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Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - Держстат
Найчастіше без трудових книжок в Україні працюють жителі сіл.
Це дані Державної служба статистики, розповіли в Сніданку з 1+1, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років за три місяці цього року становить близько 3,5 мільйонів осіб. Це п'ята частина від загальної кількості українців, які працюють", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що найчастіше неофіційно працювали жителі сіл. Їхня кількість становить 1,8 млн.
Крім того, з січня до березня 2020 року 3,4 млн українців були неформально зайнятими. З них 1,35 млн жінок і 2 млн чоловіків віком 15-70 років.
Топ коментарі
+10 Fobos
показати весь коментар06.07.2020 16:39
+10 Эдуард Силенко
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+10 Странник Виртуальный #450460
показати весь коментар06.07.2020 16:42
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пятыйчинуша имеет откаты (и не три копейки)
а каждый
пятыйдепутат переписал свой бизнес на родителей-жен-любовниц-родственников
а каждый
пятыйпрокурор-судья-адвокат живет совсем не по средствам (а на взятки)
а каждый
пятый, сидящий на потоке выводит все краденное в офшоры и не платит налоги
а каждая
пятаяпартия содержится на средства олигарха-мафиози-....
и шо???
В среднем 600 человек нелегалов.