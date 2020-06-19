Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко. ВИДЕО
Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в эфире "Сніданок з 1+1".
"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - отметила главврач.
Антоненко подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.
"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких" - рассказала она.
Кроме того, по ее словам, болезнь COVID-19 сопровождается большой воспалительной реакцией.
"Дексаметазон" (лекарства. - Ред.) действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается к лечению пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус", - добавила Антоненко.
Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, которое провоцирует COVID-19.
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не в Феофанию, а именно в александровскую.. "поближе к народу" - в отдельные палатЫ (+охрана.. не в коридорах же им быть!)
"Цитати Великих".Лукашенко..т.3. Ізд-во "Красний Тракторист".
Допоедался.
но имеет рацию и логику)
Це пояснюється просто..у старших куди простіше смерті списати на "супутні причини" ,ніж на Ковід.
А молодший якшо впав і помер -і раніше не хворів -НА ЩО СПИШЕШ ?..
це реально страшно, якщо почитати.
в Н.й. купа інсультів у молодих - пишуть шо то вірус.
видно шо у нас все ще попереду
и так мало кто сможет выжить, так еще и микробов не хватало
я напр. не боюсь ничего. у меня был дед, кстати воевал, но говорил что не боится ничего. правда умер.
особливо серед мужчин..
Єдине ,що може Україну трішки "порадувати" у випадку "білоруського варіанту",що нам загрожує...
я люблю історію - мало що зможе перекрити те що було.
плюс до того мені побоку вірус навіть.
просто до "лікарні" я не телепень шоб йти і просити шоб "лікували" бинтом і зеленкою. ви теж так думаєш, сподіваюсь
в таких условиях болеть приходится.
ведь она в алекандровской судя по заявлениям ОПы преЗЕдента
хоча не дурень, дурнями він нас робить своїми доповідями.
я би реально пішов з плакатом і повним рилом слини - плюнути на двері адміністрації.
х.з., але кияни це терплять, ну й .... хай терплять.
навіть Антиколорадос не протестує через "статистику" таку