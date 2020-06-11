Уряд хоче цього року запровадити "нульову декларацію", - Шмигаль
Кабінет Міністрів очікує на запуск "нульової декларації" у 2020 році.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми працюємо над тим, щоб запровадити це ("нульову декларацію". - Ред.) як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України, тому, звісно, ми плануємо робити це цього року", - сказав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністію). Запровадження нульової декларації уряд вказав серед десятки ініціатив для стимулювання економіки.
"Нульова декларація" відображає кошти, нерухомість та інші цінності, якими володіють громадяни. Вона встановлює точку відліку, з якої всі українці мають в обов'язковому порядку платити податки відповідно до чинного законодавства.
Будь ласка, зачекайте...
5-10% налог со всех кто имеет больше определённой суммы, втч, возможно, с недвижимости.
А если УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ? Они просто в очередной раз хотят ограбить тех у кого ещё остались деньги и заодно узаконить свое награбленное.
Очевидно, это активизирует рынок недвижимости и рынок авто, когда к накопленному годами либо от проданной год-два назад квартиры нужно будет заплатить ещё 5-10%...
А если нет? Если нет то, видимо, будут штрафы.
Т.е нулевая декларация не только узаконивает их деньги, а и грабит тех кто честно собрал.
Плюс, А МОЖНО ЛИ ПРИ ТАКОЙ ПОЛИЦИИ И ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗОПАСНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО, а декларировать нужно квартиру машину и все что уже есть!
Это узаконенный грабёж будет.
Нулевое обнуленное правительство вводит нулевую декларацию.
От инвесторов или от инвесторских нянь?
ОНО хочет знать, сколько ,чего и у кого есть... Ну, потом раскулачивать в ноль, у кого меньше ихней планки. Ведь бедные всегда за всё платят
И ЧТО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ???? но просто продал квартиру 2-3 года назад или долго копил?
Почему он со своих копеек которые никогда больше не увидит должен платить ещё?
Это оживит автомобильный рынок и рынок недвижимости? Застройщики вам спасибо скажут?
Закон узаконивает коррумпированное, а введённого никто платить не будет защищает олигархов и ГРАБИТ БИЗНЕС И ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, возвращаемся к 1917 году?
Привлекать капитал это значит грабить 5-10% со всего имущества людей и грабить людей, не пойдут люди декларировать если будут в опасности, нельзя у нас показывать полиции, что у тебя квартира и что в квартире.
ГРАБЁЖ ТАРИФАМИ, ЗАКОНОМ О 5000, ЗАКОНОМ О ДЕКЛАРИРОВАНИЯ БУДУТ ГРАБИТЬ ВСЕХ.
Этот закон, чтобы они и дальше получали зп в миллион, а людей хотят лишить копеек, которые они накопили за всю жизнь, потому что при таком беззаконии только дебил пойдёт декларировать.
...только вот слово из трех букв - другое
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
Если в дом е сто квартир - они пересрутся и ОСББ никагда создать не смогут, не то что заводом управлять!
Бюрократия уличенная в узурпации власти увольняется, при вооруженном сопротивлении истребляется. На нуль множицца дикларативна.
Перспективные удержать на плаву, убыточные - порезать.
Ну пошевели извилиной - те заводы, которые работают СЕЙЧАС - не они ли были спасены от управления толпами жадных безмозглых граждан?
к твоему сведенью счас работают в основном те заводы которые производят СЫРЬЕ, а те заводы которые производили продкуцию те порезали на металолом!! так что сам как говорится открой мозги!!
Определяется очень просто - если твоя продукция продаётся и приносит прибыль - это прибыльное производство. Если твою продукцию никто не покупает - такое производство убыточно. Какой бы магучей не была обувная фабрика "Скороход" - её разваливающиеся ботиночки никто не хотел, даже коммунисты!
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
СМОГЛИ СОХРАНИТЬ
ИЛИ
СМОГЛИ РАСПИЛИТЬ НА МЕТАЛОЛОМ!!!
Ты совсем больной?
Определяется очень просто - если твоя продукция продаётся и приносит прибыль - это прибыльное производство. Если твою продукцию никто не покупает - такое производство убыточно. Какой бы магучей не была обувная фабрика "Скороход" - её разваливающиеся ботиночки никто не хотел, даже коммунисты!
https://censor.net/comments/locate/3201423/019214e4-8a3c-739a-bb2b-4ec4b18bf60eОтветить
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1 Заводы были розданы топ чиновникам, я тут с тобой согласен! не куплены а именно розданы через схему ваучиризации
2 Ты говоришь что эти топ чинуши или топ деректора полученные заводы типа сохранили а вот и нифига 80% было просто распиляно и продано! т.е. из 5 заводов сохранили токо 1!!
Так что по факту мы имеем тупой грабеж топ чиновниками СССР государственной собствености и обогащение за счет этого грабежа!!
Только повторение!
https://censor.net/user/137888
Ты не дурак, ты - идиот. Перечитай ПЕРВЫЙ пост ветки:
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
https://censor.net/comments/locate/3201423/019214e4-8a3d-7396-9533-e43ff7e49783Ответить
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Е ще Воздух- Кислород... - і це , а як будем це робити - як в Швейцаріїї, чи як , із привязкою до Базового Доходу ...
Справедливость - это когда фирмой Антонов владеет Антонов, а Роскосмос - Королёв!
А тучи обывателей не в состоянии в собственном доме ОСББ организовать для управления сраными тремя подъездами!