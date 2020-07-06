Терористи "ДНР" показали затриманого втретє українського патріота Сінченка. ФОТО
"МВС" при угрупованні "ДНР" сьогодні опублікувало на своєму YouTube-каналі відео із затриманим уродженцем Донецька Григорієм Сінченком, який був затриманий утретє тиждень тому.
Про це пишуть "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.
Про затримання Григорія Сінченка минулого тижня повідомила його мати.
На відео "МВС" розповідається про злочини, в яких підозрюють Сінченка.
25-річного Григорія Сінченка вперше взяли в полон в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора "Фенікс".
У грудні 2017 року Сінченко разом з 73 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну. У полоні його катували електрострумом, підвішували до стелі за вивернуті руки, душили, били так, що розірвалася легеня. Він вирішив, що повинен помститися катам. Мати намагалася відрадити сина від планів помсти.
Григорій Сінченко був затриманий вдруге в жовтні 2019 року. 21 травня йому вдалося втекти з в'язниці "ДНР", однак 29 червня Сінченка знову затримали.
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Это классический пример работы СМИ по созданию образа "героя". Никто не знает почему, но все равно - герой и патриот.
Вот так и за Нелоха голосовали.
И русский мир - не мой. Или любой кто не разделяет твою точку зрения - дурачок и кацап?
Я повторю в который раз: не надо путать храбрость и дебелизм.
А вот ты, без всяких на то оснований, оскорбляешь собеседника, называя меня "любителем русского мира".
И отомстить- это слова его матери, которая, как и большинство матерей, найдет оправдание любой творимой глупости своим сыном. Слишком много вопросов без ответов (чуть ниже написал какие вопросы).
Если даже на счет мести это правда, то он в двойне дебил, возомнивший себя Джоном Рембо или крутым спецом из спецназа. Он не служил, следовательно наличие необходимых навыков- под большим сомнением. И главное, за него Уже отдали боевика, а многие бойцы сидят с 14го года.
Не нужно выдавать глупость за мужество, а то получим вторую Савченко.
Готовят передать профессионального перебежчика за десяток своих бандитов.
Зато на этой волне, НеЛох, сможет снять парочку видосиков.