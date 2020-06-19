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Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко. ВIДЕО

Навантаження на лікарні, призначені для допомоги хворим на коронавірус, особливий приріст хворих медики фіксують у реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Переповнені відділення реанімації. Останній місяць вісім-десять важких хворих, з яких від одного до трьох інфікованих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих з вираженою дихальною недостатністю вмирають", - зазначила головний лікар.

Антоненко підкреслила, що лікарі вже чітко розрізняють симптоми коронавірусу у хворих навіть до надходження результатів тестів.

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"Клінічна картина типова. Великий відсоток хворих на COVID-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу. Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, тобто клінічна картина. Є певні зміни на комп'ютерній томографії легень", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, хвороба COVID-19 супроводжується великою запальною реакцією.

"Дексаметазон" (ліки. - Ред.) дійсно впливає, зменшує запальний процес і депресію імунної системи. Саме тому він призначається до лікування пацієнтів, але він жодним чином не впливає на вірус", - додала Антоненко.

Вона також зазначила, що останнім часом в протокол лікування хворих також додали препарати-антикоагулянти, які перешкоджають згортанню крові, яке провокує COVID-19.

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Київ (19520) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Антоненко Людмила (9)


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Топ коментарі
+13
Новую наколку бьет

Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко - Цензор.НЕТ 7004
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19.06.2020 13:06
+10
Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 3263
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19.06.2020 13:03
+8
Так обосралась единственная зебобина скрепа -чемпионы по борьбе с короной
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19.06.2020 13:02
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Степанова и Ляшко в отставку!
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19.06.2020 12:59 Відповісти
и при переполненных реанимациях зелох и мендель ничего умнее не придумали, как поместить туда зеленскую?))
не в Феофанию, а именно в александровскую.. "поближе к народу" - в отдельные палатЫ (+охрана.. не в коридорах же им быть!)
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19.06.2020 13:09 Відповісти
Ну ели я хотел бы сдыхатся жены то я бы умней не придумал!
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19.06.2020 13:11 Відповісти
слишком очевидно и зашкварно даже для мендель и шмаркли
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Та для лоховсойдет. Скажет хотел быть с народом пометил Ленку в народную больницу. А она возьми ***** и ласты склелила. Вот пришлось теперь быть первой лядью Юльке!
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19.06.2020 13:16 Відповісти
Подонок порхоботскй, ротик свой бархатный прикрой, гнида конченая.
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19.06.2020 14:04 Відповісти
Бо для Александровской больницы ненавистный ими Порох закупил за свои оборудование и лекарства.
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19.06.2020 13:17 Відповісти
Брехня. Де відео з палати?
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19.06.2020 14:06 Відповісти
Брехня. Вирусов же нет. То они от работы хиляют. Выписывайте всех к такой матери на завод!
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19.06.2020 13:00 Відповісти
ЗЕЛенку ты тоже на завод выпишеш?
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19.06.2020 13:02 Відповісти
да на ней пахать можно!))
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19.06.2020 13:12 Відповісти
Так куда Ленку? В промышленость или сельское хозяйство?
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19.06.2020 13:17 Відповісти
В промышленную ассенизацию.
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19.06.2020 17:25 Відповісти
Ну вот, приятно читать. Люди спокойно делают свое дело. А Хрюша и Степаша бегают каждое утро с воплями : * мы все умрем*, жути чтобы побольше нагнать.
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19.06.2020 13:01 Відповісти
Треба ж якось збити протестні настрої.
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19.06.2020 13:10 Відповісти
Від короновірусу ще ніхто не вмер.
"Цитати Великих".Лукашенко..т.3. Ізд-во "Красний Тракторист".
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Так обосралась единственная зебобина скрепа -чемпионы по борьбе с короной
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19.06.2020 13:02 Відповісти
Реанимация Александровской больницы переполнена, уменьшения количества смертей мы не наблюдаем, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 3263
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19.06.2020 13:03 Відповісти
А де поедатель зябліков?
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19.06.2020 13:02 Відповісти
До ШВЛ підключили.
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19.06.2020 13:05 Відповісти
Новую наколку бьет

Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко - Цензор.НЕТ 7004
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19.06.2020 13:06 Відповісти
Зяблики близкие родственники летучих мышей.
Допоедался.
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19.06.2020 13:07 Відповісти
птиці - родичі мишам? ну ти й біолух
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19.06.2020 14:17 Відповісти
Сьогодні зранку на чергуванні був Яковлєв..
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19.06.2020 13:09 Відповісти
не, Лещенко норм. парень. просто да - вирус ненавидит больше чем надо.
но имеет рацию и логику)
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19.06.2020 13:12 Відповісти
Итальянский вариант приближается
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19.06.2020 13:05 Відповісти
там смертність до 60 років - меньше 1%, після 60 і 70 і 80 більше. Смертність там висока тому що багато довгожителів. Нам до цього далеко
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19.06.2020 13:10 Відповісти
Я чув інформацію, що серед людей, які курять в 5 разів менший процент зараження і смертності. Це можна пояснити, що у боротьбі за легені людини з рахунком 5:1 Ковід перемагає Збірна нікотину і смол.))
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19.06.2020 13:13 Відповісти
потрібно спиратись на офіційну статистику,а не на чутки. Я читав , що це невірна інфа.
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19.06.2020 13:20 Відповісти
официальную воз запретил даже рассматривать ещё когда в китае только заикнулись об этом . а так есть наблюдения врачей о примерно 1-2 курящих на 50-55 больных в отделении . что совсем не типично и они даже не могут сравнить течение болезни у не курящих и курящих именно из за малого количества последних
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19.06.2020 13:38 Відповісти
у Росїї офіційна статистика більша щодо групи 45-50 років ніж старших..

Це пояснюється просто..у старших куди простіше смерті списати на "супутні причини" ,ніж на Ковід.
А молодший якшо впав і помер -і раніше не хворів -НА ЩО СПИШЕШ ?..
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19.06.2020 13:14 Відповісти
На стєкломой.)
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19.06.2020 13:15 Відповісти
Я думаю ,що перехворів коронавірусом. Хворів десь 3-4 тижні. Якщо випить хоч небагато алкоголю , зразу стає набагато гірше. Можливо в Росії через це.
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19.06.2020 13:26 Відповісти
тут хтось писав шо теж хворів, просто кожних кулька днів тупо задихався і т.д.
це реально страшно, якщо почитати.
в Н.й. купа інсультів у молодих - пишуть шо то вірус.
видно шо у нас все ще попереду
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19.06.2020 13:32 Відповісти
*кілька днів
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19.06.2020 13:33 Відповісти
А перша Лєнка теж там переповнює реанімацію?
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19.06.2020 13:07 Відповісти
Так охоронці поряд лежать, тому і переповнена
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Не перша Лєнка, а Єлєна Пєрвая.
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19.06.2020 13:14 Відповісти
І послєдняя...
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19.06.2020 13:27 Відповісти
Тоді вже таки Олена , дай їй , Боже , здоров'я .
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19.06.2020 13:30 Відповісти
б*же, ну зачем нам еще и вирус?
и так мало кто сможет выжить, так еще и микробов не хватало
я напр. не боюсь ничего. у меня был дед, кстати воевал, но говорил что не боится ничего. правда умер.
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Ми всі помремо.
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19.06.2020 13:14 Відповісти
В Україні група 65+ досить нечисельна....
особливо серед мужчин..

Єдине ,що може Україну трішки "порадувати" у випадку "білоруського варіанту",що нам загрожує...
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19.06.2020 13:15 Відповісти
та не загрожує нічо
я люблю історію - мало що зможе перекрити те що було.
плюс до того мені побоку вірус навіть.
просто до "лікарні" я не телепень шоб йти і просити шоб "лікували" бинтом і зеленкою. ви теж так думаєш, сподіваюсь
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19.06.2020 13:19 Відповісти
бедная бедная первая ледь
в таких условиях болеть приходится.
ведь она в алекандровской судя по заявлениям ОПы преЗЕдента
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19.06.2020 13:18 Відповісти
опа зедента нагло врет,нет ее там,фсе фйковый пиар,где кислое выражение ее морды?
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19.06.2020 13:29 Відповісти
Вова шукав причини самоізолюватись, заразитись самому не дали - тому запустили лайт-версію. Зате ніхто не заважає пресувати ніздрі.))
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19.06.2020 13:38 Відповісти
А знаєте чого? того що всих хто має бабло і зв'язки звозять в Київ. А звичайним киянам місця не залишиться. От всіляку бридоту звозять типу московських попів з Почаїва.
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19.06.2020 13:24 Відповісти
так я і кажу шо Бокс дурень - нашо нам "за добу заразилось 1000", тоді як тестують депутатів, а прості - деколи тесту вже на смертному одрі отримують.
хоча не дурень, дурнями він нас робить своїми доповідями.
я би реально пішов з плакатом і повним рилом слини - плюнути на двері адміністрації.
х.з., але кияни це терплять, ну й .... хай терплять.
навіть Антиколорадос не протестує через "статистику" таку
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19.06.2020 13:29 Відповісти
Так туда ж толстосумі со всей Украины пруться, оно и понятно - всего одна больница куда можно приличному уважаемому человеку податься
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19.06.2020 14:01 Відповісти
Брехня. Де відео з "переповненої" палати? Допоки медикам будуть доплачувати 300% за короножоповірус, він житиме вічно.
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19.06.2020 14:09 Відповісти
Админ бутусовкий, ты за сранью порохоботской потщательнее присматривай, а то вонь несётся по всему цензору, токсичный ты наш. Не впервой такая грязь поощряется на просторах подвластного бутусову фоуме.
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19.06.2020 14:11 Відповісти
та да. а то шото один зелескот в спаме сидит.
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19.06.2020 14:55 Відповісти
выдуманый ковид почему у нас его нет)
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19.06.2020 14:38 Відповісти
а зеЛенка хоть в столовку больницы наведывается?
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19.06.2020 14:53 Відповісти
Для особо "одаренных" предлагаю открыть бесплатный COVID тур в эту реанимацию. Перчатки и какие-то там намордники одевать не обязательно.
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19.06.2020 16:15 Відповісти
говорят, Александровскую сделали для ВИПов, потому туда обычных людей не везут, а держат места для кабмина, депутатов,и попов масковского патриархата
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20.06.2020 00:05 Відповісти
 
 