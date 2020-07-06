Терористи "ДНР" показали затриманого втретє українського патріота Сінченка. ФОТО

"МВС" при угрупованні "ДНР" сьогодні опублікувало на своєму YouTube-каналі відео із затриманим уродженцем Донецька Григорієм Сінченком, який був затриманий утретє тиждень тому.

Про це пишуть "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.

Про затримання Григорія Сінченка минулого тижня повідомила його мати.

На відео "МВС" розповідається про злочини, в яких підозрюють Сінченка.

25-річного Григорія Сінченка вперше взяли в полон в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора "Фенікс".

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У грудні 2017 року Сінченко разом з 73 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну. У полоні його катували електрострумом, підвішували до стелі за вивернуті руки, душили, били так, що розірвалася легеня. Він вирішив, що повинен помститися катам. Мати намагалася відрадити сина від планів помсти.

Григорій Сінченко був затриманий вдруге в жовтні 2019 року. 21 травня йому вдалося втекти з в'язниці "ДНР", однак 29 червня Сінченка знову затримали.