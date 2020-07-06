Очередь на тестирование COVID-19 - не больше одного дня, - Ляшко

80 лабораторий по всей Украине каждую неделю делают до 80 тыс. тестов на COVID-19. На выходных тестов делают меньше, потому что меньше людей обращается к врачам.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас очередь на всей территории Украины не превышает одного дня. Оперативно проводятся все исследования", - отметил Ляшко.

По его словам, в Украине за неделю проводят до 80 тыс. тестов на выявление COVID-19 в более чем 80 лабораториях.

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Ляшко добавил, что увеличение количества тестирований не имеет прямой зависимости с ростом заболеваемости.

"Прямой зависимости между увеличением количества выявленных случаев и количеством тестирований нет. Но динамика отслеживается, она реально показывает в середине недели увеличение количества тестирований и увеличение количества случаев (заболевания COVID-19. - Ред.). Но это увеличение количества поступления проб, которые привозятся от больных с подозрением на коронавирусную болезнь. У нас на выходных проседают не только лабораторные исследования. Проседают они из-за того, что люди меньше обращаются к врачам. Но это тренд не только украинский, такой же тренд в Италии, Франции, в других странах", - сказал чиновник.

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По его словам, обычно в течение недели в лабцентры поступает до 1300 подозрений на COVID-19, на выходных это количество снижается до 900-700, поэтому и количество выявленных случаев меньше.

"В то же время, мы не видим такой стремительной тенденции к росту. Мы видели подъем с 500 заболеваний до 900-1000, эта динамика уже фиксируется вторую неделю. Стремительного роста нет, хотя количество тестов постоянно увеличивается", - добавил Ляшко.