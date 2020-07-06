Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов
Украине нужно срочно обновлять стратегию неподконтрольных территорий.
Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Попов, передает 24. По мнению эксперта, дискуссии вокруг законопроекта о льготах для абитуриентов из ОРДЛО показали, что у ответственных за переговоры отсутствует системная стратегия.
Еще до недавнего времени от отдельных ответственных лиц звучали публичные заявления о возможности проведения местных выборов на неподконтрольных территориях в октябре 2020 года. К этой российской идеи привязывались какие-то другие шаги, документы и формула Штайнмайера. В рамках сценария форсированной реинтеграции украинская делегация наобещала лишнего в декабре 2019 в Париже, и теперь российская сторона постоянно напоминает о выполнении парижских договоренностей, ставит ультиматумы о конституционных изменениях и особом статусе.
Однако, сценарий быстрых выборов не был донесен до общества, и не имел поддержки в парламенте. Проблемы прощения боевиков, реального контроля за границей и модальности выборов даже не поднимались во внутриукраинской дискуссии. Теперь очевидно, что выборов в октябре на неподконтрольных территориях не будет, и этот парламент не будет голосовать за политические пункты минских или иных соглашений. Распускать парламент и надеяться на изменение числа сторонников форсированной реинтеграции - можно, но без гарантии.
Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений. Показательно, что при обсуждении законопроекта об упрощении поступления абитуриентов в украинские университеты не звучало ссылок на утвержденную стратегию или позиции украинских переговорщиков.
"Нам нужна циничная реалистичная стратегия с учетом новой ситуации после карантина и в ожидании экономических проблем у всех сторон конфликта и обновленных интересов посредников. Отсутствие новых подходов Офиса усиливает риски возвращения РФ к их плану" Б "- с походом за водой на танках и продолжением аннексии украинских территорий", - считает эксперт.
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Всё общество психотерапевтам лечить не надо. Хватит и 73%.
Что у тебя дуболома ответить есть на это?
Що про це пишуть самі кацапи.
" С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."
Да што вы гаварите!
Для этого нужно быть, прям, экспертом?!
Мудрый нарид навыбирал на свою голову таких идиотов, у которых вообще ничего не срабатывает.
Хотя то, что план этих стратегов не сработал, это, конечно, хорошо.
Ну как так, зав канцелярией приезжает из бундесмеркель, а "президент" ничего по итогам сказать не может, мол, доподлинно не известно...