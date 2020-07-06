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Естонія збирається пустити в країну заробітчан і студентів

Естонія збирається пустити в країну заробітчан і студентів

Урядова коаліція Естонії домовилася, на яких умовах пускати в країну іноземних сезонних працівників і студентів. Після приїзду потрібно буде провести 14 днів на карантині й отримати негативний результат на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонське видання EER.

Планується, що без вимоги перебувати в обов'язковому карантині в Естонію впускатимуть громадян країн, захворюваність на коронавірус у яких не перевищує 16 осіб на 100 000 жителів.

"Інших очікує тестування на коронавірус і 14 днів перебування в карантині. Якщо після закінчення 14-денного карантину тест на коронавірус буде негативним, то можна починати працювати або вчитися", - сказала міністр освіти і науки Майліс Репс.

За словами міністра фінансів Мартіна Хельме, організація доставки в Естонію іноземних робітників, їхнє тестування на COVID-19 і розміщення ляже на плечі роботодавця.

Упродовж року іноземний сезонний працівник зможе перебувати в Естонії 180 днів поспіль, повідомив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

При цьому поки що йдеться лише про принципову домовленість між партіями, які входять у коаліцію. Юридично угоду поки не оформлено.

Автор: 

Естонія (1620) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+4
Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов - Цензор.НЕТ 8624
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06.07.2020 16:54
+3
Отвыкли работать за копейки, как наши украинцы. Эстонцы махнули в Западную Европу, а на освободившееся место...
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06.07.2020 16:59
+3
https://censor.net/user/451956- ага..!

вышли с СССР одновременно, но теперь украинцы работают у них на плантациях...
Ну как же так?
Потенциал у Украины по сравнению с Эстонией был ОГО...
мудрый и простой нарид умудрился все просрать ударными темпами.....
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06.07.2020 17:01
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шо, отвыкли работать !!!!
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06.07.2020 16:53 Відповісти
Отвыкли работать за копейки, как наши украинцы. Эстонцы махнули в Западную Европу, а на освободившееся место...
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06.07.2020 16:59 Відповісти
и я ж об этом, с сарказмом
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06.07.2020 17:14 Відповісти
U nix zarplati uze poxoze na zapadnoj Evrope,tak malo kto I jedut s nix tuda.
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Tut takije raboti nebudet rabotat.Luce polucajet posobyje ot gosudarstva,a vot sobirat jagodi gryby ili jagodi idut v les.Tam realno za den spokojno zarabatyvajet 50 ili 100 evro v den daze neprofesionali etogo dela vo vremia sezona.Kto etim zanimajetsia oni dva raza bolse zarabatyvajet takze
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06.07.2020 21:16 Відповісти
https://censor.net/user/451956- ага..!

вышли с СССР одновременно, но теперь украинцы работают у них на плантациях...
Ну как же так?
Потенциал у Украины по сравнению с Эстонией был ОГО...
мудрый и простой нарид умудрился все просрать ударными темпами.....
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06.07.2020 17:01 Відповісти
отож....
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06.07.2020 17:14 Відповісти
да вышли одновременно но ментально нам еще пару десятков лет выходить а эстонцы в массе своей уже тогда были далеко не совкового мышления ( я не беру кацапню жившую в городах типа Нарвы )
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06.07.2020 20:09 Відповісти
В Эстонии всего 1, 3 млн. населения, не забывайте Это одна третья часть Киева!!!
Маленькие страны легче реформировать, все на виду и прозрачно -
воровать не умеют и не хотят, ибо не будет помощи от ЕС. Каждый евро берегут и отчитываются, очень честные как немцы - это менталитет.
Была большая помощь от ЕС, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании ибо им доверяют. Вот и все.Эстонцы всегда тяготели и стремились к Западу, даже еще при совдепии подавали документы - хотели присоединиться к Финляндии - не дали.

В Латвии похуже - много военных, отставников, их семьи, военных кацапских заводов, которые пришли в упадок и не работают. Но уезжать в кацапию не хотят. И меньше поэтому ЕС помогают Латвии.
В Литве более сельское население, мало промышленности, они тяготеют к Польше, она им и помогает. Но уровень конечно пока пониже комфортабельной Польши.
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06.07.2020 20:27 Відповісти
Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов - Цензор.НЕТ 8624
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06.07.2020 16:54 Відповісти
тю,я б вабще за бакс тока капеек па 50 дал...
кароче па 50-60(себе в убыток)коп куплю, пишите, будем договариваться
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06.07.2020 17:19 Відповісти
Гонтарева пришла осенью 2015 года когда бакс был 14.
В России тоже бакс взлетел и это как ? с 29 до 67!
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06.07.2020 20:18 Відповісти
И чем уборка студентами клубники в Эстонии отличается, когда в советское время студентов бросали на уборку картошки?
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06.07.2020 17:40 Відповісти
Чесно кажучи вся ця трудова міграція це ганьба для України.Тому що Україну ніхто не буде поважати,бо це країна батраків.Я розумію,що людям потрібні гроші для нормального життя,але ж сильною повинна бути наша країна,а так вона нею не стане.
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Я був у Швейцарії, бачив французів, німців, австріяк, італійців, які там працюють. Чомусь для ойропейців це не ганьба. До речі, завдяки величезній трудовій міграції останніх років, в Україні зростали зарплати
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06.07.2020 19:24 Відповісти
https://censor.net/user/468637 Так вони працюють інженерами або іншими високоплачуваними працівниками.А наші їдуть на найгіршу роботу.З нас поляки насміхаються,що ми маємо такі багаті надра,в рази багатіші від Польщі.а живемо гірше.А олігархи наші найбагатші в Європи.Це не повинно так бути.Вам так не здається?
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06.07.2020 20:03 Відповісти
https://censor.net/user/468637 І якщо трудові мігранти стільки приносять грошей до бюджету,виходить що влада дуже погано працювала.
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06.07.2020 20:04 Відповісти
точно-точно. чесна праця - це ганьба.
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06.07.2020 20:05 Відповісти
https://censor.net/user/268107 Звісно що ні.Але саме так як зараз.то для України.як країни це ганьба.Ніхто серйозно таку країну не сприймає.
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06.07.2020 20:06 Відповісти
Ці естонці якісь ідіоти. Два тижні просидіти на ізоляції - це мінімум 200 євро, а ще житло, дорога... от і виходить, що за 500-600 євро туди ніхто не поїде
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06.07.2020 19:20 Відповісти
вот и хорошо - нечего туда ездить всяким кацапо-лугандонцам - больше туда никто не поедет.
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06.07.2020 20:15 Відповісти
 
 