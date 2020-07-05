Из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках, - ГСЧС

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в Украине в связи с сильными дождями. В отдельных районах реки могут подтопить дома и хозяйственные объекты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 5-6 июля на р. Припять в створе поста Речица при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части, в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями. В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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Кроме того, в течение 4-5 июля ожидается подъем уровней воды:

- в Днестре на участке Раздел-Журавно на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды на пойму;

- на реке Стрвяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовской обл.) на 2,5 - 3,5 м.

"На фоне повышенной водности, затопления поймы, с/х угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных гособъектов и домов, приречной инфраструктуры", - предостерегают в ГСЧС.