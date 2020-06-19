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Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко. ВИДЕО

Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в эфире "Сніданок з 1+1".

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - отметила главврач.

Антоненко подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких" - рассказала она.

Кроме того, по ее словам, болезнь COVID-19 сопровождается большой воспалительной реакцией.

"Дексаметазон" (лекарства. - Ред.) действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается к лечению пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус", - добавила Антоненко.

Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, которое провоцирует COVID-19.

Также читайте: Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Киев (25575) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Антоненко Людмила (9)


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Топ комментарии
+13
Новую наколку бьет

Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко - Цензор.НЕТ 7004
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19.06.2020 13:06
+10
Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 3263
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19.06.2020 13:03
+8
Так обосралась единственная зебобина скрепа -чемпионы по борьбе с короной
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19.06.2020 13:02
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Степанова и Ляшко в отставку!
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19.06.2020 12:59 Ответить
и при переполненных реанимациях зелох и мендель ничего умнее не придумали, как поместить туда зеленскую?))
не в Феофанию, а именно в александровскую.. "поближе к народу" - в отдельные палатЫ (+охрана.. не в коридорах же им быть!)
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19.06.2020 13:09 Ответить
Ну ели я хотел бы сдыхатся жены то я бы умней не придумал!
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19.06.2020 13:11 Ответить
слишком очевидно и зашкварно даже для мендель и шмаркли
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19.06.2020 13:13 Ответить
Та для лоховсойдет. Скажет хотел быть с народом пометил Ленку в народную больницу. А она возьми ***** и ласты склелила. Вот пришлось теперь быть первой лядью Юльке!
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19.06.2020 13:16 Ответить
Подонок порхоботскй, ротик свой бархатный прикрой, гнида конченая.
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19.06.2020 14:04 Ответить
Бо для Александровской больницы ненавистный ими Порох закупил за свои оборудование и лекарства.
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19.06.2020 13:17 Ответить
Брехня. Де відео з палати?
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19.06.2020 14:06 Ответить
Брехня. Вирусов же нет. То они от работы хиляют. Выписывайте всех к такой матери на завод!
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19.06.2020 13:00 Ответить
ЗЕЛенку ты тоже на завод выпишеш?
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19.06.2020 13:02 Ответить
да на ней пахать можно!))
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19.06.2020 13:12 Ответить
Так куда Ленку? В промышленость или сельское хозяйство?
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19.06.2020 13:17 Ответить
В промышленную ассенизацию.
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19.06.2020 17:25 Ответить
Ну вот, приятно читать. Люди спокойно делают свое дело. А Хрюша и Степаша бегают каждое утро с воплями : * мы все умрем*, жути чтобы побольше нагнать.
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19.06.2020 13:01 Ответить
Треба ж якось збити протестні настрої.
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19.06.2020 13:10 Ответить
Від короновірусу ще ніхто не вмер.
"Цитати Великих".Лукашенко..т.3. Ізд-во "Красний Тракторист".
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19.06.2020 13:11 Ответить
Так обосралась единственная зебобина скрепа -чемпионы по борьбе с короной
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19.06.2020 13:02 Ответить
Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 3263
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19.06.2020 13:03 Ответить
А де поедатель зябліков?
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19.06.2020 13:02 Ответить
До ШВЛ підключили.
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19.06.2020 13:05 Ответить
Новую наколку бьет

Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко - Цензор.НЕТ 7004
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19.06.2020 13:06 Ответить
Зяблики близкие родственники летучих мышей.
Допоедался.
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19.06.2020 13:07 Ответить
птиці - родичі мишам? ну ти й біолух
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19.06.2020 14:17 Ответить
Сьогодні зранку на чергуванні був Яковлєв..
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19.06.2020 13:09 Ответить
не, Лещенко норм. парень. просто да - вирус ненавидит больше чем надо.
но имеет рацию и логику)
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19.06.2020 13:12 Ответить
Итальянский вариант приближается
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19.06.2020 13:05 Ответить
там смертність до 60 років - меньше 1%, після 60 і 70 і 80 більше. Смертність там висока тому що багато довгожителів. Нам до цього далеко
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19.06.2020 13:10 Ответить
Я чув інформацію, що серед людей, які курять в 5 разів менший процент зараження і смертності. Це можна пояснити, що у боротьбі за легені людини з рахунком 5:1 Ковід перемагає Збірна нікотину і смол.))
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19.06.2020 13:13 Ответить
потрібно спиратись на офіційну статистику,а не на чутки. Я читав , що це невірна інфа.
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19.06.2020 13:20 Ответить
официальную воз запретил даже рассматривать ещё когда в китае только заикнулись об этом . а так есть наблюдения врачей о примерно 1-2 курящих на 50-55 больных в отделении . что совсем не типично и они даже не могут сравнить течение болезни у не курящих и курящих именно из за малого количества последних
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19.06.2020 13:38 Ответить
у Росїї офіційна статистика більша щодо групи 45-50 років ніж старших..

Це пояснюється просто..у старших куди простіше смерті списати на "супутні причини" ,ніж на Ковід.
А молодший якшо впав і помер -і раніше не хворів -НА ЩО СПИШЕШ ?..
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19.06.2020 13:14 Ответить
На стєкломой.)
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19.06.2020 13:15 Ответить
Я думаю ,що перехворів коронавірусом. Хворів десь 3-4 тижні. Якщо випить хоч небагато алкоголю , зразу стає набагато гірше. Можливо в Росії через це.
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19.06.2020 13:26 Ответить
тут хтось писав шо теж хворів, просто кожних кулька днів тупо задихався і т.д.
це реально страшно, якщо почитати.
в Н.й. купа інсультів у молодих - пишуть шо то вірус.
видно шо у нас все ще попереду
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19.06.2020 13:32 Ответить
*кілька днів
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19.06.2020 13:33 Ответить
А перша Лєнка теж там переповнює реанімацію?
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19.06.2020 13:07 Ответить
Так охоронці поряд лежать, тому і переповнена
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19.06.2020 13:13 Ответить
Не перша Лєнка, а Єлєна Пєрвая.
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19.06.2020 13:14 Ответить
І послєдняя...
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19.06.2020 13:27 Ответить
Тоді вже таки Олена , дай їй , Боже , здоров'я .
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19.06.2020 13:30 Ответить
б*же, ну зачем нам еще и вирус?
и так мало кто сможет выжить, так еще и микробов не хватало
я напр. не боюсь ничего. у меня был дед, кстати воевал, но говорил что не боится ничего. правда умер.
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19.06.2020 13:11 Ответить
Ми всі помремо.
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19.06.2020 13:14 Ответить
В Україні група 65+ досить нечисельна....
особливо серед мужчин..

Єдине ,що може Україну трішки "порадувати" у випадку "білоруського варіанту",що нам загрожує...
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19.06.2020 13:15 Ответить
та не загрожує нічо
я люблю історію - мало що зможе перекрити те що було.
плюс до того мені побоку вірус навіть.
просто до "лікарні" я не телепень шоб йти і просити шоб "лікували" бинтом і зеленкою. ви теж так думаєш, сподіваюсь
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19.06.2020 13:19 Ответить
бедная бедная первая ледь
в таких условиях болеть приходится.
ведь она в алекандровской судя по заявлениям ОПы преЗЕдента
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19.06.2020 13:18 Ответить
опа зедента нагло врет,нет ее там,фсе фйковый пиар,где кислое выражение ее морды?
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19.06.2020 13:29 Ответить
Вова шукав причини самоізолюватись, заразитись самому не дали - тому запустили лайт-версію. Зате ніхто не заважає пресувати ніздрі.))
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19.06.2020 13:38 Ответить
А знаєте чого? того що всих хто має бабло і зв'язки звозять в Київ. А звичайним киянам місця не залишиться. От всіляку бридоту звозять типу московських попів з Почаїва.
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19.06.2020 13:24 Ответить
так я і кажу шо Бокс дурень - нашо нам "за добу заразилось 1000", тоді як тестують депутатів, а прості - деколи тесту вже на смертному одрі отримують.
хоча не дурень, дурнями він нас робить своїми доповідями.
я би реально пішов з плакатом і повним рилом слини - плюнути на двері адміністрації.
х.з., але кияни це терплять, ну й .... хай терплять.
навіть Антиколорадос не протестує через "статистику" таку
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19.06.2020 13:29 Ответить
Так туда ж толстосумі со всей Украины пруться, оно и понятно - всего одна больница куда можно приличному уважаемому человеку податься
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19.06.2020 14:01 Ответить
Брехня. Де відео з "переповненої" палати? Допоки медикам будуть доплачувати 300% за короножоповірус, він житиме вічно.
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19.06.2020 14:09 Ответить
Админ бутусовкий, ты за сранью порохоботской потщательнее присматривай, а то вонь несётся по всему цензору, токсичный ты наш. Не впервой такая грязь поощряется на просторах подвластного бутусову фоуме.
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19.06.2020 14:11 Ответить
та да. а то шото один зелескот в спаме сидит.
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19.06.2020 14:55 Ответить
выдуманый ковид почему у нас его нет)
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19.06.2020 14:38 Ответить
а зеЛенка хоть в столовку больницы наведывается?
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19.06.2020 14:53 Ответить
Для особо "одаренных" предлагаю открыть бесплатный COVID тур в эту реанимацию. Перчатки и какие-то там намордники одевать не обязательно.
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19.06.2020 16:15 Ответить
говорят, Александровскую сделали для ВИПов, потому туда обычных людей не везут, а держат места для кабмина, депутатов,и попов масковского патриархата
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20.06.2020 00:05 Ответить
 
 