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Распространенный препарат дексаметазон существенно снижает смертность от коронавируса, - исследование ученых Оксфордского университета

Распространенный препарат дексаметазон существенно снижает смертность от коронавируса, - исследование ученых Оксфордского университета

В исследовании, проводимом командой Оксфордского университета, около 2000 пациентов с COVID-19 получали дексаметазон, а более 4000 - нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Выяснилось, что у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%. А среди тех, кто нуждался в кислороде, - с 25% до 20%.

"Это единственный на сегодня препарат, который показал столь значительное снижение смертности от коронавирусной болезни", - утверждает руководитель программы клинических испытаний профессор Питер Хорби.

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По оценкам исследователей, использование дексаметазона в Великобритании могло бы спасти до 5000 человек, умерших от COVID-19. А сравнительная дешевизна делает его доступным и для относительно бедных стран.

Отмечается, что около 19 из 20 пациентов с коронавирусом выздоравливают без госпитализации.

Из попавших в больницы большинство также выздоравливает, но некоторым может понадобиться кислород или искусственная вентиляция легких.

Похоже, что даже пациентам с высоким риском дексаметазон помогает.

Согласно инструкции на сайте likicontrol.com.ua, дексаметазон - полусинтетический гормон надпочечников (кортикостероид) с глюкокортикоидной активностью. Оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический обмен, обмен глюкозы и (через отрицательную обратную связь) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза. Механизм действия глюкокортикоидов до сих пор не полностью выяснен.

Также читайте: Зеленский поручил усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, если она будет создана

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Топ комментарии
+13
пиз...ц.... теперь дексаметазон по 1000 гривалов за ампулу будет
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16.06.2020 18:05
+8
да он стоит копейки
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16.06.2020 18:03
+7
Многие переболели дома , только об этом не догадываются .
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16.06.2020 18:13
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А чего новость опубликована без приписки "На правах рекламы...", как обычно это делается в таких случаях?
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16.06.2020 18:00 Ответить
да он стоит копейки
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16.06.2020 18:03 Ответить
Від 12 грн до 885 грн.🥴
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16.06.2020 18:50 Ответить
вряд ли среднестастический человек будет без назначения врача штрыкаться ним.
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16.06.2020 19:11 Ответить
Це залежить від конкретної людини.
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16.06.2020 19:17 Ответить
ну я например среднестатистический ещё в начале апреля почитав про этот вирус удивлялся чё врачи не назначают его или преднизолон \ они как будто предназначены именно для этого\ остановился на преднизолоне . купил 5 ампул его и \5 дексаметазона на всякий \думал если не дай бог попаду в больничку то скажу что бы кололи именно преднизолон под любую мою ответственность . и вот учёные хреновые дошли наконец . Вообще бред какой то сплошной с этим вирусом происходит .
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16.06.2020 21:36 Ответить
Я вообще не врач, но такая же мысль приходила в голову. Почему решили использовать опасный противомалярийный препарат вместо практически безопасного дексаметазона? Ведь вся предполагаемая польза от применения гидроксихлорохина и заключалась в подавлении иммунитета. И самое интересное, что дексаметазон в наших протоколах при ОРДС был. И в паРаше он есть, и в Беларуси. Может, в этом причина, что там смертность ниже при более вісокой заболеваемости? У нас раньше дексаметазон назначали и при пневмониях (правда бактериальных), и при бронхитах. Снижает температуру и облегчает состояние очень быстро. Я сильно удивлен, что оказывается, его еще не тестировали на больных короной.
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16.06.2020 22:57 Ответить
"Оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический обмен, обмен глюкозы и (через отрицательную обратную связь) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза. Механизм действия глюкокортикоидов до сих пор не полностью выяснен."



Иммунодепрессанты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) − это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета).

Странное лечение...
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17.06.2020 23:44 Ответить
А Вы поймите, что убивает организм не сам вирус, а чрезмерная реакция на него нашего иммунитета. Тогда все станет на свои места. Дексаметазон - это не противовирусное лекарство. Но при ОРДС помогало.
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18.06.2020 06:50 Ответить
Ты хотел сказать: стоиЛ
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16.06.2020 22:45 Ответить
пиз...ц.... теперь дексаметазон по 1000 гривалов за ампулу будет
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16.06.2020 18:05 Ответить
..а за табло-колесо..??
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16.06.2020 18:31 Ответить
Кто не курит и не пьот- тот здорровеньким помрет..
😇
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16.06.2020 18:06 Ответить
Хто не палить і не п'є, той бакси збереже.🤗
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16.06.2020 18:52 Ответить
💨😷
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16.06.2020 19:08 Ответить
Вакцинация живой вакциной противопоказана при лечении дексаметазоном. Вакцинация неживой вирусной или бактериальной вакциной не приводит к ожидаемому развитию антител и не дает ожидаемого защитного эффекта. Дексаметазон не назначать за 8 нед до вакцинации и не назначать ранее чем через 2 нед после вакцинации

https://compendium.com.ua/info/326066/deksametazon-darnitsa-tabletki/
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16.06.2020 18:07 Ответить
Ну, и не принимай.. Кто ж заставляет то?
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16.06.2020 18:18 Ответить
как же его не принимать, коль тут целая команда Оксфордского университета рекомендует?! Теперь его надо 3-4 раза на день: через пол-часа после лекарства от малярии и за 10 минут до содовых ингаляций
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16.06.2020 20:12 Ответить
Не верьте британским ученым и особенно медикам. Британия на 2-ом месте по смертности от Covid после США, имея всего 60 млн населения.
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17.06.2020 00:32 Ответить
И? Это и является целью. Убрать неадекватный имунный ответ организма. Возможно, это препятствует развитию отека легких.
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16.06.2020 23:02 Ответить
Как то не впечатляет ни охват, ни результат тестирования.
Экспериментаторы называют подобное белый шум.
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16.06.2020 18:09 Ответить
за то побочки у него... но эффективное средство
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16.06.2020 18:10 Ответить
А синдром отмены вообще веселый .
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16.06.2020 18:16 Ответить
нехай ще активоване вугілля спробують
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16.06.2020 18:10 Ответить
Зачем? Дексаметазон всегда применяли при отеках легких, а также при бронхитах и пневмониях. Я удивлен, что, оказывается, его еще не пробовали применять при новой болячке.
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16.06.2020 22:59 Ответить
як для чого?а токсини.на рахунок дексаметазона згоден,а ще цікаво декаметоксин випробовували чи впливає він на ковід?
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16.06.2020 23:34 Ответить
Многие переболели дома , только об этом не догадываются .
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16.06.2020 18:13 Ответить
вероятно имеется ввиду для случаев, когда смерть наступает в результате дистресс-синдрома
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16.06.2020 18:24 Ответить
Так именно от него при пневмониях и умирают (если отбросить инфаркты-инсульты). Самое интересное, что раньше при ОРДС дексаметазон, вроде как, всегда применяли. Не знал, что в этом случае его не использовали.
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16.06.2020 23:05 Ответить
С таким круглосуточным ношением масок на осень будет массовая пневмония, возу даже надуться не надо будет для второй волны
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16.06.2020 18:25 Ответить
Налетай, покупай! Правда есть в побочных еффектах такой "пустячок", как аменорея и импотенция которые могут возникнуть в результате приема дексаметазона. Хотя какая разница на полшестого у тебя или нет, если ты уже лежишь в гробу))) https://likar.24tv.ua/ru/pills/deksametazon_p110
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16.06.2020 18:27 Ответить
побочньй єффект - потеря зрения. если премье-министра ведикобритании лечили им, получается не іирус ему зрение посадил, а препарат.
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16.06.2020 21:28 Ответить
Борису Джонсону 56 лет и он уже был подслеповатым по возрасту до болезни, но создавая себе имидж крутого молодого пацана он избегал носить очки, хотя выступая в парламенгте очень редко их всё же одевал.
Фото 2016 года от радио Свобода. https://ru.krymr.com/amp/news/28046406.html
Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету - Цензор.НЕТ 7324
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16.06.2020 22:01 Ответить
Британские медики все болезни лечат парацетамолом
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17.06.2020 00:34 Ответить
Ага. Для диабетиков обмен глюкозы - самое то!
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16.06.2020 18:30 Ответить
у кошки были приступы астмы (ритмично задыхалась) - 2 года назад (врач сказал это 1% кошек в мегаполисах имеют). Проколол дексаметазон - приступы прошли.
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16.06.2020 18:32 Ответить
так получается отот разрекламированный фуфломицин закупленный за нифигасебе ценою и давший побочные эффекты вплоть до летальных, теперь не суппер-пупеер панацея ???
давайте теперь сметем с полок новый (хорошо забытый старый) препарат
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16.06.2020 18:39 Ответить
Как отмечает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Уильям Энгдаль, помимо того, что Билл и Мелинда Гейтс практически единолично владеют Всемирной организацией здравоохранения, данная чета финансирует целый ряд различных "исследовательских центров", которые уже не первый год запугивают мир сотнями тысяч погибших от различных болезней.

Так, британское правительство принимало решение о введении повсеместного карантина в связи с коронавирусной эпидемией, основываясь на данных Имперского колледжа Лондона, который находится на обеспечении Билла Гейтса.

Данный колледж предсказывал миру 150 тысяч погибших от коровьего бешенства в 2002 году, 200 миллионов погибших от птичьего гриппа в 2005 году и 65 тысяч погибших от свиного гриппа в Великобритании в 2009 году.

Стоит ли говорить, что ни одно из этих предсказаний так и не сбылось?

Тем не менее, основываясь на "чрезвычайно точной математической модели", Имперский колледж предрек 500 тысяч погибших от коронавируса в Великобритании, что не могло не вызвать панику у британского правительства.

Но это еще цветочки, поскольку глава данного колледжа Нил Фергюсон заявил ВОЗ, что Соединенным Штатам следует ожидать свыше двух миллионов погибших от коронавируса
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16.06.2020 18:44 Ответить
Зеля, Ленку бегом лечи.
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16.06.2020 18:49 Ответить
його чекає доля імбіру, лимонів та часнику...
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16.06.2020 18:50 Ответить
Пейте пол чайной ложки питьевой соды на стакан закипающей(когда первые пузырьки пойдут) воды - поболтайте ложечкой, чтобы погасить соду кипятком, остудите до тепленького и с утра выпейте, если плохое самочувствие , или в любое время дня, если кашель начался, или першение в горле, или другие простудные явления,и будете здоровы.Проверено на моей семье и на всех знакомых.
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16.06.2020 19:27 Ответить
Как советовала група Красная Плесень: "Взять немножечно укропу..."
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16.06.2020 20:06 Ответить
Жаль что вирус при последнем издыхании а то так много еще заготовок осталось. Минимум на две волны расчитывали. Не хотят болеть и все тут *****.Еще вдобавок и маски не покупают.
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16.06.2020 19:48 Ответить
Всегда считала,что это лекарство от конъюнктивита или чего-то в этом роде. В общем, для лечения глаз.
Они что, методом тыка поняли, что именно это лекарство подходит? Где научный подход?
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16.06.2020 19:50 Ответить
гугл в помощь - там весь организм.
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16.06.2020 21:31 Ответить
В свое время делали паравертебральные точечные межпозвонковые инъекции при радикулите (грыжи, ходил вообще с трудом), помогло, поставили на ноги
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16.06.2020 21:52 Ответить
Нужно срочно бежать в аптеку, так как нужен дексаметазон в аптечку для собаки, а до завтра, видимо, сильно подорожает
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16.06.2020 20:09 Ответить
А два місяці тому верещали,що гормони при вірусних пневмонії протипоказані.
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16.06.2020 20:15 Ответить
Сышышь, Уасся, дексаметазон есть? А если найду?
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17.06.2020 12:26 Ответить
 
 