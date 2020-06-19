Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року
В Україні продовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3636 за основу і в цілому, передає Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 311 нардепів.
Законопроєкт продовжує до 1 січня 2021 термін дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня №539-ІХ.
Закон №539-ІХ дозволив лікувати хворих на коронавірусну хворобу незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.
Також цей документ дозволив використовувати зареєстровані ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування за наявності доведеної ефективності з лікування COVID-19.
Крім того, закон істотно скоротив терміни проведення передбачених законодавством процедур для проведення клінічних випробувань і реєстрації ліків.
Будь ласка, зачекайте...
надо же на ком-то тестировать всякие микстуры.
в случае заражения, норм. человек скорее к "бабке" пойдет, а не к слугам Стебанова и Ляшко, ибо....
"Они такую чушь несуууууттт"....
Плюс к этому то шо в больнице на 90% поциента таки заразят, даже если он без вируса.