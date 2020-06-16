Распространенный препарат дексаметазон существенно снижает смертность от коронавируса, - исследование ученых Оксфордского университета

В исследовании, проводимом командой Оксфордского университета, около 2000 пациентов с COVID-19 получали дексаметазон, а более 4000 - нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Выяснилось, что у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%. А среди тех, кто нуждался в кислороде, - с 25% до 20%.

"Это единственный на сегодня препарат, который показал столь значительное снижение смертности от коронавирусной болезни", - утверждает руководитель программы клинических испытаний профессор Питер Хорби.

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По оценкам исследователей, использование дексаметазона в Великобритании могло бы спасти до 5000 человек, умерших от COVID-19. А сравнительная дешевизна делает его доступным и для относительно бедных стран.

Отмечается, что около 19 из 20 пациентов с коронавирусом выздоравливают без госпитализации.

Из попавших в больницы большинство также выздоравливает, но некоторым может понадобиться кислород или искусственная вентиляция легких.

Похоже, что даже пациентам с высоким риском дексаметазон помогает.

Согласно инструкции на сайте likicontrol.com.ua, дексаметазон - полусинтетический гормон надпочечников (кортикостероид) с глюкокортикоидной активностью. Оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический обмен, обмен глюкозы и (через отрицательную обратную связь) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза. Механизм действия глюкокортикоидов до сих пор не полностью выяснен.

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