Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати ремдесівіру (торговий знак Veklury) маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 25 червня повідомив сайт агентства.
Це перший лікарський засіб, який дозволено застосовувати в Євросоюзі при коронавірусній інфекції дорослим і підліткам від 12 років.
Оцінка ефективності препарату проводилася з 30 квітня, дозвіл було видано в рекордні терміни, зазначають в EMA.
Дослідження оцінило ефективність 10-денного курсу для більш ніж 1000 госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Ремдесівір порівнювали з плацебо (фіктивні ліки). Основним критерієм ефективності вважався час одужання. В середньому пацієнти, які отримували ремдесівір, одужували приблизно через 11 днів, порівняно з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо.
Для пацієнтів із тяжким перебігом захворювання, які становили приблизно 90% досліджуваної групи, час до одужання був 12 днів у групі ремдесівіра і 18 днів у групі плацебо.
Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легкою формою хвороби: час їхнього одужання становив п'ять днів як для групи ремдесівіра, так і для групи плацебо.
Агентство вважає, що співвідношення користі і ризику є позитивним для пацієнтів із пневмонією, яким потрібен додатковий кисень, і які перебувають у важкому стані, крім випадків, коли людина підключена до апаратів штучної вентиляції легенів або екстракорпоральної мембранної оксигенації.
Препарат вводиться внутрішньовенно, сказано в рекомендаціях.
Остаточні результати дослідження ефективності ремседівіра фахівці ЕМА розраховують отримати до грудня.
Ремдесівір розроблено американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. у 2015 році. Він застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування коронавірусних інфекцій SARS і MERS.
У США дозвіл на використання цього засобу при лікуванні пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих із важким перебігом, було видано 1 травня.
2 квітня ремдесівір внесли в український протокол лікування. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов говорив, що МОЗ закупить препарат ремдесівір для лікування COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Ремдесвир, кстати, тоже плохо работает. На летальность он не влияет, вроде как. Да и резульаты исследований там подогнаны, скорей всего - нормальных исследований никто не проводил.
успішного прийому
бизнес, и ничего личного
После этого можно не читать. Аплодирую стоя аферистам. Т.е. от чудо препарата я так понимаю выздоравливали на четыре дня внимание В СРЕДНЕМ быстрее, чем те кто получал пустышки, т.е. не лечился. Надеюсь я правильно понял? Ахереть какое таки чудо-лекарство. Чуть лучше таблетки мела. Так мела валом и не по такой цене.
Євросоюз офіційно рекомендує американський препарат "Ремдесвір" для лікування ковіду. Але, якщо добре розібратися, це той же гідроксіхлорохін (ГХ), що кілька тижнів тому ВООЗ забракувала, але в профіль. Чому забракувала? Тому що начебто виявилося, що він збільшує смертність пацієнтів (за дослідженням, що було опубліковане в журналі The Lancet, але потім спростоване). ГХ справді збільшує смертність, якщо ним неправильно лікувати: допускати передозування. Також відомі певні його протипоказання, наприклад, при лікуванні темношкірих. Отже проблема в першу чергу у невірному використанні препарату, через що померла певна кількість людей, які поповнили статистику "смертей від коронавірусу".
В чому ж основна різниця між препаратами? Ремдесвір коштує в кількасот разів дорожче У США його вартість 1000 доларів. МОЗ уже обмовилось, що для України він може коштувати близько 100 тис. гривень!
Що цікаво, основна користь Ремдесвіру виявляється в тому, що людина просто видужує на кілька днів швидше. Чи впливає він позитивно (чи негативно) на підсумкову летальність, достовірно поки що невідомо.
І знову нескінчене поле для деребану "Фондів для боротьби з коронавірусом". Знову бізнес і нічого особистого.