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Причиною пожежі в Олександрівській лікарні міг бути підпал - головлікарка Антоненко

Причиною пожежі в Олександрівській лікарні міг бути підпал - головлікарка Антоненко

Причиною пожежі в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні міг бути навмисний підпал, вважає головна лікарка Людмила Антоненко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "Пожежа в ОКЛ... Сьогодні, близько 18 години вечора, сталася пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. Задимлення розповсюдилося по всьому поверху.

Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус та викликали протипожежну службу.

Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу".

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"Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилася, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав. Найближчим часом приведемо все до ладу і відремонтуємо.

Сподіваємось, що підпалювача знайдуть. На місці події працює поліція".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Києві в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні сталася пожежа, рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб.

Автор: 

лікарня (1357) пожежа (4316) Антоненко Людмила (9)


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если бухгалтерия горела, или документы какие...финансовые...то стопудово ..поджог ))
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26.05.2020 01:24 Відповісти
...по моему в 2005 так горел ирпенский гор.суд)....люди спасены)
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26.05.2020 08:07 Відповісти
Вроде как тоже в тему эту. Судя по накопленым косвеным и реальным фактам. от людей что там работали ещё зимой и уволились, и от тех что остались в 22 областной больнице Харькова апокалипсис умноженый на хаос! Причём уже месяц запросто. Как бы нет прямых улик, может чуть сгущают краски, но пора туда нагрянуть официально. Там врачи и медперсонал почти слег весь. Там на территории и детская 8 инфекционная забита взрослыми и остальные здания. Хорошо если паника липовая---но если правда, то караул.
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26.05.2020 01:32 Відповісти
Це більш-менш реально, що частково підтверджує Степанов!
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26.05.2020 02:49 Відповісти
Агенти Білла Гейтса вже палки в колеса почали пхати?
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26.05.2020 09:01 Відповісти
Наверное хотели поджарить гундяевских попов, которые лечатся за счёт налогоплательщиков Украины от коронавируса
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26.05.2020 09:59 Відповісти
кацапи біснуються
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26.05.2020 11:41 Відповісти
 
 