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Евросоюз одобрил первый лекарственный препарат для лечения коронавируса

Евросоюз одобрил первый лекарственный препарат для лечения коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить ремдесивиру (торговый знак Veklury) маркетинговое разрешение для лечения COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 25 июня сообщил сайт агентства.

Это первое лекарственное средство, которое разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.

Оценка эффективность препарата проводилась с 30 апреля, разрешение было выдано в рекордные сроки, отмечают в EMA.

Исследование оценило эффективность 10-дневного курса для более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19. Ремдесивир сравнивали с плацебо (фиктивное лекарство). Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ заявила, что отказывается от использования препарата "гидроксихлорохин" в борьбе с коронавирусом

Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой формой болезни: их время выздоровления составляло пять дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Агентство считает, что соотношение пользы и риска является положительным для пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород, и находящимся в тяжелом состоянии, кроме случаев, когда человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Препарат должен вводиться внутривенно, сказано в рекомендациях.

Окончательные результаты исследования эффективности ремседивира специалисты ЕМА рассчитывают получить к декабрю.

Также читайте: Распространенный препарат дексаметазон существенно снижает смертность от коронавируса, - исследование ученых Оксфордского университета

Ремдесивир разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Он применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

В США разрешение на использование этого средства при лечении пациентов с COVID-19, госпитализированных с тяжелым течением, было выдано 1 мая.

2 апреля ремдесивир внесли в украинский протокол лечения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Минздрав закупит препарат ремдесивир для лечения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов

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Топ комментарии
+5
"Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо."

После этого можно не читать. Аплодирую стоя аферистам. Т.е. от чудо препарата я так понимаю выздоравливали на четыре дня внимание В СРЕДНЕМ быстрее, чем те кто получал пустышки, т.е. не лечился. Надеюсь я правильно понял? Ахереть какое таки чудо-лекарство. Чуть лучше таблетки мела. Так мела валом и не по такой цене.
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25.06.2020 23:00
+4
нелеченный за неделю, а леченный - за 7 дней
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25.06.2020 22:34
+3
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень

успішного прийому
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25.06.2020 22:32
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Не панацея, но что-то лучше чем ничего.
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25.06.2020 21:53 Ответить
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень
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25.06.2020 22:33 Ответить
Ну, то что кто-то хорошо "подлохматиться" на этом сомнений нет. Я уж молчу про скорое появления всевозможных фальсификатов и плацебо.
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25.06.2020 22:37 Ответить
Нет. Гидроксихлорохин абсолютно никак не влияет на вирус, но при этом увеличивает число осложнений. При применении гидроксихлорохина летальность УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, а не уменьшается. Препарат не то, что не полезен - он вреден. Не лечит, но шансы сдохнуть или остаться инвалидом увеличивает. И отдельные исследования говорили об этом еще до закупки препарата.
Ремдесвир, кстати, тоже плохо работает. На летальность он не влияет, вроде как. Да и резульаты исследований там подогнаны, скорей всего - нормальных исследований никто не проводил.
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26.06.2020 00:13 Ответить
Раньше парацетамолом лечили
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25.06.2020 23:11 Ответить
похй
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25.06.2020 21:53 Ответить
І той, хто не вірить, що є короновірусна інфекція повинен не приймати ці ліки
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25.06.2020 22:02 Ответить
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень

успішного прийому
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25.06.2020 22:32 Ответить
Интересный препарат, если его сравнивают с плацебо.
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25.06.2020 23:36 Ответить
Тупишь. Его не сравнивали с плацебо. Им лечили. А для чистотьі результата другим давали пустьішку. Благодяря єтому есть результат. Ляр ляп корова по асфалту.
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26.06.2020 00:57 Ответить
да-да...принесите в аптеку 10 тысяч грн за это чудное лекарство чтобы на 3-4 дня раньше выздороветь...
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25.06.2020 22:02 Ответить
те ж саме, що гідроксіхлорохін, але в сотні раз дорожче) в США вартість препарату 1000 долларів, в МОЗ уже повідомили про можливу ціну в 100 тис. гривень
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25.06.2020 22:33 Ответить
ШО - зелёнка? ОО
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25.06.2020 22:05 Ответить
Нелеченный грип или ОРВИ проходит за 5 дней, а леченный за семь )
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25.06.2020 22:07 Ответить
нелеченный за неделю, а леченный - за 7 дней
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25.06.2020 22:34 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainskiy-uchenyy-nashel-effektivnoe-lekarstvo-1583430847.html Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса
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25.06.2020 22:17 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/dejstvitelno-li-remdesivir-pobedit-covid-19 Вот здесь больше информации.
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25.06.2020 22:26 Ответить
тоже самое, что гидроксихлорохин, но в сотни раз дороже) в США стоимость его 1000 долларов, МОЗ уже сообщило о возможной цене в 100 тыс. гривен

бизнес, и ничего личного
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25.06.2020 22:31 Ответить
Тебе не надоело про хлорохин писать? Это вообще было аферой века. Он не помогал никому и никогда. Прикинь? Совсем.
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26.06.2020 00:15 Ответить
"Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо."

После этого можно не читать. Аплодирую стоя аферистам. Т.е. от чудо препарата я так понимаю выздоравливали на четыре дня внимание В СРЕДНЕМ быстрее, чем те кто получал пустышки, т.е. не лечился. Надеюсь я правильно понял? Ахереть какое таки чудо-лекарство. Чуть лучше таблетки мела. Так мела валом и не по такой цене.
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25.06.2020 23:00 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fen%2Fnews%2Ffirst-covid-19-treatment-recommended-eu-authorisation https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-treatment-recommended-eu-authorisation

Євросоюз офіційно рекомендує американський препарат "Ремдесвір" для лікування ковіду. Але, якщо добре розібратися, це той же гідроксіхлорохін (ГХ), що кілька тижнів тому ВООЗ забракувала, але в профіль. Чому забракувала? Тому що начебто виявилося, що він збільшує смертність пацієнтів (за дослідженням, що було опубліковане в журналі The Lancet, але потім спростоване). ГХ справді збільшує смертність, якщо ним неправильно лікувати: допускати передозування. Також відомі певні його протипоказання, наприклад, при лікуванні темношкірих. Отже проблема в першу чергу у невірному використанні препарату, через що померла певна кількість людей, які поповнили статистику "смертей від коронавірусу".

В чому ж основна різниця між препаратами? Ремдесвір коштує в кількасот разів дорожче Євросоюз схвалив перший лікарський препарат для лікування коронавірусу - Цензор.НЕТ 2976 У США його вартість 1000 доларів. МОЗ уже обмовилось, що для України він може коштувати близько 100 тис. гривень!

Що цікаво, основна користь Ремдесвіру виявляється в тому, що людина просто видужує на кілька днів швидше. Чи впливає він позитивно (чи негативно) на підсумкову летальність, достовірно поки що невідомо.

І знову нескінчене поле для деребану "Фондів для боротьби з коронавірусом". Знову бізнес і нічого особистого.
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25.06.2020 23:06 Ответить
Есть только, шо это аналог аденозина. Не могу найти, шо это хинин.
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25.06.2020 23:45 Ответить
Он бредит.
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26.06.2020 00:17 Ответить
Не понимаю, зачем лечить вирусов? Они что, болеют?
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26.06.2020 00:13 Ответить
 
 