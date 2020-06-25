Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати ремдесівіру (торговий знак Veklury) маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 25 червня повідомив сайт агентства.

Це перший лікарський засіб, який дозволено застосовувати в Євросоюзі при коронавірусній інфекції дорослим і підліткам від 12 років.

Оцінка ефективності препарату проводилася з 30 квітня, дозвіл було видано в рекордні терміни, зазначають в EMA.

Дослідження оцінило ефективність 10-денного курсу для більш ніж 1000 госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Ремдесівір порівнювали з плацебо (фіктивні ліки). Основним критерієм ефективності вважався час одужання. В середньому пацієнти, які отримували ремдесівір, одужували приблизно через 11 днів, порівняно з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо.

Для пацієнтів із тяжким перебігом захворювання, які становили приблизно 90% досліджуваної групи, час до одужання був 12 днів у групі ремдесівіра і 18 днів у групі плацебо.

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Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легкою формою хвороби: час їхнього одужання становив п'ять днів як для групи ремдесівіра, так і для групи плацебо.

Агентство вважає, що співвідношення користі і ризику є позитивним для пацієнтів із пневмонією, яким потрібен додатковий кисень, і які перебувають у важкому стані, крім випадків, коли людина підключена до апаратів штучної вентиляції легенів або екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Препарат вводиться внутрішньовенно, сказано в рекомендаціях.

Остаточні результати дослідження ефективності ремседівіра фахівці ЕМА розраховують отримати до грудня.

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Ремдесівір розроблено американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. у 2015 році. Він застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування коронавірусних інфекцій SARS і MERS.

У США дозвіл на використання цього засобу при лікуванні пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих із важким перебігом, було видано 1 травня.

2 квітня ремдесівір внесли в український протокол лікування. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов говорив, що МОЗ закупить препарат ремдесівір для лікування COVID-19.