Причиною пожежі в Олександрівській лікарні міг бути підпал - головлікарка Антоненко

Причиною пожежі в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні міг бути навмисний підпал, вважає головна лікарка Людмила Антоненко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "Пожежа в ОКЛ... Сьогодні, близько 18 години вечора, сталася пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. Задимлення розповсюдилося по всьому поверху.

Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус та викликали протипожежну службу.

Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу".

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"Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилася, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав. Найближчим часом приведемо все до ладу і відремонтуємо.

Сподіваємось, що підпалювача знайдуть. На місці події працює поліція".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Києві в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні сталася пожежа, рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб.