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Через дощі очікується підвищення рівнів води в річках, - ДСНС

Через дощі очікується підвищення рівнів води в річках, - ДСНС

Синоптики попереджають про підвищення рівня води в Україні через сильні дощі. В окремих районах річки можуть підтопити будинки та господарські об'єкти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"За даними "Укргідрометцентру", 5-6 липня на р. Прип'ять у створі поста Річиця за подальшого підвищення рівня води з інтенсивністю 1-3 см на добу можливе досягнення позначки затоплення присадибних ділянок у с. Пiдгiр'я (Ратнівський р-н Волинської обл.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через очікувані значні опади в гірській частині упродовж 4-5 липня на річках басейнів Прута та Сірету очікується зміна гiдрологiчного режиму з підйомом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями. У місцях сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

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Крім того, протягом 4-5 липня очікується підйом рівнів води:

- в Днiстрi на дiлянцi Роздiл-Журавно на 1,3 - 1,8 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

- на рiчцi Стрв’яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) на 2,5 - 3,5 м.

"На тлі підвищеної водності, затоплення заплави, сільськогосподарських угідь можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих держоб'єктів і будинків, прирiчкової інфраструктури", - застерігають у ДСНС.

Автор: 

дощі (108) ДСНС (5122) ріка (194)


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Сбросимся вислюку на сапоги. А то опять одалживать придется у народа.
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05.07.2020 14:25 Відповісти
Плохо, если не пройдет. Придется вислюку замочить лапки. А это скверно для его и так не шибко здорового здоровья
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05.07.2020 14:35 Відповісти
Как по мне, пусть утонет. Дешевле всем будет.
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05.07.2020 14:40 Відповісти
Якщо зе-брехуни ще не посадили Пороха, це доводить навіть краще за чеки, що всі кошти пішли по призначенню.
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05.07.2020 15:55 Відповісти
Только вчера была другая статья - https://censor.net/news/3205934/izza_obmeleniya_dnepra_uhudshaetsya_kachestvo_vody_kievvodokanal
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05.07.2020 14:38 Відповісти
Різні регіони України. На заході України зараз повені зумовлені великою кількістю опадів, в центральній річки пересихають, на сході якщо вірити повідомленням на сайті також засуха.
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05.07.2020 16:16 Відповісти
Как логично.. только вот дождя нет и нет..
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05.07.2020 14:44 Відповісти
Да,фэйкометы кричали что вода кончается в украинских реках и водоемах а тут залило не на шутку,идиоты мчс десятый день в низовьях Днестра "спасают" людей и скотину от будущего наводнения а его все нет и нет и наверно уже никогда не будет,но важен ПРОЦЕСС!
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05.07.2020 15:14 Відповісти
ПОМНИТСЯ УКРАИНЦАМ ОБЕЩАЛИ ОГРАНИЧИТЬ ПРАВО НА ВОДУ.
А ТЕПЕРЬ ПО УШИ ЕЁ.
У ПРИРОДЫ СВОЕОБРАЗНЫЙ ЮМОР.
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05.07.2020 19:24 Відповісти
А природа тут до чого?)) хіба природа обіцяла обмеження на воду?
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05.07.2020 21:46 Відповісти
 
 