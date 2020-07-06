Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов
Правительственная коалиция Эстонии договорилась, на каких условиях пускать в страну иностранных сезонных работников и студентов. По приезде нужно будет провести 14 дней на карантине и получить отрицательный результат на COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание EER.
Планируется, что без требования находиться в обязательном карантине в Эстонию будут впускать граждан стран, заболеваемость коронавирусом в которых не превышает 16 человек на 100 000 жителей.
"Остальных ожидает тестирование на коронавирус и 14 дней пребывания в карантине. Если по истечении 14-дневного карантина тест на коронавирус будет негативным, то можно начинать работать или учиться", - сказала министр образования и науки Майлис Репс.
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По словам министра финансов Мартина Хельме, организация доставки в Эстонию иностранных рабочих, их тестирование на COVID-19 и размещение ляжет на плечи работодателя.
В течение года иностранный сезонный работник сможет находиться в Эстонии 180 дней подряд, сообщил премьер-министр Юри Ратас.
При этом пока речь идет лишь о принципиальной договоренности между входящими в коалицию партиями. Юридически соглашение пока не оформлено.
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вышли с СССР одновременно, но теперь украинцы работают у них на плантациях...
Ну как же так?
Потенциал у Украины по сравнению с Эстонией был ОГО...
мудрый и простой нарид умудрился все просрать ударными темпами.....
Маленькие страны легче реформировать, все на виду и прозрачно -
воровать не умеют и не хотят, ибо не будет помощи от ЕС. Каждый евро берегут и отчитываются, очень честные как немцы - это менталитет.
Была большая помощь от ЕС, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании ибо им доверяют. Вот и все.Эстонцы всегда тяготели и стремились к Западу, даже еще при совдепии подавали документы - хотели присоединиться к Финляндии - не дали.
В Латвии похуже - много военных, отставников, их семьи, военных кацапских заводов, которые пришли в упадок и не работают. Но уезжать в кацапию не хотят. И меньше поэтому ЕС помогают Латвии.
В Литве более сельское население, мало промышленности, они тяготеют к Польше, она им и помогает. Но уровень конечно пока пониже комфортабельной Польши.
кароче па 50-60(себе в убыток)коп куплю, пишите, будем договариваться
В России тоже бакс взлетел и это как ? с 29 до 67!