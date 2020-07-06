Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов

Правительственная коалиция Эстонии договорилась, на каких условиях пускать в страну иностранных сезонных работников и студентов. По приезде нужно будет провести 14 дней на карантине и получить отрицательный результат на COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание EER.

Планируется, что без требования находиться в обязательном карантине в Эстонию будут впускать граждан стран, заболеваемость коронавирусом в которых не превышает 16 человек на 100 000 жителей.

"Остальных ожидает тестирование на коронавирус и 14 дней пребывания в карантине. Если по истечении 14-дневного карантина тест на коронавирус будет негативным, то можно начинать работать или учиться", - сказала министр образования и науки Майлис Репс.

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По словам министра финансов Мартина Хельме, организация доставки в Эстонию иностранных рабочих, их тестирование на COVID-19 и размещение ляжет на плечи работодателя.

В течение года иностранный сезонный работник сможет находиться в Эстонии 180 дней подряд, сообщил премьер-министр Юри Ратас.

При этом пока речь идет лишь о принципиальной договоренности между входящими в коалицию партиями. Юридически соглашение пока не оформлено.

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