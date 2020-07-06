Каждый пятый украинец работает неофициально, - Госстат

Чаще всего без трудовых книжек в Украине работают жители сел.

Это данные Государственной служба статистики, рассказали в Сніданку з 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за три месяца этого года составляет около 3,5 миллиона человек. Это пятая часть от общего количества украинцев, которые работают", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что чаще всего неофициально работали жители сел. Их количество составляет 1,8 млн.

Кроме того, с января до марта 2020 года 3,4 млн украинцев были неформально занятыми. Из них 1,35 млн женщин и 2 млн мужчин в возрасте 15-70 лет.