Правительство хочет в этом году внедрить "нулевую декларацию", - Шмыгаль
Кабинет Министров ожидает запуска "нулевой декларации" в 2020 году.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции, посвященный 100 дням правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы работаем над тем, чтобы внедрить это ("нулевую декларацию". - Ред.) как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины, поэтому, конечно, мы планируем делать это в этом году", - сказал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет Министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании (амнистии). Внедрение нулевой декларации правительство указало среди топ-10 инициатив для стимулирования экономики.
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"Нулевая декларация" отражает средства, недвижимость и другие ценности, которыми владеют граждане. Она устанавливает точку отсчета, с которой все украинцы должны в обязательном порядке платить налоги в соответствии с действующим законодательством.
Пожалуйста, подождите...
5-10% налог со всех кто имеет больше определённой суммы, втч, возможно, с недвижимости.
А если УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ? Они просто в очередной раз хотят ограбить тех у кого ещё остались деньги и заодно узаконить свое награбленное.
Очевидно, это активизирует рынок недвижимости и рынок авто, когда к накопленному годами либо от проданной год-два назад квартиры нужно будет заплатить ещё 5-10%...
А если нет? Если нет то, видимо, будут штрафы.
Т.е нулевая декларация не только узаконивает их деньги, а и грабит тех кто честно собрал.
Плюс, А МОЖНО ЛИ ПРИ ТАКОЙ ПОЛИЦИИ И ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗОПАСНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО, а декларировать нужно квартиру машину и все что уже есть!
Это узаконенный грабёж будет.
Нулевое обнуленное правительство вводит нулевую декларацию.
От инвесторов или от инвесторских нянь?
ОНО хочет знать, сколько ,чего и у кого есть... Ну, потом раскулачивать в ноль, у кого меньше ихней планки. Ведь бедные всегда за всё платят
И ЧТО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ???? но просто продал квартиру 2-3 года назад или долго копил?
Почему он со своих копеек которые никогда больше не увидит должен платить ещё?
Это оживит автомобильный рынок и рынок недвижимости? Застройщики вам спасибо скажут?
Закон узаконивает коррумпированное, а введённого никто платить не будет защищает олигархов и ГРАБИТ БИЗНЕС И ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, возвращаемся к 1917 году?
Привлекать капитал это значит грабить 5-10% со всего имущества людей и грабить людей, не пойдут люди декларировать если будут в опасности, нельзя у нас показывать полиции, что у тебя квартира и что в квартире.
ГРАБЁЖ ТАРИФАМИ, ЗАКОНОМ О 5000, ЗАКОНОМ О ДЕКЛАРИРОВАНИЯ БУДУТ ГРАБИТЬ ВСЕХ.
Этот закон, чтобы они и дальше получали зп в миллион, а людей хотят лишить копеек, которые они накопили за всю жизнь, потому что при таком беззаконии только дебил пойдёт декларировать.
...только вот слово из трех букв - другое
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
Если в дом е сто квартир - они пересрутся и ОСББ никагда создать не смогут, не то что заводом управлять!
Бюрократия уличенная в узурпации власти увольняется, при вооруженном сопротивлении истребляется. На нуль множицца дикларативна.
Перспективные удержать на плаву, убыточные - порезать.
Ну пошевели извилиной - те заводы, которые работают СЕЙЧАС - не они ли были спасены от управления толпами жадных безмозглых граждан?
к твоему сведенью счас работают в основном те заводы которые производят СЫРЬЕ, а те заводы которые производили продкуцию те порезали на металолом!! так что сам как говорится открой мозги!!
Определяется очень просто - если твоя продукция продаётся и приносит прибыль - это прибыльное производство. Если твою продукцию никто не покупает - такое производство убыточно. Какой бы магучей не была обувная фабрика "Скороход" - её разваливающиеся ботиночки никто не хотел, даже коммунисты!
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
СМОГЛИ СОХРАНИТЬ
ИЛИ
СМОГЛИ РАСПИЛИТЬ НА МЕТАЛОЛОМ!!!
Ты совсем больной?
Определяется очень просто - если твоя продукция продаётся и приносит прибыль - это прибыльное производство. Если твою продукцию никто не покупает - такое производство убыточно. Какой бы магучей не была обувная фабрика "Скороход" - её разваливающиеся ботиночки никто не хотел, даже коммунисты!
https://censor.net/comments/locate/3201423/019214e4-8a3c-739a-bb2b-4ec4b18bf60eОтветить
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1 Заводы были розданы топ чиновникам, я тут с тобой согласен! не куплены а именно розданы через схему ваучиризации
2 Ты говоришь что эти топ чинуши или топ деректора полученные заводы типа сохранили а вот и нифига 80% было просто распиляно и продано! т.е. из 5 заводов сохранили токо 1!!
Так что по факту мы имеем тупой грабеж топ чиновниками СССР государственной собствености и обогащение за счет этого грабежа!!
Только повторение!
https://censor.net/user/137888
Ты не дурак, ты - идиот. Перечитай ПЕРВЫЙ пост ветки:
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
https://censor.net/comments/locate/3201423/019214e4-8a3d-7396-9533-e43ff7e49783Ответить
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Е ще Воздух- Кислород... - і це , а як будем це робити - як в Швейцаріїї, чи як , із привязкою до Базового Доходу ...
Справедливость - это когда фирмой Антонов владеет Антонов, а Роскосмос - Королёв!
А тучи обывателей не в состоянии в собственном доме ОСББ организовать для управления сраными тремя подъездами!