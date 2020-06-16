Распространенный препарат дексаметазон существенно снижает смертность от коронавируса, - исследование ученых Оксфордского университета
В исследовании, проводимом командой Оксфордского университета, около 2000 пациентов с COVID-19 получали дексаметазон, а более 4000 - нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Выяснилось, что у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%. А среди тех, кто нуждался в кислороде, - с 25% до 20%.
"Это единственный на сегодня препарат, который показал столь значительное снижение смертности от коронавирусной болезни", - утверждает руководитель программы клинических испытаний профессор Питер Хорби.
По оценкам исследователей, использование дексаметазона в Великобритании могло бы спасти до 5000 человек, умерших от COVID-19. А сравнительная дешевизна делает его доступным и для относительно бедных стран.
Отмечается, что около 19 из 20 пациентов с коронавирусом выздоравливают без госпитализации.
Из попавших в больницы большинство также выздоравливает, но некоторым может понадобиться кислород или искусственная вентиляция легких.
Похоже, что даже пациентам с высоким риском дексаметазон помогает.
Согласно инструкции на сайте likicontrol.com.ua, дексаметазон - полусинтетический гормон надпочечников (кортикостероид) с глюкокортикоидной активностью. Оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический обмен, обмен глюкозы и (через отрицательную обратную связь) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза. Механизм действия глюкокортикоидов до сих пор не полностью выяснен.
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Иммунодепрессанты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) − это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета).
Странное лечение...
😇
https://compendium.com.ua/info/326066/deksametazon-darnitsa-tabletki/
Экспериментаторы называют подобное белый шум.
Фото 2016 года от радио Свобода. https://ru.krymr.com/amp/news/28046406.html
давайте теперь сметем с полок новый (хорошо забытый старый) препарат
Так, британское правительство принимало решение о введении повсеместного карантина в связи с коронавирусной эпидемией, основываясь на данных Имперского колледжа Лондона, который находится на обеспечении Билла Гейтса.
Данный колледж предсказывал миру 150 тысяч погибших от коровьего бешенства в 2002 году, 200 миллионов погибших от птичьего гриппа в 2005 году и 65 тысяч погибших от свиного гриппа в Великобритании в 2009 году.
Стоит ли говорить, что ни одно из этих предсказаний так и не сбылось?
Тем не менее, основываясь на "чрезвычайно точной математической модели", Имперский колледж предрек 500 тысяч погибших от коронавируса в Великобритании, что не могло не вызвать панику у британского правительства.
Но это еще цветочки, поскольку глава данного колледжа Нил Фергюсон заявил ВОЗ, что Соединенным Штатам следует ожидать свыше двух миллионов погибших от коронавируса
Они что, методом тыка поняли, что именно это лекарство подходит? Где научный подход?