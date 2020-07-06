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Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов

Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов

Правительственная коалиция Эстонии договорилась, на каких условиях пускать в страну иностранных сезонных работников и студентов. По приезде нужно будет провести 14 дней на карантине и получить отрицательный результат на COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание EER.

Планируется, что без требования находиться в обязательном карантине в Эстонию будут впускать граждан стран, заболеваемость коронавирусом в которых не превышает 16 человек на 100 000 жителей.

"Остальных ожидает тестирование на коронавирус и 14 дней пребывания в карантине. Если по истечении 14-дневного карантина тест на коронавирус будет негативным, то можно начинать работать или учиться", - сказала министр образования и науки Майлис Репс.

Читайте на Цензор.НЕТ: Урожай клубники гибнет в Эстонии без заробитчан, включая украинцев: сами эстонцы в поле идут неохотно

По словам министра финансов Мартина Хельме, организация доставки в Эстонию иностранных рабочих, их тестирование на COVID-19 и размещение ляжет на плечи работодателя.

В течение года иностранный сезонный работник сможет находиться в Эстонии 180 дней подряд, сообщил премьер-министр Юри Ратас.

При этом пока речь идет лишь о принципиальной договоренности между входящими в коалицию партиями. Юридически соглашение пока не оформлено.

Также на Цензор.НЕТ: Расширение гарантий и соблюдение прав заробитчан будет предметом переговоров Украины и Польши, - министр сельского хозяйства Ардановский

Автор: 

Эстония (1430) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+4
Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов - Цензор.НЕТ 8624
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06.07.2020 16:54
+3
Отвыкли работать за копейки, как наши украинцы. Эстонцы махнули в Западную Европу, а на освободившееся место...
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06.07.2020 16:59
+3
https://censor.net/user/451956- ага..!

вышли с СССР одновременно, но теперь украинцы работают у них на плантациях...
Ну как же так?
Потенциал у Украины по сравнению с Эстонией был ОГО...
мудрый и простой нарид умудрился все просрать ударными темпами.....
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06.07.2020 17:01
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Правила форума Совет форумчан
шо, отвыкли работать !!!!
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06.07.2020 16:53 Ответить
Отвыкли работать за копейки, как наши украинцы. Эстонцы махнули в Западную Европу, а на освободившееся место...
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06.07.2020 16:59 Ответить
и я ж об этом, с сарказмом
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06.07.2020 17:14 Ответить
U nix zarplati uze poxoze na zapadnoj Evrope,tak malo kto I jedut s nix tuda.
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06.07.2020 17:41 Ответить
Tut takije raboti nebudet rabotat.Luce polucajet posobyje ot gosudarstva,a vot sobirat jagodi gryby ili jagodi idut v les.Tam realno za den spokojno zarabatyvajet 50 ili 100 evro v den daze neprofesionali etogo dela vo vremia sezona.Kto etim zanimajetsia oni dva raza bolse zarabatyvajet takze
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06.07.2020 21:16 Ответить
https://censor.net/user/451956- ага..!

вышли с СССР одновременно, но теперь украинцы работают у них на плантациях...
Ну как же так?
Потенциал у Украины по сравнению с Эстонией был ОГО...
мудрый и простой нарид умудрился все просрать ударными темпами.....
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06.07.2020 17:01 Ответить
отож....
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06.07.2020 17:14 Ответить
да вышли одновременно но ментально нам еще пару десятков лет выходить а эстонцы в массе своей уже тогда были далеко не совкового мышления ( я не беру кацапню жившую в городах типа Нарвы )
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06.07.2020 20:09 Ответить
В Эстонии всего 1, 3 млн. населения, не забывайте Это одна третья часть Киева!!!
Маленькие страны легче реформировать, все на виду и прозрачно -
воровать не умеют и не хотят, ибо не будет помощи от ЕС. Каждый евро берегут и отчитываются, очень честные как немцы - это менталитет.
Была большая помощь от ЕС, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании ибо им доверяют. Вот и все.Эстонцы всегда тяготели и стремились к Западу, даже еще при совдепии подавали документы - хотели присоединиться к Финляндии - не дали.

В Латвии похуже - много военных, отставников, их семьи, военных кацапских заводов, которые пришли в упадок и не работают. Но уезжать в кацапию не хотят. И меньше поэтому ЕС помогают Латвии.
В Литве более сельское население, мало промышленности, они тяготеют к Польше, она им и помогает. Но уровень конечно пока пониже комфортабельной Польши.
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06.07.2020 20:27 Ответить
Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов - Цензор.НЕТ 8624
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06.07.2020 16:54 Ответить
тю,я б вабще за бакс тока капеек па 50 дал...
кароче па 50-60(себе в убыток)коп куплю, пишите, будем договариваться
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06.07.2020 17:19 Ответить
Гонтарева пришла осенью 2015 года когда бакс был 14.
В России тоже бакс взлетел и это как ? с 29 до 67!
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06.07.2020 20:18 Ответить
И чем уборка студентами клубники в Эстонии отличается, когда в советское время студентов бросали на уборку картошки?
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06.07.2020 17:40 Ответить
Чесно кажучи вся ця трудова міграція це ганьба для України.Тому що Україну ніхто не буде поважати,бо це країна батраків.Я розумію,що людям потрібні гроші для нормального життя,але ж сильною повинна бути наша країна,а так вона нею не стане.
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06.07.2020 17:41 Ответить
Я був у Швейцарії, бачив французів, німців, австріяк, італійців, які там працюють. Чомусь для ойропейців це не ганьба. До речі, завдяки величезній трудовій міграції останніх років, в Україні зростали зарплати
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06.07.2020 19:24 Ответить
https://censor.net/user/468637 Так вони працюють інженерами або іншими високоплачуваними працівниками.А наші їдуть на найгіршу роботу.З нас поляки насміхаються,що ми маємо такі багаті надра,в рази багатіші від Польщі.а живемо гірше.А олігархи наші найбагатші в Європи.Це не повинно так бути.Вам так не здається?
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06.07.2020 20:03 Ответить
https://censor.net/user/468637 І якщо трудові мігранти стільки приносять грошей до бюджету,виходить що влада дуже погано працювала.
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06.07.2020 20:04 Ответить
точно-точно. чесна праця - це ганьба.
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06.07.2020 20:05 Ответить
https://censor.net/user/268107 Звісно що ні.Але саме так як зараз.то для України.як країни це ганьба.Ніхто серйозно таку країну не сприймає.
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06.07.2020 20:06 Ответить
Ці естонці якісь ідіоти. Два тижні просидіти на ізоляції - це мінімум 200 євро, а ще житло, дорога... от і виходить, що за 500-600 євро туди ніхто не поїде
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06.07.2020 19:20 Ответить
вот и хорошо - нечего туда ездить всяким кацапо-лугандонцам - больше туда никто не поедет.
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06.07.2020 20:15 Ответить
 
 