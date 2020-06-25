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Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу

Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати ремдесівіру (торговий знак Veklury) маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 25 червня повідомив сайт агентства.

Це перший лікарський засіб, який дозволено застосовувати в Євросоюзі при коронавірусній інфекції дорослим і підліткам від 12 років.

Оцінка ефективності препарату проводилася з 30 квітня, дозвіл було видано в рекордні терміни, зазначають в EMA.

Дослідження оцінило ефективність 10-денного курсу для більш ніж 1000 госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Ремдесівір порівнювали з плацебо (фіктивні ліки). Основним критерієм ефективності вважався час одужання. В середньому пацієнти, які отримували ремдесівір, одужували приблизно через 11 днів, порівняно з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо.

Для пацієнтів із тяжким перебігом захворювання, які становили приблизно 90% досліджуваної групи, час до одужання був 12 днів у групі ремдесівіра і 18 днів у групі плацебо.

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Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легкою формою хвороби: час їхнього одужання становив п'ять днів як для групи ремдесівіра, так і для групи плацебо.

Агентство вважає, що співвідношення користі і ризику є позитивним для пацієнтів із пневмонією, яким потрібен додатковий кисень, і які перебувають у важкому стані, крім випадків, коли людина підключена до апаратів штучної вентиляції легенів або екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Препарат вводиться внутрішньовенно, сказано в рекомендаціях.

Остаточні результати дослідження ефективності ремседівіра фахівці ЕМА розраховують отримати до грудня.

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Ремдесівір розроблено американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. у 2015 році. Він застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування коронавірусних інфекцій SARS і MERS.

У США дозвіл на використання цього засобу при лікуванні пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих із важким перебігом, було видано 1 травня.

2 квітня ремдесівір внесли в український протокол лікування. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов говорив, що МОЗ закупить препарат ремдесівір для лікування COVID-19.
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Топ коментарі
+5
"Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо."

После этого можно не читать. Аплодирую стоя аферистам. Т.е. от чудо препарата я так понимаю выздоравливали на четыре дня внимание В СРЕДНЕМ быстрее, чем те кто получал пустышки, т.е. не лечился. Надеюсь я правильно понял? Ахереть какое таки чудо-лекарство. Чуть лучше таблетки мела. Так мела валом и не по такой цене.
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25.06.2020 23:00
+4
нелеченный за неделю, а леченный - за 7 дней
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25.06.2020 22:34
+3
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень

успішного прийому
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25.06.2020 22:32
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Не панацея, но что-то лучше чем ничего.
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25.06.2020 21:53 Відповісти
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень
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25.06.2020 22:33 Відповісти
Ну, то что кто-то хорошо "подлохматиться" на этом сомнений нет. Я уж молчу про скорое появления всевозможных фальсификатов и плацебо.
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25.06.2020 22:37 Відповісти
Нет. Гидроксихлорохин абсолютно никак не влияет на вирус, но при этом увеличивает число осложнений. При применении гидроксихлорохина летальность УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, а не уменьшается. Препарат не то, что не полезен - он вреден. Не лечит, но шансы сдохнуть или остаться инвалидом увеличивает. И отдельные исследования говорили об этом еще до закупки препарата.
Ремдесвир, кстати, тоже плохо работает. На летальность он не влияет, вроде как. Да и резульаты исследований там подогнаны, скорей всего - нормальных исследований никто не проводил.
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26.06.2020 00:13 Відповісти
Раньше парацетамолом лечили
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25.06.2020 23:11 Відповісти
похй
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25.06.2020 21:53 Відповісти
І той, хто не вірить, що є короновірусна інфекція повинен не приймати ці ліки
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25.06.2020 22:02 Відповісти
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень

успішного прийому
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25.06.2020 22:32 Відповісти
Интересный препарат, если его сравнивают с плацебо.
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25.06.2020 23:36 Відповісти
Тупишь. Его не сравнивали с плацебо. Им лечили. А для чистотьі результата другим давали пустьішку. Благодяря єтому есть результат. Ляр ляп корова по асфалту.
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26.06.2020 00:57 Відповісти
да-да...принесите в аптеку 10 тысяч грн за это чудное лекарство чтобы на 3-4 дня раньше выздороветь...
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25.06.2020 22:02 Відповісти
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень
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25.06.2020 22:33 Відповісти
ШО - зелёнка? ОО
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25.06.2020 22:05 Відповісти
Нелеченный грип или ОРВИ проходит за 5 дней, а леченный за семь )
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25.06.2020 22:07 Відповісти
нелеченный за неделю, а леченный - за 7 дней
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25.06.2020 22:34 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainskiy-uchenyy-nashel-effektivnoe-lekarstvo-1583430847.html Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса
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25.06.2020 22:17 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/dejstvitelno-li-remdesivir-pobedit-covid-19 Вот здесь больше информации.
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25.06.2020 22:26 Відповісти
тоже самое, что гидроксихлорохин, но в сотни раз дороже) в США стоимость его 1000 долларов, МОЗ уже сообщило о возможной цене в 100 тыс. гривен

бизнес, и ничего личного
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25.06.2020 22:31 Відповісти
Тебе не надоело про хлорохин писать? Это вообще было аферой века. Он не помогал никому и никогда. Прикинь? Совсем.
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26.06.2020 00:15 Відповісти
"Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо."

После этого можно не читать. Аплодирую стоя аферистам. Т.е. от чудо препарата я так понимаю выздоравливали на четыре дня внимание В СРЕДНЕМ быстрее, чем те кто получал пустышки, т.е. не лечился. Надеюсь я правильно понял? Ахереть какое таки чудо-лекарство. Чуть лучше таблетки мела. Так мела валом и не по такой цене.
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25.06.2020 23:00 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fen%2Fnews%2Ffirst-covid-19-treatment-recommended-eu-authorisation https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-treatment-recommended-eu-authorisation

Євросоюз офіційно рекомендує американський препарат "Ремдесвір" для лікування ковіду. Але, якщо добре розібратися, це той же гідроксіхлорохін (ГХ), що кілька тижнів тому ВООЗ забракувала, але в профіль. Чому забракувала? Тому що начебто виявилося, що він збільшує смертність пацієнтів (за дослідженням, що було опубліковане в журналі The Lancet, але потім спростоване). ГХ справді збільшує смертність, якщо ним неправильно лікувати: допускати передозування. Також відомі певні його протипоказання, наприклад, при лікуванні темношкірих. Отже проблема в першу чергу у невірному використанні препарату, через що померла певна кількість людей, які поповнили статистику "смертей від коронавірусу".

В чому ж основна різниця між препаратами? Ремдесвір коштує в кількасот разів дорожче Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу - Цензор.НЕТ 2976 У США його вартість 1000 доларів. МОЗ уже обмовилось, що для України він може коштувати близько 100 тис. гривень!

Що цікаво, основна користь Ремдесвіру виявляється в тому, що людина просто видужує на кілька днів швидше. Чи впливає він позитивно (чи негативно) на підсумкову летальність, достовірно поки що невідомо.

І знову нескінчене поле для деребану "Фондів для боротьби з коронавірусом". Знову бізнес і нічого особистого.
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25.06.2020 23:06 Відповісти
Есть только, шо это аналог аденозина. Не могу найти, шо это хинин.
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25.06.2020 23:45 Відповісти
Он бредит.
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26.06.2020 00:17 Відповісти
Не понимаю, зачем лечить вирусов? Они что, болеют?
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26.06.2020 00:13 Відповісти
 
 