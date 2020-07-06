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Каждый пятый украинец работает неофициально, - Госстат
Чаще всего без трудовых книжек в Украине работают жители сел.
Это данные Государственной служба статистики, рассказали в Сніданку з 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за три месяца этого года составляет около 3,5 миллиона человек. Это пятая часть от общего количества украинцев, которые работают", - говорится в сообщении.
Сообщается, что чаще всего неофициально работали жители сел. Их количество составляет 1,8 млн.
Кроме того, с января до марта 2020 года 3,4 млн украинцев были неформально занятыми. Из них 1,35 млн женщин и 2 млн мужчин в возрасте 15-70 лет.
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+10 Fobos
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+10 Эдуард Силенко
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+10 Странник Виртуальный #450460
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пятыйчинуша имеет откаты (и не три копейки)
а каждый
пятыйдепутат переписал свой бизнес на родителей-жен-любовниц-родственников
а каждый
пятыйпрокурор-судья-адвокат живет совсем не по средствам (а на взятки)
а каждый
пятый, сидящий на потоке выводит все краденное в офшоры и не платит налоги
а каждая
пятаяпартия содержится на средства олигарха-мафиози-....
и шо???
В среднем 600 человек нелегалов.