Рада разрешила лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до конца года
В Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом, передает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 311 нардепов.
Законопроект продлевает до 1 января 2021 срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.
Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусной болезнью незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.
Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19.
Кроме того, закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.
Пожалуйста, подождите...
надо же на ком-то тестировать всякие микстуры.
в случае заражения, норм. человек скорее к "бабке" пойдет, а не к слугам Стебанова и Ляшко, ибо....
"Они такую чушь несуууууттт"....
Плюс к этому то шо в больнице на 90% поциента таки заразят, даже если он без вируса.