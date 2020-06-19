Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко. ВIДЕО

Навантаження на лікарні, призначені для допомоги хворим на коронавірус, особливий приріст хворих медики фіксують у реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Переповнені відділення реанімації. Останній місяць вісім-десять важких хворих, з яких від одного до трьох інфікованих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих з вираженою дихальною недостатністю вмирають", - зазначила головний лікар.

Антоненко підкреслила, що лікарі вже чітко розрізняють симптоми коронавірусу у хворих навіть до надходження результатів тестів.

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"Клінічна картина типова. Великий відсоток хворих на COVID-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу. Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, тобто клінічна картина. Є певні зміни на комп'ютерній томографії легень", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, хвороба COVID-19 супроводжується великою запальною реакцією.

"Дексаметазон" (ліки. - Ред.) дійсно впливає, зменшує запальний процес і депресію імунної системи. Саме тому він призначається до лікування пацієнтів, але він жодним чином не впливає на вірус", - додала Антоненко.

Вона також зазначила, що останнім часом в протокол лікування хворих також додали препарати-антикоагулянти, які перешкоджають згортанню крові, яке провокує COVID-19.