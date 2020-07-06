Естонія збирається пустити в країну заробітчан і студентів
Урядова коаліція Естонії домовилася, на яких умовах пускати в країну іноземних сезонних працівників і студентів. Після приїзду потрібно буде провести 14 днів на карантині й отримати негативний результат на COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонське видання EER.
Планується, що без вимоги перебувати в обов'язковому карантині в Естонію впускатимуть громадян країн, захворюваність на коронавірус у яких не перевищує 16 осіб на 100 000 жителів.
"Інших очікує тестування на коронавірус і 14 днів перебування в карантині. Якщо після закінчення 14-денного карантину тест на коронавірус буде негативним, то можна починати працювати або вчитися", - сказала міністр освіти і науки Майліс Репс.
За словами міністра фінансів Мартіна Хельме, організація доставки в Естонію іноземних робітників, їхнє тестування на COVID-19 і розміщення ляже на плечі роботодавця.
Упродовж року іноземний сезонний працівник зможе перебувати в Естонії 180 днів поспіль, повідомив прем'єр-міністр Юрі Ратас.
При цьому поки що йдеться лише про принципову домовленість між партіями, які входять у коаліцію. Юридично угоду поки не оформлено.
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вышли с СССР одновременно, но теперь украинцы работают у них на плантациях...
Ну как же так?
Потенциал у Украины по сравнению с Эстонией был ОГО...
мудрый и простой нарид умудрился все просрать ударными темпами.....
Маленькие страны легче реформировать, все на виду и прозрачно -
воровать не умеют и не хотят, ибо не будет помощи от ЕС. Каждый евро берегут и отчитываются, очень честные как немцы - это менталитет.
Была большая помощь от ЕС, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании ибо им доверяют. Вот и все.Эстонцы всегда тяготели и стремились к Западу, даже еще при совдепии подавали документы - хотели присоединиться к Финляндии - не дали.
В Латвии похуже - много военных, отставников, их семьи, военных кацапских заводов, которые пришли в упадок и не работают. Но уезжать в кацапию не хотят. И меньше поэтому ЕС помогают Латвии.
В Литве более сельское население, мало промышленности, они тяготеют к Польше, она им и помогает. Но уровень конечно пока пониже комфортабельной Польши.
кароче па 50-60(себе в убыток)коп куплю, пишите, будем договариваться
В России тоже бакс взлетел и это как ? с 29 до 67!