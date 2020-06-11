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Уряд хоче цього року запровадити "нульову декларацію", - Шмигаль

Уряд хоче цього року запровадити

Кабінет Міністрів очікує на запуск "нульової декларації" у 2020 році.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити це ("нульову декларацію". - Ред.) як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України, тому, звісно, ми плануємо робити це цього року", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністію). Запровадження нульової декларації уряд вказав серед десятки ініціатив для стимулювання економіки.

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"Нульова декларація" відображає кошти, нерухомість та інші цінності, якими володіють громадяни. Вона встановлює точку відліку, з якої всі українці мають в обов'язковому порядку платити податки відповідно до чинного законодавства.

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Топ коментарі
+28
А мы хотим убрать *нулевое правительство*
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11.06.2020 15:41
+11
То есть зебилы хотят на официальном уровне обнулить (по совету друзей с Кремля) все кражи Коломойского (на одном привате украл 5.5млрд$) и сделать его честным бизнесменом
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11.06.2020 15:43
+11
Хахаха, как нулевая декларация может привлечь инвесторов?)) Это лишь узаконит все коррупционные средства полученные до этого момента)) Но вы, зеленые ублюдки, сделали это вместе))
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11.06.2020 15:47
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А мы хотим убрать *нулевое правительство*
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11.06.2020 15:41 Відповісти
если вы не зебил - то это понятно - но зебилы хотят страдать и потом снова страдать - трагедия и драма ,драма и трагедия и ее успеншное временное преодоление)))))))))
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11.06.2020 15:44 Відповісти
зебилы кроме того что терпилы ещё и мазохисты? Хотя какой тут может быть знак вопроса.
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11.06.2020 15:47 Відповісти
зебіли то нікчемне бидло, яке привело до влади лайно
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11.06.2020 16:00 Відповісти
а пососать им еще не надо может пора ИХ УЖЕ ВЕШАТЬ И РАССТРЕЛИВАТЬ????? АДОЛЬФ! ТЫ ГДЕ ТЫ ТАК НУЖЕН СРОЧНО УКРАИНЕ спасу нет от этих жжжвских ублюдков.....
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11.06.2020 16:41 Відповісти
как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины, поэтому, конечно, мы планируем делать это в этом году",Источник: https://censor.net.ua/n3201423

5-10% налог со всех кто имеет больше определённой суммы, втч, возможно, с недвижимости.

А если УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ? Они просто в очередной раз хотят ограбить тех у кого ещё остались деньги и заодно узаконить свое награбленное.

Очевидно, это активизирует рынок недвижимости и рынок авто, когда к накопленному годами либо от проданной год-два назад квартиры нужно будет заплатить ещё 5-10%...

А если нет? Если нет то, видимо, будут штрафы.

Т.е нулевая декларация не только узаконивает их деньги, а и грабит тех кто честно собрал.

Плюс, А МОЖНО ЛИ ПРИ ТАКОЙ ПОЛИЦИИ И ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗОПАСНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО, а декларировать нужно квартиру машину и все что уже есть!

Это узаконенный грабёж будет.
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11.06.2020 16:06 Відповісти
"Нулевая декларация" - сильно! Это теперь каждый таможенник, каждый судья, прокурор, полицейский сможет "узаконить нажитое непосильным трудом" ТО, ЧЕГО у них В ПРИНЦИПЕ не может быть! Если "нулевая декларация" коснеться этих "слуг государевых" о КАКОЙ-ЛИБО борьбе с коррупцией ДАЖЕ ЗАИКАТЬСЯ не стоит!!!
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11.06.2020 17:00 Відповісти
А вы на референдум вынесите этот вопрос! А согласен народ Украины легализовать украденное чиновниками, никогда не занимающихся бизнесом миллионы!
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12.06.2020 01:43 Відповісти
зебилы - ура победа - все будет писать декларации - и не дай бог потом шо то не заполните - богатые договоряться - а вот вы - вряд ли))))))))))))))))
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11.06.2020 15:42 Відповісти
Это прям какой-то каламбур:
Нулевое обнуленное правительство вводит нулевую декларацию.
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11.06.2020 15:42 Відповісти
То есть зебилы хотят на официальном уровне обнулить (по совету друзей с Кремля) все кражи Коломойского (на одном привате украл 5.5млрд$) и сделать его честным бизнесменом
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11.06.2020 15:43 Відповісти
романтик .
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11.06.2020 15:43 Відповісти
Кста, а от чего так тесно в Украине последнее время:
От инвесторов или от инвесторских нянь?
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11.06.2020 15:44 Відповісти
Важко примусити крадіїв до повернення корумпованих статків? Так якого хера ви прийшли до влади?
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11.06.2020 15:46 Відповісти
Хахаха, как нулевая декларация может привлечь инвесторов?)) Это лишь узаконит все коррупционные средства полученные до этого момента)) Но вы, зеленые ублюдки, сделали это вместе))
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Не совсем понятна связь между нулевой декларацией и привлечением капитала в экономику.
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11.06.2020 15:49 Відповісти
Украл деньги в банке, потом положил на депозит - и вот ты из вора становишься инвестором.
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11.06.2020 15:52 Відповісти
Правительство хочет в этом году..."
ОНО хочет знать, сколько ,чего и у кого есть... Ну, потом раскулачивать в ноль, у кого меньше ихней планки. Ведь бедные всегда за всё платят
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11.06.2020 15:50 Відповісти
Если есть под подушкой на похороны, то хрен вам , а не субсидия! И учитывая реформу децентрализации, местные бандиты будут по декларациям знать на кого набег делать....
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11.06.2020 15:51 Відповісти
все, на что хватило фантазии у новаторов по разогреву экономики )) это случаем не номер из квартала?))
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11.06.2020 15:57 Відповісти
Без проблем, но только по справедливости :18 % для юр.лиц и по шкале подоходного налога для физ.лиц как заплатили в предыдущие годы добросовестные плательщики.Вы, же су..и ЗЕленые хотите недвижимость олигарховскую 0%, а на остальное 5%
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11.06.2020 15:58 Відповісти
Голубки мира: "понять и простить"... Все основные финансовые и государственные активы подмяты нужными людьми ("с утюгом и паяльником") - теперь надо легализовывать непосильно нажитое, без последствий, без возврата и соразмерных компенсаций, без сомнений в правильности содеянного... https://maidanfire.blogspot.com/
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11.06.2020 15:59 Відповісти
..надо срочно "брать" жЫрный банк, чтобы успеть как все порядочные воры, а ещё лучше - всё, до чего можно дотянуться..технология успеха жлоба нарисована зебилами довольно прозрачно..
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11.06.2020 16:14 Відповісти
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПРИ СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, полиции и бандитизм БЕЗОПАСНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ ВСЕ ЧТО У НЕГО ЕСТЬ? Убить депутата не то что убить обычного человека и люди в большей опасности? Как вы обеспечили для этого закона безопасность людям?

И ЧТО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ???? но просто продал квартиру 2-3 года назад или долго копил?
Почему он со своих копеек которые никогда больше не увидит должен платить ещё?

Это оживит автомобильный рынок и рынок недвижимости? Застройщики вам спасибо скажут?

Закон узаконивает коррумпированное, а введённого никто платить не будет защищает олигархов и ГРАБИТ БИЗНЕС И ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, возвращаемся к 1917 году?

Привлекать капитал это значит грабить 5-10% со всего имущества людей и грабить людей, не пойдут люди декларировать если будут в опасности, нельзя у нас показывать полиции, что у тебя квартира и что в квартире.

ГРАБЁЖ ТАРИФАМИ, ЗАКОНОМ О 5000, ЗАКОНОМ О ДЕКЛАРИРОВАНИЯ БУДУТ ГРАБИТЬ ВСЕХ.

Этот закон, чтобы они и дальше получали зп в миллион, а людей хотят лишить копеек, которые они накопили за всю жизнь, потому что при таком беззаконии только дебил пойдёт декларировать.
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Уряд хоче цього року запровадити "нульову декларацію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2652

...только вот слово из трех букв - другое
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11.06.2020 16:31 Відповісти
Нулевая декларация говорит про то что все кто грабил и воровал могут тебе награбленое легализировать ну и само собой продолжить грабить дальше! чтобы лет через 10 еще раз награбленное легализировать и так до бесконечности!!! а чего если ЛОХИ не против то почему бы ЛОХОВ не раздевать!!
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11.06.2020 16:39 Відповісти
Пустое занятие ! У народа запрос на справедливость .поэтому у вас все отберут и это не в левом аспекте , это как решение будущих проблем .
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11.06.2020 16:42 Відповісти
Всём дуракам типа Руслана - заткнуться, остальным - слушать!
вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
Если в дом е сто квартир - они пересрутся и ОСББ никагда создать не смогут, не то что заводом управлять!
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11.06.2020 16:47 Відповісти
Да ну управлялка, так чё Украина в ашке раз камунаглисты акуенные миньетжоры.
Бюрократия уличенная в узурпации власти увольняется, при вооруженном сопротивлении истребляется. На нуль множицца дикларативна.
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11.06.2020 17:05 Відповісти
умный ты такой напиши скоко заводов которые раздали правильным людям в итоге просто порезали на металолом!!
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11.06.2020 17:06 Відповісти
Для пытливых - повторяю - заводы СПЕЦИАЛЬНО отдали тем, что реально мог их удерживать на плаву - красным директорам и пр., укзанным выше. А заводы от совка, НЕ ПРИНОСИВШИЕ ПРИБЫЛЬ и следовало для пользы экономики не дотировать из бюджета с завываниями про рабочих, а порезать нафиг. Ещё вопросы?
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11.06.2020 20:47 Відповісти
ты уж определись их раздали чтобы держать на плаву или их раздали чтобы порезать!!
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11.06.2020 20:50 Відповісти
Не прикидывайся идиотом!
Перспективные удержать на плаву, убыточные - порезать.
Ну пошевели извилиной - те заводы, которые работают СЕЙЧАС - не они ли были спасены от управления толпами жадных безмозглых граждан?
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11.06.2020 21:38 Відповісти
а кто решает что убыточное а что перспективное?!!
к твоему сведенью счас работают в основном те заводы которые производят СЫРЬЕ, а те заводы которые производили продкуцию те порезали на металолом!! так что сам как говорится открой мозги!!
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11.06.2020 22:14 Відповісти
Ты совсем больной?
Определяется очень просто - если твоя продукция продаётся и приносит прибыль - это прибыльное производство. Если твою продукцию никто не покупает - такое производство убыточно. Какой бы магучей не была обувная фабрика "Скороход" - её разваливающиеся ботиночки никто не хотел, даже коммунисты!
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12.06.2020 10:37 Відповісти
ну так не правильнее ли было нанять инжинеров обновить оборудование и выпускать адидас, а не резать все на металолом а работников увольнять!! кто же это такой умный который место того чтобы обновить предприятие просто его продал как груду металла!!
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12.06.2020 10:56 Відповісти
Правильнее - это когда ВЛАДЕЛЕЦ решает, что делать с предприятием, а не тов. Ткаченко из кабинета парторга ему по спецтелефону указывает.
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12.06.2020 11:51 Відповісти
АГА!! а раскажика умный ты наш откуда у нас после развала совка взялись владельцы? в совке милионеров не было!!
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12.06.2020 11:55 Відповісти
Ты не дурак, ты - идиот. Перечитай ПЕРВЫЙ пост ветки:

вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
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12.06.2020 12:12 Відповісти
так опять же вернулись к началу ты определись
СМОГЛИ СОХРАНИТЬ
ИЛИ
СМОГЛИ РАСПИЛИТЬ НА МЕТАЛОЛОМ!!!
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12.06.2020 12:40 Відповісти
https://censor.net/user/137888

Ты совсем больной?
Определяется очень просто - если твоя продукция продаётся и приносит прибыль - это прибыльное производство. Если твою продукцию никто не покупает - такое производство убыточно. Какой бы магучей не была обувная фабрика "Скороход" - её разваливающиеся ботиночки никто не хотел, даже коммунисты!
https://censor.net/comments/locate/3201423/019214e4-8a3c-739a-bb2b-4ec4b18bf60eОтветить
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12.06.2020 17:43 Відповісти
Короче чтобы долго не дискутировать
1 Заводы были розданы топ чиновникам, я тут с тобой согласен! не куплены а именно розданы через схему ваучиризации
2 Ты говоришь что эти топ чинуши или топ деректора полученные заводы типа сохранили а вот и нифига 80% было просто распиляно и продано! т.е. из 5 заводов сохранили токо 1!!

Так что по факту мы имеем тупой грабеж топ чиновниками СССР государственной собствености и обогащение за счет этого грабежа!!
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12.06.2020 12:48 Відповісти
Какие дискуссии с идиотом?
Только повторение!

https://censor.net/user/137888

Ты не дурак, ты - идиот. Перечитай ПЕРВЫЙ пост ветки:

вы помните приватизация, ваучеры? Так вот заводы СПЕЦИАЛЬНО раздавали цеховикам, хитьрожапым комсрмольцам и продвинутым бандитам, которые могли РЕАЛЬНО сохранить производства в отличие от крикливых пенсионеров. Так вот можёт наконец пора это признать открыто и поставить ТОЧКУ в блеянии про социальную справедливочсть, кторая была НЕВОЗМОЖНА?
https://censor.net/comments/locate/3201423/019214e4-8a3d-7396-9533-e43ff7e49783Ответить
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12.06.2020 17:45 Відповісти
Агов - даю РАЦУХУ зЄлі - безкоштовно ...
Е ще Воздух- Кислород... - і це , а як будем це робити - як в Швейцаріїї, чи як , із привязкою до Базового Доходу ...
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11.06.2020 16:49 Відповісти
Нужно поднять процент до 20% и установить сроки, если не успел то можно национализировать!
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11.06.2020 18:28 Відповісти
национализировать что? у нас пока что еще ни одного не посадили и не приговорили за не честно нажитое!! так что пока нет системы привличения к ответствености говорить о какойто национализации или конфискации глупо! а системы нет потому что власть против такой системы по вполне понятным причинам!!
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11.06.2020 20:29 Відповісти
Какая справедливость, идиоты?
Справедливость - это когда фирмой Антонов владеет Антонов, а Роскосмос - Королёв!
А тучи обывателей не в состоянии в собственном доме ОСББ организовать для управления сраными тремя подъездами!
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12.06.2020 17:47 Відповісти
Замечательно, ха-ха. А может ввести планку необлагаемого минимума в 6-7 тыс. на любого украинца и постоянно ее корректировать?
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06.07.2020 16:43 Відповісти
 
 