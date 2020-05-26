РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9879 посетителей онлайн
Новости
4 760 7

Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко

Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко

Причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог быть умышленный поджог, считает главный врач Людмила Антоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Антоненко отметила: "Пожар в АКБ ... Сегодня, около 18 часов вечера, произошел пожар в одном из корпусов Александровской клинической больницы г. Киева. Задымление распространилось по всему этажу.

Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.

Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар".

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем.

Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

Автор: 

больница (1437) пожар (5936) Антоненко Людмила (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если бухгалтерия горела, или документы какие...финансовые...то стопудово ..поджог ))
показать весь комментарий
26.05.2020 01:24 Ответить
...по моему в 2005 так горел ирпенский гор.суд)....люди спасены)
показать весь комментарий
26.05.2020 08:07 Ответить
Вроде как тоже в тему эту. Судя по накопленым косвеным и реальным фактам. от людей что там работали ещё зимой и уволились, и от тех что остались в 22 областной больнице Харькова апокалипсис умноженый на хаос! Причём уже месяц запросто. Как бы нет прямых улик, может чуть сгущают краски, но пора туда нагрянуть официально. Там врачи и медперсонал почти слег весь. Там на территории и детская 8 инфекционная забита взрослыми и остальные здания. Хорошо если паника липовая---но если правда, то караул.
показать весь комментарий
26.05.2020 01:32 Ответить
Це більш-менш реально, що частково підтверджує Степанов!
показать весь комментарий
26.05.2020 02:49 Ответить
Агенти Білла Гейтса вже палки в колеса почали пхати?
показать весь комментарий
26.05.2020 09:01 Ответить
Наверное хотели поджарить гундяевских попов, которые лечатся за счёт налогоплательщиков Украины от коронавируса
показать весь комментарий
26.05.2020 09:59 Ответить
кацапи біснуються
показать весь комментарий
26.05.2020 11:41 Ответить
 
 