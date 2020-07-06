Очередь на тестирование COVID-19 - не больше одного дня, - Ляшко
80 лабораторий по всей Украине каждую неделю делают до 80 тыс. тестов на COVID-19. На выходных тестов делают меньше, потому что меньше людей обращается к врачам.
Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас очередь на всей территории Украины не превышает одного дня. Оперативно проводятся все исследования", - отметил Ляшко.
По его словам, в Украине за неделю проводят до 80 тыс. тестов на выявление COVID-19 в более чем 80 лабораториях.
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Ляшко добавил, что увеличение количества тестирований не имеет прямой зависимости с ростом заболеваемости.
"Прямой зависимости между увеличением количества выявленных случаев и количеством тестирований нет. Но динамика отслеживается, она реально показывает в середине недели увеличение количества тестирований и увеличение количества случаев (заболевания COVID-19. - Ред.). Но это увеличение количества поступления проб, которые привозятся от больных с подозрением на коронавирусную болезнь. У нас на выходных проседают не только лабораторные исследования. Проседают они из-за того, что люди меньше обращаются к врачам. Но это тренд не только украинский, такой же тренд в Италии, Франции, в других странах", - сказал чиновник.
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По его словам, обычно в течение недели в лабцентры поступает до 1300 подозрений на COVID-19, на выходных это количество снижается до 900-700, поэтому и количество выявленных случаев меньше.
"В то же время, мы не видим такой стремительной тенденции к росту. Мы видели подъем с 500 заболеваний до 900-1000, эта динамика уже фиксируется вторую неделю. Стремительного роста нет, хотя количество тестов постоянно увеличивается", - добавил Ляшко.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-19#Text
"З січня по вересень 2019 року в Україні туберкульоз було вперше зареєстровано у понад 15,5 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у Центрі медичної статистики МОЗ України у відповідь на запит.
Так, за 9 місяців 2019 року, у 15 562 осіб уперше в житті було зареєстровано туберкульоз. За відповідний період на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває 31 615 хворих на всі форми активного туберкульозу.
Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в країні в регіони https://www.unn.com.ua/uk/news/1847066-v-********-rozpochalisya-postavki-po-regionakh-preparatu-dlya-likuvannya-tuberkulozu почалися поставки препарату для лікування туберкульозу, стійкого до лікарських засобів."
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz
А від ковіду за три місяці померло 1243. Так що ковід на сьогодні небезпечніший.
Ліків від ковід немає.
-але трудно щось довести підаразам з Лахті,котрим платять за те,щоб В Україні максимально посилювадась епідемія...
За 6 месяцев 68 человек, а за три месяца от ковида 1243.
Вам что-то мешает сделать то же самое?
На этом можно ставить точку.
8.5
))
згідно якого у Білорусі в день помирає 4-5-6 людей
А в росії смертність 0.6,тоді як в Швеції 11,9 (хоча смертність серед медиків получається в 16 раз більша,ніж в світі..
ВОЗ рахує інакше.
тому,ольгінські,ПНХ з пропозиціями як рахувати..
Цікаво, а не підуть вони в приватні клініки, для торгу?
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
Раніше боялися до Мене підходити , зараз ще краще!!
Нюю, взнаю , що перехворів(🤔😁😁)- Мені,що, таки пофік
феєричний стане??🤣🤣
Выполняйте заветы Мойдодыра!!)))))
а сказати то що хотів ?
Нююю, взнаю , що щось не так...
Пиво та барбек'ю в горлянку не полізе??🤣🤣
Рецепт один- живи на повну!!
И_бальныя танцы И_баиньки потом..🤗
15 країн планують введення паспортів імунізації. Скільки пройде часу до того моменту, коли без них не можна буде хліба купити чи просто вийти на вулицю? Чекайте, барановірусні. А там і до чіпів недалеко буде.
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
немає змісту мене спростовувати..
я не першоджерело.