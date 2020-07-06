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Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов

Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов

Украине нужно срочно обновлять стратегию неподконтрольных территорий.

Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Попов, передает 24. По мнению эксперта, дискуссии вокруг законопроекта о льготах для абитуриентов из ОРДЛО показали, что у ответственных за переговоры отсутствует системная стратегия.

Еще до недавнего времени от отдельных ответственных лиц звучали публичные заявления о возможности проведения местных выборов на неподконтрольных территориях в октябре 2020 года. К этой российской идеи привязывались какие-то другие шаги, документы и формула Штайнмайера. В рамках сценария форсированной реинтеграции украинская делегация наобещала лишнего в декабре 2019 в Париже, и теперь российская сторона постоянно напоминает о выполнении парижских договоренностей, ставит ультиматумы о конституционных изменениях и особом статусе.

Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов 01

Однако, сценарий быстрых выборов не был донесен до общества, и не имел поддержки в парламенте. Проблемы прощения боевиков, реального контроля за границей и модальности выборов даже не поднимались во внутриукраинской дискуссии. Теперь очевидно, что выборов в октябре на неподконтрольных территориях не будет, и этот парламент не будет голосовать за политические пункты минских или иных соглашений. Распускать парламент и надеяться на изменение числа сторонников форсированной реинтеграции - можно, но без гарантии.

Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений. Показательно, что при обсуждении законопроекта об упрощении поступления абитуриентов в украинские университеты не звучало ссылок на утвержденную стратегию или позиции украинских переговорщиков.

"Нам нужна циничная реалистичная стратегия с учетом новой ситуации после карантина и в ожидании экономических проблем у всех сторон конфликта и обновленных интересов посредников. Отсутствие новых подходов Офиса усиливает риски возвращения РФ к их плану" Б "- с походом за водой на танках и продолжением аннексии украинских территорий", - считает эксперт.

Автор: 

минские соглашения (3229) Попов Игорь (27)


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Топ комментарии
+35
Всмысле не сработал? Ермак же купил себе новый мерседес
Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов - Цензор.НЕТ 8576
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06.07.2020 16:28
+14
"Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений."

Всё общество психотерапевтам лечить не надо. Хватит и 73%.
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06.07.2020 16:28
+11
что, дуболом, дядя Беня денежку влил в твою шарашкину контору?
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06.07.2020 16:39
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Всмысле не сработал? Ермак же купил себе новый мерседес
Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов - Цензор.НЕТ 8576
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06.07.2020 16:28 Ответить
"Партнеры" люди сурьезные, могут и взорвать вместе с новым Мерсом.
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06.07.2020 16:31 Ответить
"Надежды на "прорыв" авторства Ермака-Козака не оправдались. Болезнь стала хронической, и лечить ее должны не хирурги, а психотерапевты, долго и с привлечением всего общества к выработке решений."

Всё общество психотерапевтам лечить не надо. Хватит и 73%.
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06.07.2020 16:28 Ответить
73 % нужен не психотерапевт , а ПСИХИАТР
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06.07.2020 17:46 Ответить
План Мертвечука-Коломойского хорошо работает.
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06.07.2020 16:31 Ответить
Ну да. Сам Свыночолый сказал, что он этот план - " безальтернативный"!Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов - Цензор.НЕТ 7511
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06.07.2020 16:33 Ответить
что, дуболом, дядя Беня денежку влил в твою шарашкину контору?
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06.07.2020 16:39 Ответить
Т.е. не Мертвечук, вместе со святым Пэтром продвигал "минский мирный план", не?
Что у тебя дуболома ответить есть на это?
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06.07.2020 16:46 Ответить
Почему Зеля до сих пор не отменил "минский мирный план"? Может, потому что своего ничего не придумал?
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06.07.2020 16:51 Ответить
Зеле думать особо не чем . Он привык по сценарию . Клоун куле .
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06.07.2020 17:13 Ответить
Безальтернативні, були, допоки Зеленський не кинувся їх виконувати, за мордорським планом єрмакаа- козака.
Що про це пишуть самі кацапи.
" С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."
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06.07.2020 17:16 Ответить
Що це означає:"якщо не буде стратегії, то почнеться похід на танках за водою?" цюЦе має бути стратегія поступок? Стратегія здачі? Стратегія має бути одна - нарощування військового потенціалу і зміцнення обороноздатності, а також переслідування на всіх міжнародних площадках за злочинні дії агресора.
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06.07.2020 16:34 Ответить
Донбасский план Ермака-Козака не сработал/ Донбасс отдельно, Ермак отдельно. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". Архитектору положено вознаграждение.
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06.07.2020 16:34 Ответить
По мнению эксперта, дискуссии вокруг законопроекта о льготах для абитуриентов из ОРДЛО показали, что у ответственных за переговоры отсутствует системная стратегияИсточник: https://censor.net/n3206360

Да што вы гаварите!
Для этого нужно быть, прям, экспертом?!
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06.07.2020 16:38 Ответить
План не сработал, но как и любое другое необдуманное действие (наобещанное в Париже), наломал дров, которые придется разгребать не один год.
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06.07.2020 16:40 Ответить
Вот и хорошо
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06.07.2020 17:06 Ответить
Сивоха впав, план рухнув. Розмовляти з Казанцевим кацапам стрьомно, бо інформований... А Єрмак... а що Єрмак... бігає, шото мичить, потім каже що "....з контексту", закон хотів про брата (чи то записи) , тепер вже наче й не хоче... Не здивуюсь якщо то він в ДБР телефонував поцікавитись за клістрони... мєльтєшить, бігає кругом... хз на хрєна він потрібен в ОП.
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06.07.2020 17:51 Ответить
Если бы только план Ермака-Козака не сработал.
Мудрый нарид навыбирал на свою голову таких идиотов, у которых вообще ничего не срабатывает.
Хотя то, что план этих стратегов не сработал, это, конечно, хорошо.
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06.07.2020 18:25 Ответить
мне нечего сказать... мне ничего не известно из того, что там узелееских в их юмирной башке, что там задумали, о чем договаривались под столом в Омане на медведчуовском джете вблизи кацапского посольства - я них-хер-рра не знаю... I go blind in circles... но есть у меня чутье, и оно подсказывает, что эти коллаборанты-трусишки, четырежды уклоеисты-продавцы должностей, сосен и французских вертолетов дальше своего потешного буратинистого носа видеть не желают... либо просто неспособны...
Ну как так, зав канцелярией приезжает из бундесмеркель, а "президент" ничего по итогам сказать не может, мол, доподлинно не известно...
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06.07.2020 18:45 Ответить
Что значит "не сработал"? Это еще вилами по воде. Счаз Медведчук с Коломойским и с Капительманшей подтянутся на подмогу Зеленому. Будут идею "реинтеграции" в обмен на независимость проталкивать.
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06.07.2020 19:38 Ответить
Лечить болезнь Козака - Ермака должны неь хирурги и психотерапевты, а профессиональные ликвидаторы
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06.07.2020 20:31 Ответить
У нас новый пророк, хоть не Тарасик Чорновил и на том спасибо ... кстати он тоже называет себя политологом
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06.07.2020 21:17 Ответить
Короче Ермака в отставку
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06.07.2020 22:45 Ответить
 
 