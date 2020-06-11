Правительство хочет в этом году внедрить "нулевую декларацию", - Шмыгаль

Кабинет Министров ожидает запуска "нулевой декларации" в 2020 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции, посвященный 100 дням правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над тем, чтобы внедрить это ("нулевую декларацию". - Ред.) как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины, поэтому, конечно, мы планируем делать это в этом году", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет Министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании (амнистии). Внедрение нулевой декларации правительство указало среди топ-10 инициатив для стимулирования экономики.

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"Нулевая декларация" отражает средства, недвижимость и другие ценности, которыми владеют граждане. Она устанавливает точку отсчета, с которой все украинцы должны в обязательном порядке платить налоги в соответствии с действующим законодательством.