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Новини Окуповані території
18 030 24

Терористи "ДНР" показали затриманого втретє українського патріота Сінченка. ФОТО

"МВС" при угрупованні "ДНР" сьогодні опублікувало на своєму YouTube-каналі відео із затриманим уродженцем Донецька Григорієм Сінченком, який був затриманий утретє тиждень тому.

Про це пишуть "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.

Про затримання Григорія Сінченка минулого тижня повідомила його мати.

На відео "МВС" розповідається про злочини, в яких підозрюють Сінченка.

Терористи ДНР показали затриманого втретє українського патріота Сінченка 01

25-річного Григорія Сінченка вперше взяли в полон в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора "Фенікс".

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У грудні 2017 року Сінченко разом з 73 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну. У полоні його катували електрострумом, підвішували до стелі за вивернуті руки, душили, били так, що розірвалася легеня. Він вирішив, що повинен помститися катам. Мати намагалася відрадити сина від планів помсти.

Григорій Сінченко був затриманий вдруге в жовтні 2019 року. 21 травня йому вдалося втекти з в'язниці "ДНР", однак 29 червня Сінченка знову затримали.

Автор: 

затримання (4343) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+70
Поменять парня на Сивоху! Если мало - добавить Дубинского и Бужанского....
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06.07.2020 12:28
+37
В спам ватная выдра.
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06.07.2020 12:27
+34
дерьмака можно еще прицепом отдать.... да чего мелочится то...можно и осла отдать...не велика будет потеря....
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06.07.2020 12:33
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Еще один будущий депутат ВР и Герой Украины?
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06.07.2020 12:25 Відповісти
В спам ватная выдра.
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06.07.2020 12:27 Відповісти
Где те диванные петушки которые кукарекает и воняли на парня?
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06.07.2020 12:26 Відповісти
Поменять парня на Сивоху! Если мало - добавить Дубинского и Бужанского....
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06.07.2020 12:28 Відповісти
дерьмака можно еще прицепом отдать.... да чего мелочится то...можно и осла отдать...не велика будет потеря....
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06.07.2020 12:33 Відповісти
Кому они там нужны? Зеля, дерьмак и сувуха нужны кремлю здесь, в Украине. Сплавить их в лугандон будет очень непросто.
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06.07.2020 12:47 Відповісти
Сивуху дубину и буженину.
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06.07.2020 13:39 Відповісти
Там явно к доктору...Жаль
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06.07.2020 12:31 Відповісти
видно плохо били
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06.07.2020 12:41 Відповісти
Мутная история...
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06.07.2020 12:55 Відповісти
Держись козаче!
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06.07.2020 13:00 Відповісти
Вы решили, что он казак, только из за того, что в статье его назвали "патриотом"? Или из за того, что его посадили в лугандонии? Так они и своих "на подвал" с удовольствием садят.
Это классический пример работы СМИ по созданию образа "героя". Никто не знает почему, но все равно - герой и патриот.
Вот так и за Нелоха голосовали.
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06.07.2020 13:41 Відповісти
Дурачок что ли? Он никуда баллотируется, а воюет с вашим рузким миром и это очень похвально.
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06.07.2020 15:00 Відповісти
Воюет????? Он не служил в ВСУ или в добробатах. Приведи пример - как и где он воюет или воевал?

И русский мир - не мой. Или любой кто не разделяет твою точку зрения - дурачок и кацап?
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06.07.2020 15:47 Відповісти
Зачем тогда человека говном поливаешь ничего не зная о нем? Так обычно поступают любители рузкого мира. А что бы бороться с любителями рузкого мира не обязательно служить в ВСУ.
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06.07.2020 17:48 Відповісти
Я высказываю СВОЕ мнение на основании опубликованной информации. И до тех пор пока не появится другая информация, этот парень останется для меня дебилом.
Я повторю в который раз: не надо путать храбрость и дебелизм.
А вот ты, без всяких на то оснований, оскорбляешь собеседника, называя меня "любителем русского мира".
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06.07.2020 19:42 Відповісти
ну по переше він не кАзак а кОзак, не потрібно сюди приплітати клоунів з-за поребрика. По друге звичайно герой, хлопець вирішив відомстити за тортури
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06.07.2020 15:49 Відповісти
На счет кАзак или кОзак - в зависимости от языка русского/украинского. Я пишу на русском, следовательно, использую правила написания соответствующего языка.

И отомстить- это слова его матери, которая, как и большинство матерей, найдет оправдание любой творимой глупости своим сыном. Слишком много вопросов без ответов (чуть ниже написал какие вопросы).
Если даже на счет мести это правда, то он в двойне дебил, возомнивший себя Джоном Рембо или крутым спецом из спецназа. Он не служил, следовательно наличие необходимых навыков- под большим сомнением. И главное, за него Уже отдали боевика, а многие бойцы сидят с 14го года.
Не нужно выдавать глупость за мужество, а то получим вторую Савченко.
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06.07.2020 16:05 Відповісти
Угу, не даром вчера боевики заговорили об обмене.
Готовят передать профессионального перебежчика за десяток своих бандитов.
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06.07.2020 13:17 Відповісти
Главное написать, что он патриот и хотел отомстить (как,где,кому?). А то, что он дебил обыкновенный- так про это можно не писать. Его пропиарят, обменяют на боевика, а солдаты ВСУ будут и дальше сидеть в плену.
Зато на этой волне, НеЛох, сможет снять парочку видосиков.
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06.07.2020 13:37 Відповісти
на кого рассчитана эта история? а с оружием в руках на передовой он не хотел отомстить? таким способом орки будут менять его, пока всех своих не выменяют.
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06.07.2020 13:27 Відповісти
Матвеич, Синченко hard, а тьі - light.
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06.07.2020 13:40 Відповісти
Ницево не понимаю! Действительно, какая-то "мутная" история.
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06.07.2020 13:34 Відповісти
 
 