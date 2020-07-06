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Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - Держстат

Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - Держстат

Найчастіше без трудових книжок в Україні працюють жителі сіл.

Це дані Державної служба статистики, розповіли в Сніданку з 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років за три місяці цього року становить близько 3,5 мільйонів осіб. Це п'ята частина від загальної кількості українців, які працюють", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що найчастіше неофіційно працювали жителі сіл. Їхня кількість становить 1,8 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держпраці за 2 тижні виявила 315 суб'єктів госпдіяльності без реєстрації та 700 неоформлених працівників: рейди триватимуть, - Милованов

Крім того, з січня до березня 2020 року 3,4 млн українців були неформально зайнятими. З них 1,35 млн жінок і 2 млн чоловіків віком 15-70 років.

Автор: 

нелегали (384) статистика (2247) Держстат (1608)


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Топ коментарі
+10
підіймайте і далі мінімалку, то буде кожен другий..
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06.07.2020 16:39
+10
Не правильно написано. Вірно так - кожен 5-й українець работає.... Інші роблять вигляд, що работають або банально крадуть.
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06.07.2020 16:39
+10
Не совсем так. У нас налоги платят все. Вопрос может стоять только в размере этих налогов.
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06.07.2020 16:42
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підіймайте і далі мінімалку, то буде кожен другий..
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06.07.2020 16:39 Відповісти
Поки будуть нараховувати субсидії, будуть неофіційно працюючі пенсіонери.
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06.07.2020 17:29 Відповісти
У меня на предприятии 99% получают ~ 3000-4000 т. гр. на карточку, остальные деньги в конверте. Зарплаты от 7500 до 20000.
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06.07.2020 18:04 Відповісти
Не пали контору..
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06.07.2020 20:13 Відповісти
Не правильно написано. Вірно так - кожен 5-й українець работає.... Інші роблять вигляд, що работають або банально крадуть.
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06.07.2020 16:39 Відповісти
5000 тысяч это не бедность ! Зачем платить налоги власти которая сама ничего не делает для своих граждан
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06.07.2020 16:40 Відповісти
Не совсем так. У нас налоги платят все. Вопрос может стоять только в размере этих налогов.
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06.07.2020 16:42 Відповісти
Так и дрючте каждого украинца что бы он сам отчислял взносы в пенсионный фонд. Шо ж вы работодателя дрючите????
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06.07.2020 16:41 Відповісти
А как дрючить когда он не работает. С чего налоги отчислять?
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06.07.2020 16:43 Відповісти
ФОПов именно так и грабят: прибыли ноль - всё равно плати! Мрази и грабители, ****!
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06.07.2020 16:56 Відповісти
якщо не помиляюсь це ноу-хау часів прем'єрства вінницького продавця труселів..
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Если я не ошибаюсь то в 2015/2016 годах ЕСВ уменьшили в 2,5 раза. Заставили только платить отчисления в ПФ на себя родного.
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06.07.2020 17:32 Відповісти
Хз..
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06.07.2020 17:39 Відповісти
А если не знаешь, то какого хрена трындишь о чем не знаешь? Абы ляпнуть?
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06.07.2020 19:23 Відповісти
Ну ФОП это на мой взгляд некая договоренность между государством и предпринимателями. Вы думаете, что по первой форме Вам бы легче было? Никто ведь сменить Вам ее не мешает.
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Иииии? Дальше то что? И так отток рабочей силы из страны идет сумасшедшими темпами. Провоцируйте дальше. Сменить налоговую систему на цивилизованную не пробовали? Не? Не наш метод? Мы на енто пойтить никак не могем? То что Вы предлагаете можно реализовать только в авторитарном обществе с закрытыми границами. Как при совке было.
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06.07.2020 17:03 Відповісти
Про прогрессивное налогообложение для миллионеров вообще речь не идёт. Всю тяжесть налогов должны нести бедные люди получающие до 20 000 гривен. Про ограничение максимальной зарплаты госслужащего 8-ю минимальными, как это в ЕС тоже пока речь не идёт.
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06.07.2020 17:35 Відповісти
И шото мине подсказывает, что речь о том что Вы перечислили так и не будет идти.
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06.07.2020 17:52 Відповісти
хаха. і ті що лишились виїдуть, бо працюють самі на себе і на заробітках не пропадуть з мізками і руками роботящими. а за "уклонєніє"... ви по Радам походіть,по Адміністраціям та Інспекціям, можете навіть по Службам спробувати.. подивіться.... на "уклонєнія"
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06.07.2020 17:09 Відповісти
Гудок, коломойша и пр. Не инопланетяне, уж конечно!
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06.07.2020 17:24 Відповісти
Так же как дрючат фопа у которого он типа "не работает". 300 тыс грн штрафа за неуплату взносов в пенсионный фонд, но не с фопа, а с работника. И пускай сколько хочет столько и несёт взносов в пф, хоть всю зарплату
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07.07.2020 16:22 Відповісти
Если работник у ФОПа типа "не работает", то о каких налогах и отчислениях может идти речь? И вообще схема работы ФОПов это некий компромис с государством. И думаю сия схема долго не протянет.
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08.07.2020 11:16 Відповісти
и дают ?
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06.07.2020 19:13 Відповісти
Це добре, що працюють. Їм подякувати треба, що не сіли на шию державі і не пішли по кривій, а якось крутяться і заробляють собі на життя, лишаючи все зароблене в Україні.
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06.07.2020 16:47 Відповісти
Так в нас завжди держава сиділа на шії людей. І все мало. В нас наприклад офіційна заробітня платня двічи обкладається податком.
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06.07.2020 16:49 Відповісти
А потом ещё 20% НДС! Иначе как грабёж это называть неверно.
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06.07.2020 16:58 Відповісти
Добавьте сюда акцизы, таможенные импортные сборы, дорожный сбор в цене топлива. Его в конечном счете тоже оплачивает конечный потребитель. Если поискать, то еще можно скрытых налогов поднайти.
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06.07.2020 17:05 Відповісти
а налоги с барбарисок липецкой фабрики не конечный кацапский потребитель оплачивал ?
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06.07.2020 19:15 Відповісти
Только идиот будет платить налоги этому государству.
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06.07.2020 16:49 Відповісти
Я почти всю жизнь зарабатывал государству 500 дол. в рабочий день. А получал от него в советское время 20 руб. Последнее время 500 гривен. В нашей стране работать и получать официальную зарплату-большая офера.
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06.07.2020 17:40 Відповісти
чем ты зарабатывал 500 долларов в день государству ?
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06.07.2020 19:16 Відповісти
При том, что в совке была одна из самых низких производительность труда в мире. Как при феодальном строе. Почему совок и навернулся.
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06.07.2020 19:26 Відповісти
СМС депудятлов в ВР почитайте! Там усі відповіді на це питання дебілів 1+1.
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06.07.2020 16:51 Відповісти
С такими налогами,хорошо что вообще в стране кто то работает.
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06.07.2020 16:52 Відповісти
Забыли про артистов! Ну, например, за наличку на корпоративах - "95 квартал" у Суркиса и т.п., Потам с Настюхой перед таможенниками и т.п.......
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06.07.2020 16:53 Відповісти
а каждый пятый чинуша имеет откаты (и не три копейки)
а каждый пятый депутат переписал свой бизнес на родителей-жен-любовниц-родственников
а каждый пятый прокурор-судья-адвокат живет совсем не по средствам (а на взятки)
а каждый пятый, сидящий на потоке выводит все краденное в офшоры и не платит налоги
а каждая пятая партия содержится на средства олигарха-мафиози-....
и шо???
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Пару гаражей в аренде или квартира . Для чего ждать 65-ти летний юбилей ? Можно не дождаться . Работать на себя выгодно . Проверено .
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06.07.2020 17:02 Відповісти
И только каждый пятидесятый чинуша не берет на лапу (потому что не за что давать)!
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06.07.2020 17:09 Відповісти
450 депутатов + помощники + секретарши и водители 3 000 чел.
В среднем 600 человек нелегалов.
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06.07.2020 17:12 Відповісти
Для госстата главное что бы чел имел трудовую книжку. То что он работает "3 дня в неделю по 4 часа" и получает минималка, хотя работает по 10-12 и получает остальное в конверте никого НИИПЁТ.
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06.07.2020 18:30 Відповісти
Правильно! Потрібно заробітчан обкласти податком і побільшим. А то ще їм Сопля не віддячив за підтримку на виборах.
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06.07.2020 21:55 Відповісти
 
 