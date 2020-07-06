Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов

Украине нужно срочно обновлять стратегию неподконтрольных территорий.

Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Попов, передает 24. По мнению эксперта, дискуссии вокруг законопроекта о льготах для абитуриентов из ОРДЛО показали, что у ответственных за переговоры отсутствует системная стратегия.

Еще до недавнего времени от отдельных ответственных лиц звучали публичные заявления о возможности проведения местных выборов на неподконтрольных территориях в октябре 2020 года. К этой российской идеи привязывались какие-то другие шаги, документы и формула Штайнмайера. В рамках сценария форсированной реинтеграции украинская делегация наобещала лишнего в декабре 2019 в Париже, и теперь российская сторона постоянно напоминает о выполнении парижских договоренностей, ставит ультиматумы о конституционных изменениях и особом статусе.

Однако, сценарий быстрых выборов не был донесен до общества, и не имел поддержки в парламенте. Проблемы прощения боевиков, реального контроля за границей и модальности выборов даже не поднимались во внутриукраинской дискуссии. Теперь очевидно, что выборов в октябре на неподконтрольных территориях не будет, и этот парламент не будет голосовать за политические пункты минских или иных соглашений. Распускать парламент и надеяться на изменение числа сторонников форсированной реинтеграции - можно, но без гарантии.

Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений. Показательно, что при обсуждении законопроекта об упрощении поступления абитуриентов в украинские университеты не звучало ссылок на утвержденную стратегию или позиции украинских переговорщиков.

"Нам нужна циничная реалистичная стратегия с учетом новой ситуации после карантина и в ожидании экономических проблем у всех сторон конфликта и обновленных интересов посредников. Отсутствие новых подходов Офиса усиливает риски возвращения РФ к их плану" Б "- с походом за водой на танках и продолжением аннексии украинских территорий", - считает эксперт.