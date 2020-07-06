Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - Держстат

Найчастіше без трудових книжок в Україні працюють жителі сіл.

Це дані Державної служба статистики, розповіли в Сніданку з 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років за три місяці цього року становить близько 3,5 мільйонів осіб. Це п'ята частина від загальної кількості українців, які працюють", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що найчастіше неофіційно працювали жителі сіл. Їхня кількість становить 1,8 млн.

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Крім того, з січня до березня 2020 року 3,4 млн українців були неформально зайнятими. З них 1,35 млн жінок і 2 млн чоловіків віком 15-70 років.