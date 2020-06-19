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Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року

Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року

В Україні продовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3636 за основу і в цілому, передає Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 311 нардепів.

Законопроєкт продовжує до 1 січня 2021 термін дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня №539-ІХ.

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Закон №539-ІХ дозволив лікувати хворих на коронавірусну хворобу незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Також цей документ дозволив використовувати зареєстровані ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування за наявності доведеної ефективності з лікування COVID-19.

Крім того, закон істотно скоротив терміни проведення передбачених законодавством процедур для проведення клінічних випробувань і реєстрації ліків.

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Скоріше здохнете,дорогі українці.
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19.06.2020 13:23 Відповісти
и это правильно.
надо же на ком-то тестировать всякие микстуры.
в случае заражения, норм. человек скорее к "бабке" пойдет, а не к слугам Стебанова и Ляшко, ибо....

"Они такую чушь несуууууттт"....
Плюс к этому то шо в больнице на 90% поциента таки заразят, даже если он без вируса.
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19.06.2020 13:24 Відповісти
************ клизмами?
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19.06.2020 13:33 Відповісти
с ацетилсолицилкой...
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19.06.2020 13:41 Відповісти
это только членам партии.
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19.06.2020 14:51 Відповісти
Ахахаха, истерички переживают, шо им места на ИВЛ не хватит, а то, шо лечить непротокольными препаратами за их счет будут, а там - тысячи в день, это их не волнует, как и протокольное лечение хининами и прочей хренью.
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19.06.2020 13:37 Відповісти
Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року - Цензор.НЕТ 8199
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19.06.2020 13:40 Відповісти
Т.е. украинцы будут подопытными кроликами?
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19.06.2020 14:31 Відповісти
 
 