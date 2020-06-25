Евросоюз одобрил первый лекарственный препарат для лечения коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить ремдесивиру (торговый знак Veklury) маркетинговое разрешение для лечения COVID-19
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 25 июня сообщил сайт агентства.
Это первое лекарственное средство, которое разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.
Оценка эффективность препарата проводилась с 30 апреля, разрешение было выдано в рекордные сроки, отмечают в EMA.
Исследование оценило эффективность 10-дневного курса для более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19. Ремдесивир сравнивали с плацебо (фиктивное лекарство). Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.
Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.
Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой формой болезни: их время выздоровления составляло пять дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.
Агентство считает, что соотношение пользы и риска является положительным для пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород, и находящимся в тяжелом состоянии, кроме случаев, когда человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Препарат должен вводиться внутривенно, сказано в рекомендациях.
Окончательные результаты исследования эффективности ремседивира специалисты ЕМА рассчитывают получить к декабрю.
Ремдесивир разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Он применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.
В США разрешение на использование этого средства при лечении пациентов с COVID-19, госпитализированных с тяжелым течением, было выдано 1 мая.
2 апреля ремдесивир внесли в украинский протокол лечения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Минздрав закупит препарат ремдесивир для лечения COVID-19.
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Ремдесвир, кстати, тоже плохо работает. На летальность он не влияет, вроде как. Да и резульаты исследований там подогнаны, скорей всего - нормальных исследований никто не проводил.
успішного прийому
бизнес, и ничего личного
После этого можно не читать. Аплодирую стоя аферистам. Т.е. от чудо препарата я так понимаю выздоравливали на четыре дня внимание В СРЕДНЕМ быстрее, чем те кто получал пустышки, т.е. не лечился. Надеюсь я правильно понял? Ахереть какое таки чудо-лекарство. Чуть лучше таблетки мела. Так мела валом и не по такой цене.
Євросоюз офіційно рекомендує американський препарат "Ремдесвір" для лікування ковіду. Але, якщо добре розібратися, це той же гідроксіхлорохін (ГХ), що кілька тижнів тому ВООЗ забракувала, але в профіль. Чому забракувала? Тому що начебто виявилося, що він збільшує смертність пацієнтів (за дослідженням, що було опубліковане в журналі The Lancet, але потім спростоване). ГХ справді збільшує смертність, якщо ним неправильно лікувати: допускати передозування. Також відомі певні його протипоказання, наприклад, при лікуванні темношкірих. Отже проблема в першу чергу у невірному використанні препарату, через що померла певна кількість людей, які поповнили статистику "смертей від коронавірусу".
В чому ж основна різниця між препаратами? Ремдесвір коштує в кількасот разів дорожче У США його вартість 1000 доларів. МОЗ уже обмовилось, що для України він може коштувати близько 100 тис. гривень!
Що цікаво, основна користь Ремдесвіру виявляється в тому, що людина просто видужує на кілька днів швидше. Чи впливає він позитивно (чи негативно) на підсумкову летальність, достовірно поки що невідомо.
І знову нескінчене поле для деребану "Фондів для боротьби з коронавірусом". Знову бізнес і нічого особистого.