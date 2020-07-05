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Из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках, - ГСЧС

Из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках, - ГСЧС

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в Украине в связи с сильными дождями. В отдельных районах реки могут подтопить дома и хозяйственные объекты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 5-6 июля на р. Припять в створе поста Речица при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части, в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями. В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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Кроме того, в течение 4-5 июля ожидается подъем уровней воды:

- в Днестре на участке Раздел-Журавно на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды на пойму;

- на реке Стрвяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовской обл.) на 2,5 - 3,5 м.

"На фоне повышенной водности, затопления поймы, с/х угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных гособъектов и домов, приречной инфраструктуры", - предостерегают в ГСЧС.

Автор: 

дожди (229) ГСЧС (4983) река (111)


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Сбросимся вислюку на сапоги. А то опять одалживать придется у народа.
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05.07.2020 14:25 Ответить
Плохо, если не пройдет. Придется вислюку замочить лапки. А это скверно для его и так не шибко здорового здоровья
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05.07.2020 14:35 Ответить
Как по мне, пусть утонет. Дешевле всем будет.
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05.07.2020 14:40 Ответить
Якщо зе-брехуни ще не посадили Пороха, це доводить навіть краще за чеки, що всі кошти пішли по призначенню.
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05.07.2020 15:55 Ответить
Только вчера была другая статья - https://censor.net/news/3205934/izza_obmeleniya_dnepra_uhudshaetsya_kachestvo_vody_kievvodokanal
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05.07.2020 14:38 Ответить
Різні регіони України. На заході України зараз повені зумовлені великою кількістю опадів, в центральній річки пересихають, на сході якщо вірити повідомленням на сайті також засуха.
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05.07.2020 16:16 Ответить
Как логично.. только вот дождя нет и нет..
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05.07.2020 14:44 Ответить
Да,фэйкометы кричали что вода кончается в украинских реках и водоемах а тут залило не на шутку,идиоты мчс десятый день в низовьях Днестра "спасают" людей и скотину от будущего наводнения а его все нет и нет и наверно уже никогда не будет,но важен ПРОЦЕСС!
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05.07.2020 15:14 Ответить
ПОМНИТСЯ УКРАИНЦАМ ОБЕЩАЛИ ОГРАНИЧИТЬ ПРАВО НА ВОДУ.
А ТЕПЕРЬ ПО УШИ ЕЁ.
У ПРИРОДЫ СВОЕОБРАЗНЫЙ ЮМОР.
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05.07.2020 19:24 Ответить
А природа тут до чого?)) хіба природа обіцяла обмеження на воду?
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05.07.2020 21:46 Ответить
 
 