся на здоровье в будущем. Поэтому надо пройти пульманолога и сделать мрт торакса чтоб не запустить фиброз лёгких; кардиолог ; сделать узи почек; сделать мрт головы; мужщинам проктолога т.к. корона провоцирует стирильность.
3. Сейчас очень много людей с гипервентиляцией легких после короны. В основном молодые люди переболевшие в легкой форме.-> говорю т.к. именно этим я и занимаюсь - кинезист .
4. А про кровь, я вам уже скинула ссылки.
Плюс у меня мои анализы крови до того как болезнь дала о себе знать и в течении , когда я была в госпитале и после, и на данный момент ... так что делать выводы я умею... и не только я одна...
5. Корона проходит за 2 недели максимум - показатели тестов, а вот восстановление может занять до 4 месяцев. Через каждые 2-3 недели кризис...
Кстати, бессимптомно не болеют. Они просто были носителями. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что заключенных нормально обследовали. А пневмония, знаете ли, далеко не всегда протекает с явными симптомами. Бывает так, что у человека кроме слабости и одышки ничего нет.
Когда это 800 в неделю выявляли? В мире? Такое было только в самом начале эпидемии. ты лучше на другие цифры посмотри. За последние лет 20 от гриппа за год умирало максимум 650 тыс. человек, а от этой заразы за 5 месяцев уже умерло 535 тысяч при невиданных ранее карантинных ограничениях.
https://www.o2.pl/informacje/to-moze-byc-przelom-nowy-lek-na-koronawirusa-80-razy-skuteczniejszy-od-remdesiviru-6528179790379744a
Optymistyczne wieści płyną z Hiszpanii. Tamtejszy dziennik "El Mundo" podaje, że jest lek, który zapewnia większą skuteczność w leczeniu zakażenia koronawirusem niż Remdesivir. I to aż o 80 razy!
Це може бути проривом. Нові ліки від коронавірусу в 80 разів ефективніші, ніж Ремдезівір
Оптимістичні новини надходять із Іспанії. Місцева газета "Ель Мундо" повідомляє, що існує препарат, який є більш ефективним у лікуванні коронавірусної інфекції, ніж Ремдезівір. Аж у 80 разів!
Aplidin będzie testowany na ludziach
Pierwsze badania nad Aplidinem napawają optymizmem i pozwalają wierzyć, że może dojść do przełomu w zwalczaniu koronawirusa. Pierwsze testy tego leku na pacjentach w południowokoreańskich szpitalach mają ruszyć w trzecim kwartale 2020 roku.Перші тести цього препарату на пацієнтах у південнокорейських лікарнях, як очікується, розпочнуться у третьому кварталі 2020 року.
Існує препарат для лікування не існуючої хвороби! ....Вищий пілотаж! Остап Бендер відпочиває!...
никто не знает как поведет себя вирус в каждом конкретном случае.
реакция организма на каждый препарат сугубо индивидуальна.
дрочилы брысь под лавку и не выносите мозги лохторату, а то не доживут до местных выборов и зебилы не попадут с депутаты))))
уже все и всё давно знают, кроме тех одноклеточных, на кого рассчитаны твои высеры