Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко

Причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог быть умышленный поджог, считает главный врач Людмила Антоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Антоненко отметила: "Пожар в АКБ ... Сегодня, около 18 часов вечера, произошел пожар в одном из корпусов Александровской клинической больницы г. Киева. Задымление распространилось по всему этажу.

Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.

Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар".

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем.

Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.