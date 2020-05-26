Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко
Причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог быть умышленный поджог, считает главный врач Людмила Антоненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Антоненко отметила: "Пожар в АКБ ... Сегодня, около 18 часов вечера, произошел пожар в одном из корпусов Александровской клинической больницы г. Киева. Задымление распространилось по всему этажу.
Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.
Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар".
"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем.
Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль