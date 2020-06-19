Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко. ВИДЕО

Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в эфире "Сніданок з 1+1".

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - отметила главврач.

Антоненко подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких" - рассказала она.

Кроме того, по ее словам, болезнь COVID-19 сопровождается большой воспалительной реакцией.

"Дексаметазон" (лекарства. - Ред.) действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается к лечению пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус", - добавила Антоненко.

Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, которое провоцирует COVID-19.

Также читайте: Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко