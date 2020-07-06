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Донбаський план Єрмака-Козака не спрацював, - Попов

Донбаський план Єрмака-Козака не спрацював, - Попов

Україні потрібно терміново оновлювати стратегію непідконтрольних територій.

Про це у своєму блозі пише політолог Ігор Попов, передає 24. На думку експерта, дискусії навколо законопроєкту про пільги для абітурієнтів з ОРДЛО продемонстрували, що у відповідальних за переговори відсутня системна стратегія.

Ще до останнього часу від окремих відповідальних осіб звучали публічні заяви про можливість проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях у жовтні 2020 року. До цієї російської ідеї прив’язувалися якісь інші кроки, документи та формула Штайнмайєра. У межах сценарію форсованої реінтеграції українська делегація наобіцяла зайвого у грудні 2019 року в Парижі, і тепер російська сторона постійно нагадує про виконання паризьких домовленостей, ставить ультиматуми про конституційні зміни і особливий статус.

Проте сценарій швидких виборів не був донесений до суспільства, і не мав підтримки у парламенті. Проблеми прощення бойовиків, реального контролю за кордоном і модальності виборів навіть не порушувалися у внутрішньоукраїнській дискусії. Тепер очевидно, що виборів у жовтні на непідконтрольних територіях не буде, і цей парламент не голосуватиме за політичні пункти мінських чи якихось інших угод. Розпускати парламент і сподіватися на зміну числа прихильників форсованої реінтеграції – можна, але без гарантії.

Сподівання на "прорив" за авторства Єрмака-Козака не виправдалися. Хвороба стала хронічною, і лікувати її мають не хірурги, а психотерапевти, довго і з залученням всього суспільства до вироблення рішень. Показово, що під час обговорення законопроєкту про спрощення вступу абітурієнтів до українських університетів не звучало посилань на затверджену стратегію чи позиції українських переговорників.

"Нам потрібна цинічна реалістична стратегія із врахуванням нової ситуації після карантину і в очікуванні економічних проблем у всіх сторін конфлікту та оновлених інтересів посередників. Відсутність нових підходів Офісу посилює ризики повернення РФ до їхнього плану "Б" – з походом по воду на танках та продовженням анексії українських територій", – вважає експерт.

Автор: 

мінські угоди (2231) Попов Ігор (24)


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Топ коментарі
+35
Всмысле не сработал? Ермак же купил себе новый мерседес
Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов - Цензор.НЕТ 8576
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06.07.2020 16:28
+14
"Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений."

Всё общество психотерапевтам лечить не надо. Хватит и 73%.
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06.07.2020 16:28
+11
что, дуболом, дядя Беня денежку влил в твою шарашкину контору?
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06.07.2020 16:39
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Всмысле не сработал? Ермак же купил себе новый мерседес
Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов - Цензор.НЕТ 8576
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06.07.2020 16:28 Відповісти
"Партнеры" люди сурьезные, могут и взорвать вместе с новым Мерсом.
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06.07.2020 16:31 Відповісти
"Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений."

Всё общество психотерапевтам лечить не надо. Хватит и 73%.
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06.07.2020 16:28 Відповісти
73 % нужен не психотерапевт , а ПСИХИАТР
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06.07.2020 17:46 Відповісти
План Мертвечука-Коломойского хорошо работает.
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06.07.2020 16:31 Відповісти
Ну да. Сам Свыночолый сказал, что он этот план - " безальтернативный"!Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов - Цензор.НЕТ 7511
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06.07.2020 16:33 Відповісти
что, дуболом, дядя Беня денежку влил в твою шарашкину контору?
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06.07.2020 16:39 Відповісти
Т.е. не Мертвечук, вместе со святым Пэтром продвигал "минский мирный план", не?
Что у тебя дуболома ответить есть на это?
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06.07.2020 16:46 Відповісти
Почему Зеля до сих пор не отменил "минский мирный план"? Может, потому что своего ничего не придумал?
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06.07.2020 16:51 Відповісти
Зеле думать особо не чем . Он привык по сценарию . Клоун куле .
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06.07.2020 17:13 Відповісти
Безальтернативні, були, допоки Зеленський не кинувся їх виконувати, за мордорським планом єрмакаа- козака.
Що про це пишуть самі кацапи.
" С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."
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06.07.2020 17:16 Відповісти
Що це означає:"якщо не буде стратегії, то почнеться похід на танках за водою?" цюЦе має бути стратегія поступок? Стратегія здачі? Стратегія має бути одна - нарощування військового потенціалу і зміцнення обороноздатності, а також переслідування на всіх міжнародних площадках за злочинні дії агресора.
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06.07.2020 16:34 Відповісти
Донбасский план Ермака-Козака не сработал/ Донбасс отдельно, Ермак отдельно. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". Архитектору положено вознаграждение.
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06.07.2020 16:34 Відповісти
По мнению эксперта, дискуссии вокруг законопроекта о льготах для абитуриентов из ОРДЛО показали, что у ответственных за переговоры отсутствует системная стратегияИсточник: https://censor.net/n3206360

Да што вы гаварите!
Для этого нужно быть, прям, экспертом?!
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06.07.2020 16:38 Відповісти
План не сработал, но как и любое другое необдуманное действие (наобещанное в Париже), наломал дров, которые придется разгребать не один год.
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06.07.2020 16:40 Відповісти
Вот и хорошо
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06.07.2020 17:06 Відповісти
Сивоха впав, план рухнув. Розмовляти з Казанцевим кацапам стрьомно, бо інформований... А Єрмак... а що Єрмак... бігає, шото мичить, потім каже що "....з контексту", закон хотів про брата (чи то записи) , тепер вже наче й не хоче... Не здивуюсь якщо то він в ДБР телефонував поцікавитись за клістрони... мєльтєшить, бігає кругом... хз на хрєна він потрібен в ОП.
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06.07.2020 17:51 Відповісти
Если бы только план Ермака-Козака не сработал.
Мудрый нарид навыбирал на свою голову таких идиотов, у которых вообще ничего не срабатывает.
Хотя то, что план этих стратегов не сработал, это, конечно, хорошо.
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06.07.2020 18:25 Відповісти
мне нечего сказать... мне ничего не известно из того, что там узелееских в их юмирной башке, что там задумали, о чем договаривались под столом в Омане на медведчуовском джете вблизи кацапского посольства - я них-хер-рра не знаю... I go blind in circles... но есть у меня чутье, и оно подсказывает, что эти коллаборанты-трусишки, четырежды уклоеисты-продавцы должностей, сосен и французских вертолетов дальше своего потешного буратинистого носа видеть не желают... либо просто неспособны...
Ну как так, зав канцелярией приезжает из бундесмеркель, а "президент" ничего по итогам сказать не может, мол, доподлинно не известно...
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06.07.2020 18:45 Відповісти
Что значит "не сработал"? Это еще вилами по воде. Счаз Медведчук с Коломойским и с Капительманшей подтянутся на подмогу Зеленому. Будут идею "реинтеграции" в обмен на независимость проталкивать.
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06.07.2020 19:38 Відповісти
Лечить болезнь Козака - Ермака должны неь хирурги и психотерапевты, а профессиональные ликвидаторы
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06.07.2020 20:31 Відповісти
У нас новый пророк, хоть не Тарасик Чорновил и на том спасибо ... кстати он тоже называет себя политологом
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06.07.2020 21:17 Відповісти
Короче Ермака в отставку
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06.07.2020 22:45 Відповісти
 
 