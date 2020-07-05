ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19, зокрема гідроксихлорохіну

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зупинила випробування трьох препаратів - гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру в межах своїх тестів із пошуку препарату для лікування коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ВООЗ ухвалила рекомендацію Міжнародного керівного комітету тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру", - йдеться в повідомленні.

У межах дослідження порівнювався вплив цих препаратів на смертність від захворювання. Крім того, препарати тестували винятково на інфікованих коронавірусом у лікарнях.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін, лопінавір та ритонавір не сприяють або практично не сприяють зниженню смертності від інфекції.

Читайте також: Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу

Як раніше повідомлялося, гідроксихлорохін, а також комбінація лопінавіру та ритонавіру увійшли до списку випробовуваних препаратів у межах міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом із партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування COVID-19.