Рада разрешила лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до конца года

В Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 311 нардепов.

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Законопроект продлевает до 1 января 2021 срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.

Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусной болезнью незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19.

Кроме того, закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.