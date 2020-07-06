Більшість центрів зайнятості в Україні продовжують працювати дистанційно, - Мінекономіки

Можливість особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить насамперед від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, крім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково - в Луганській і Полтавській. Відкрито для клієнтів також Одеський міський ЦЗ", - йдеться в повідомленні.

Зареєструватися в службі зайнятості можна онлайн або залишивши заяви безпосередньо в центрі зайнятості в ящику для кореспонденції. Власники електронного цифрового ключа можуть подати відповідні заяви через застосунок "Дія". Всі актуальні вакансії доступні на офіційному сайті державної служби зайнятості, де база пропозицій роботи оновлюється щодня.

Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність сумлінного використання прав і обов'язків, пов'язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім для самих безробітних.

Наслідками зловживання статусом безробітного можуть стати: скорочення тривалості виплат; стягнення неправомірно виплачених коштів; кримінальна відповідальність.

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