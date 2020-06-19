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Рада разрешила лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до конца года

Рада разрешила лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до конца года

В Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 311 нардепов.

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Законопроект продлевает до 1 января 2021 срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.

Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусной болезнью незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19.

Кроме того, закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.

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Скоріше здохнете,дорогі українці.
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19.06.2020 13:23 Ответить
и это правильно.
надо же на ком-то тестировать всякие микстуры.
в случае заражения, норм. человек скорее к "бабке" пойдет, а не к слугам Стебанова и Ляшко, ибо....

"Они такую чушь несуууууттт"....
Плюс к этому то шо в больнице на 90% поциента таки заразят, даже если он без вируса.
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19.06.2020 13:24 Ответить
************ клизмами?
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19.06.2020 13:33 Ответить
с ацетилсолицилкой...
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19.06.2020 13:41 Ответить
это только членам партии.
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19.06.2020 14:51 Ответить
Ахахаха, истерички переживают, шо им места на ИВЛ не хватит, а то, шо лечить непротокольными препаратами за их счет будут, а там - тысячи в день, это их не волнует, как и протокольное лечение хининами и прочей хренью.
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19.06.2020 13:37 Ответить
Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року - Цензор.НЕТ 8199
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19.06.2020 13:40 Ответить
Т.е. украинцы будут подопытными кроликами?
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19.06.2020 14:31 Ответить
 
 