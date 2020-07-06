Большинство центров занятости в Украине продолжают работать дистанционно, - Минэкономики

Возможность личного приема граждан в центрах занятости зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Подавляющее большинство центров занятости продолжают работать дистанционно, кроме центров в Херсонской и Сумской областях, частично - в Луганской и Полтавской. Открыт для клиентов также Одесский городской ЦЗ", - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться в службе занятости можно онлайн или оставив заявления непосредственно в центре занятости в ящике для корреспонденции. Владельцы электронного цифрового ключа могут подать соответствующие заявления через приложение "Дія". Все актуальные вакансии доступны на официальном сайте государственной службы занятости где база предложений работы обновляется ежедневно.

Государственная служба занятости обращает внимание граждан Украины на необходимость добросовестного использования прав и обязанностей, связанных с приобретением статуса безработного. Нередки случаи, когда лица регистрируются в службе занятости в качестве безработных, однако параллельно получают доход. Такие действия оборачиваются негативными последствиями, прежде всего, для самих безработных.

Последствиями злоупотребления статусом безработного могут стать: сокращение продолжительности выплат; взыскание неправомерно выплаченных средств; уголовная ответственность.

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