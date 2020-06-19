Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко. ВIДЕО
Навантаження на лікарні, призначені для допомоги хворим на коронавірус, особливий приріст хворих медики фіксують у реанімації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Переповнені відділення реанімації. Останній місяць вісім-десять важких хворих, з яких від одного до трьох інфікованих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих з вираженою дихальною недостатністю вмирають", - зазначила головний лікар.
Антоненко підкреслила, що лікарі вже чітко розрізняють симптоми коронавірусу у хворих навіть до надходження результатів тестів.
"Клінічна картина типова. Великий відсоток хворих на COVID-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу. Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, тобто клінічна картина. Є певні зміни на комп'ютерній томографії легень", - розповіла вона.
Крім того, за її словами, хвороба COVID-19 супроводжується великою запальною реакцією.
"Дексаметазон" (ліки. - Ред.) дійсно впливає, зменшує запальний процес і депресію імунної системи. Саме тому він призначається до лікування пацієнтів, але він жодним чином не впливає на вірус", - додала Антоненко.
Вона також зазначила, що останнім часом в протокол лікування хворих також додали препарати-антикоагулянти, які перешкоджають згортанню крові, яке провокує COVID-19.
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не в Феофанию, а именно в александровскую.. "поближе к народу" - в отдельные палатЫ (+охрана.. не в коридорах же им быть!)
"Цитати Великих".Лукашенко..т.3. Ізд-во "Красний Тракторист".
Допоедался.
но имеет рацию и логику)
Це пояснюється просто..у старших куди простіше смерті списати на "супутні причини" ,ніж на Ковід.
А молодший якшо впав і помер -і раніше не хворів -НА ЩО СПИШЕШ ?..
це реально страшно, якщо почитати.
в Н.й. купа інсультів у молодих - пишуть шо то вірус.
видно шо у нас все ще попереду
и так мало кто сможет выжить, так еще и микробов не хватало
я напр. не боюсь ничего. у меня был дед, кстати воевал, но говорил что не боится ничего. правда умер.
особливо серед мужчин..
Єдине ,що може Україну трішки "порадувати" у випадку "білоруського варіанту",що нам загрожує...
я люблю історію - мало що зможе перекрити те що було.
плюс до того мені побоку вірус навіть.
просто до "лікарні" я не телепень шоб йти і просити шоб "лікували" бинтом і зеленкою. ви теж так думаєш, сподіваюсь
в таких условиях болеть приходится.
ведь она в алекандровской судя по заявлениям ОПы преЗЕдента
хоча не дурень, дурнями він нас робить своїми доповідями.
я би реально пішов з плакатом і повним рилом слини - плюнути на двері адміністрації.
х.з., але кияни це терплять, ну й .... хай терплять.
навіть Антиколорадос не протестує через "статистику" таку