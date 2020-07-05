Через дощі очікується підвищення рівнів води в річках, - ДСНС

Синоптики попереджають про підвищення рівня води в Україні через сильні дощі. В окремих районах річки можуть підтопити будинки та господарські об'єкти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"За даними "Укргідрометцентру", 5-6 липня на р. Прип'ять у створі поста Річиця за подальшого підвищення рівня води з інтенсивністю 1-3 см на добу можливе досягнення позначки затоплення присадибних ділянок у с. Пiдгiр'я (Ратнівський р-н Волинської обл.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через очікувані значні опади в гірській частині упродовж 4-5 липня на річках басейнів Прута та Сірету очікується зміна гiдрологiчного режиму з підйомом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями. У місцях сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

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Крім того, протягом 4-5 липня очікується підйом рівнів води:

- в Днiстрi на дiлянцi Роздiл-Журавно на 1,3 - 1,8 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

- на рiчцi Стрв’яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) на 2,5 - 3,5 м.

"На тлі підвищеної водності, затоплення заплави, сільськогосподарських угідь можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих держоб'єктів і будинків, прирiчкової інфраструктури", - застерігають у ДСНС.