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Новини Коронавірус і карантин
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Черга на тестування COVID-19 - не більше одного дня, - Ляшко

Черга на тестування COVID-19 - не більше одного дня, - Ляшко

80 лабораторій по всій Україні щотижня роблять до 80 тис. тестів на COVID-19. На вихідних тестів роблять менше, тому що менше людей звертається до лікарів.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз черга на всій території України не перевищує одного дня. Оперативно проводяться всі дослідження", - зазначив Ляшко.

За його словами, в Україні за тиждень проводять до 80 тис. тестів на виявлення COVID-19 у понад 80 лабораторіях.

Ляшко додав, що збільшення кількості тестувань не має прямої залежності із зростанням захворюваності.

"Прямої залежності між збільшенням кількості виявлених випадків і кількістю тестувань немає. Але динаміка відслідковується, вона реально показує в середині тижня збільшення кількості тестувань і збільшення кількості випадків (захворювання на COVID-19 — ред.). Але це збільшення кількості надходження проб, які привозяться від хворих з підозрою на коронавірусну хворобу. У нас на вихідних просідають не тільки лабораторні дослідження. Просідають вони через те, що люди менше звертаються до лікарів. Але це тренд не тільки український, такий самий тренд в Італії, Франції, в інших країнах", - сказав посадовець.

За його словами зазвичай протягом тижня до лабцентрів надходить до 1300 підозр на COVID-19, на вихідних ця кількість знижується до 900-700, тому і кількість випадків, які виявляються, менша.

"Водночас ми не бачимо такої стрімкої тенденції до зросту. Ми бачили підйом з 500 захворювань до 900 -1000, ця динаміка вже фіксується другий тиждень. Стрімкого зростання немає, хоча кількість тестів постійно збільшується", - додав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Ляшко Віктор (1515) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Цим коронавірусом,людей розділили на прихильників карантину і противників.Які скоро можуть по справжньому одне одного бити і вбивати.Комусь це вигідно.
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06.07.2020 20:15
+2
Возьмем чисто туберкулез

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-19#Text

"З січня по вересень 2019 року в Україні туберкульоз було вперше зареєстровано у понад 15,5 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у Центрі медичної статистики МОЗ України у відповідь на запит.
Так, за 9 місяців 2019 року, у 15 562 осіб уперше в житті було зареєстровано туберкульоз. За відповідний період на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває 31 615 хворих на всі форми активного туберкульозу.
Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в країні в регіони https://www.unn.com.ua/uk/news/1847066-v-********-rozpochalisya-postavki-po-regionakh-preparatu-dlya-likuvannya-tuberkulozu почалися поставки препарату для лікування туберкульозу, стійкого до лікарських засобів."
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz

А від ковіду за три місяці померло 1243. Так що ковід на сьогодні небезпечніший.
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06.07.2020 22:48
+2
Возьмем чисто грипп




За 6 месяцев 68 человек, а за три месяца от ковида 1243.
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06.07.2020 22:55
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А что ж люди по 5 дней ждут?
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06.07.2020 20:05 Відповісти
Ляшко, почему Ковид хотят включить в особо опасную инфекцию? Дай объяснение? В Украине чисто от Ковида умерло 9 человек. Меньше ,чем умирает от гриппа. Общая смертность по статистике за 3 мес. карантина ниже, чем за такие же 3 мес в прошлом году. Что тут особо опасного? Почему вы секретите от людей документ, который лживо утверждает про опасность Ковида? Почему СПИД, туберкулез не особо опасный, там где зашкаливающая смертность, а тут мизерная смертность и вы врете людям и нагнетаете ситуацию, вводите карантин, закрываете людей дома, лишаете работы, лишаете детей школ. Это что за трэш и манипуляции народом? Это что за сатанинская клоунада? Это что за Бал Сатаны? На карантине все олигархи обогатились, все остальные обнищали не это ли повод выдавать эту эпидемию опасной? В суде рассматривается сейчас дело по незаконности введения карантина и незаконности включения коронавирусной инфекции в особо опасную. Вы дурите людей, вы преступники.
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06.07.2020 20:39 Відповісти
Чисто от ВИЧ вообще ни одного не умерло...
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06.07.2020 21:23 Відповісти
Ну берем чисто туберкулез, чисто грипп, от которого умирает в 100 раз больше, возьмем ДТП - от него умирает огромное количество людей каждый год и что? Никто не говорит, что нужно что-то делать, вводить какие -то другие правила, большую ответственность и т.д.
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06.07.2020 22:37 Відповісти
Возьмем чисто туберкулез

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-19#Text

"З січня по вересень 2019 року в Україні туберкульоз було вперше зареєстровано у понад 15,5 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у Центрі медичної статистики МОЗ України у відповідь на запит.
Так, за 9 місяців 2019 року, у 15 562 осіб уперше в житті було зареєстровано туберкульоз. За відповідний період на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває 31 615 хворих на всі форми активного туберкульозу.
Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в країні в регіони https://www.unn.com.ua/uk/news/1847066-v-********-rozpochalisya-postavki-po-regionakh-preparatu-dlya-likuvannya-tuberkulozu почалися поставки препарату для лікування туберкульозу, стійкого до лікарських засобів."
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz

А від ковіду за три місяці померло 1243. Так що ковід на сьогодні небезпечніший.
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06.07.2020 22:48 Відповісти
туберкульоз лікують..
Ліків від ковід немає.

-але трудно щось довести підаразам з Лахті,котрим платять за те,щоб В Україні максимально посилювадась епідемія...
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07.07.2020 08:44 Відповісти
Ковид сам излечивается как и ОРВИ. А туберкулез лечится с трудом и люди умирают и в стране давно уже эпидемия этого заболевания.
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07.07.2020 10:36 Відповісти
Возьмем чисто грипп




За 6 месяцев 68 человек, а за три месяца от ковида 1243.
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06.07.2020 22:55 Відповісти
Чисто от Ковида - 9 человек. Не дезитнформируйте людей. А от гриппозной пневмонии больше 1300.
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07.07.2020 10:33 Відповісти
Источник Ваших данных?
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07.07.2020 10:49 Відповісти
Госстат.
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07.07.2020 10:56 Відповісти
Вы видите, что, приводя свои аргументы, я приводил и ссылки на источник информации.
Вам что-то мешает сделать то же самое?
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07.07.2020 11:30 Відповісти
Госстат. Я вам не нянька искать все и давать точные ссылки. Да и не к чему. Я троллям ничего доказывать не собираюсь.
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07.07.2020 16:39 Відповісти
Надо же, я вам аргументы со ссылками, а Вы мне фантазии? И кто из нас тут тролль?
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07.07.2020 21:05 Відповісти
Ты еще не успокоился? Попался беспокойный тролль. Мне всегда перечат тролли, начинают требовать доказательств, ссылок и т.д Обучены х-йлом сразу права качать, даже в стране,где воюют. Тьфу, мерзости.
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07.07.2020 23:07 Відповісти
Если собеседник приводит Вам аргументы и ссылки, а Вы в ответ кидаетесь какашками, то тролль - это Вы.
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08.07.2020 07:16 Відповісти
Я тебе ясно и понятно написала - данные госстата, что не ясно? Не можешь зайти на сайт Госстата? Или не хочешь и начинаешь тут мутить воду и хамить? Иди гуляй, тролль.
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08.07.2020 11:29 Відповісти
Что Вам мешает дать ссылку, чтобы подвердить свои слова? Я два раза это сделал в споре с Вами, несмотря на то, что Вы также могли сами найти статистику по смертности от туберкулеза и гриппа.
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08.07.2020 11:47 Відповісти
Я не обязана давать ссылку ленивым троллям. Иди гуляй. Ищи сам информацию, нашел прислугу.Вас тут троллей 90%.
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08.07.2020 11:49 Відповісти
Значит, информация, что приводили Вы - вранье.
На этом можно ставить точку.
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08.07.2020 12:39 Відповісти
Давно пора поставить точку, тролль. Вы тут для того и существуете ,чтобы нагло врать и по сатанински на правду говорить, что это ложь. Вали.
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08.07.2020 13:44 Відповісти
Про смертность ДТП говорят много - вот и контроль скорости недавно ввели. Но почему по Вашей логике борьба со смертностью от ДТП должна отменить борьбу со смертностью от ковида? По этой логике и с туберкулезом не стоит бороться, пока смертность от него не дорастет до смертности от ДТП...
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06.07.2020 23:01 Відповісти
зараз ольгінські будуть розповідати про смертність від виробничих травм у світі...
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07.07.2020 08:41 Відповісти
Я вас не разубеждаю ни в чем, тролль. Вы можете вакцинироваться в первую очередь и это будет даже на пользу обществу.
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07.07.2020 10:34 Відповісти
Ну возьмем борьбу с абортами. Сколько погибает нерожденных детей каждый день? А тут аж 9 человек погибло за пандемию и кричат - караул. А от гриппа и гриппозной пневмонии за этот же период умерло больше 1000 человек и что? Не зомбируйте людей. Они не все слабоумные. Себе делайте вакцину и будет вам счастье, а людей не толкайте на смерть.
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07.07.2020 10:32 Відповісти
А что, аборты только в 2020 году начали делать? От ковида в Украине умерло 1243 человека. Откуда у Вас взялось только 9?
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07.07.2020 10:51 Відповісти
Ну если все смерти онкобольных, от инфарктов, от инсультов, от ожогов записывать в Ковид, то она такая и будет. А 9 человек - это смерти чисто от Ковида, а не сопутствующей патологии. И хватит мне писать. Я троллей не разубеждаю. Вакцинируйтесь, ходите в маске пожизненно и перо вам в одно место.
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07.07.2020 10:56 Відповісти
Лариса, хамство - не аргумент, это просто хамство.
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07.07.2020 11:31 Відповісти
ти помилилась.

8.5
))
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07.07.2020 21:02 Відповісти
Пора бы депутатам создать комиссию,куда потрачены миллиарды под прикрытием "пандемии"
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06.07.2020 23:24 Відповісти
В карманах у олигархов.Только так.
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07.07.2020 10:37 Відповісти
це рашко-білоруський метод підрахунку хворих...

згідно якого у Білорусі в день помирає 4-5-6 людей
А в росії смертність 0.6,тоді як в Швеції 11,9 (хоча смертність серед медиків получається в 16 раз більша,ніж в світі..

ВОЗ рахує інакше.

тому,ольгінські,ПНХ з пропозиціями як рахувати..
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07.07.2020 08:34 Відповісти
Скоро отримаємо тести з Європейського союзу.
Цікаво, а не підуть вони в приватні клініки, для торгу?
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06.07.2020 20:07 Відповісти
"плр-тести на коронавірус" є фальшивкою, одному лише їх виробнику відомо, на що вони позитивно реагують
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
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06.07.2020 20:13 Відповісти
Та Мені до дупи ваші тести!!
Раніше боялися до Мене підходити , зараз ще краще!!
Нюю, взнаю , що перехворів(🤔😁😁)- Мені,що, таки пофік
феєричний стане??🤣🤣
Выполняйте заветы Мойдодыра!!)))))
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06.07.2020 20:13 Відповісти
???
а сказати то що хотів ?
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07.07.2020 08:36 Відповісти
Цим коронавірусом,людей розділили на прихильників карантину і противників.Які скоро можуть по справжньому одне одного бити і вбивати.Комусь це вигідно.
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06.07.2020 20:15 Відповісти
А нафіга??
Нююю, взнаю , що щось не так...
Пиво та барбек'ю в горлянку не полізе??🤣🤣
Рецепт один- живи на повну!!
И_бальныя танцы И_баиньки потом..🤗
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06.07.2020 20:27 Відповісти
https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/

15 країн планують введення паспортів імунізації. Скільки пройде часу до того моменту, коли без них не можна буде хліба купити чи просто вийти на вулицю? Чекайте, барановірусні. А там і до чіпів недалеко буде.
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06.07.2020 20:30 Відповісти
в Україні антирекорди по зараженню ставляться досить часто.
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.



Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.



ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
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07.07.2020 08:40 Відповісти
десятки професорів вірусології та епідеміології спростовують дурню від дудри
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
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07.07.2020 20:44 Відповісти
та ні.. вони навіть не знають про моє існування.
немає змісту мене спростовувати..
я не першоджерело.
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07.07.2020 21:01 Відповісти
А почему там не указан автор исследования? Это что, перевод свитков Мертвого моря?
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07.07.2020 21:23 Відповісти
 
 