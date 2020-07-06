Естонія збирається пустити в країну заробітчан і студентів

Урядова коаліція Естонії домовилася, на яких умовах пускати в країну іноземних сезонних працівників і студентів. Після приїзду потрібно буде провести 14 днів на карантині й отримати негативний результат на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонське видання EER.

Планується, що без вимоги перебувати в обов'язковому карантині в Естонію впускатимуть громадян країн, захворюваність на коронавірус у яких не перевищує 16 осіб на 100 000 жителів.

"Інших очікує тестування на коронавірус і 14 днів перебування в карантині. Якщо після закінчення 14-денного карантину тест на коронавірус буде негативним, то можна починати працювати або вчитися", - сказала міністр освіти і науки Майліс Репс.

За словами міністра фінансів Мартіна Хельме, організація доставки в Естонію іноземних робітників, їхнє тестування на COVID-19 і розміщення ляже на плечі роботодавця.

Упродовж року іноземний сезонний працівник зможе перебувати в Естонії 180 днів поспіль, повідомив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

При цьому поки що йдеться лише про принципову домовленість між партіями, які входять у коаліцію. Юридично угоду поки не оформлено.