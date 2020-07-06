Модель RAB-тарифів не має розділяти старі і нові активи обленерго, - дослідження

Понад 86% електромереж експлуатується протягом 30 років або більше, а втрати при розподілі становлять не менше 10% всієї електроенергії, виробленої в країні. Обсяг необхідних інвестицій для модернізації електромереж - 17,5 млрд доларів. Залучити такі інвестиції можливо тільки у разі стимулювального тарифоутворення за європейськими практиками.

Такий висновок дослідження "Securing Capital Investment in Ukraine" s Grid: The Road to the Future", яке провів Міжнародний центр податків та інвестицій (ІТІС), пише видання "Дело".

Основною проблемою електромереж в Україні є старіння інфраструктури, побудованої в Радянському Союзі. Більш як 14,7 з 23,0 тис. км розподільчих ліній експлуатуються понад 40 років, в той час як не менше 50% розподільних ліній низької напруги і 45 відсотків трансформувальних станцій потребують негайної заміни. Про це говорять експерти економіки і енергетики Аріель Коен і Владислав Іноземцев в дослідженні "Securing Capital Investment in Ukraine" s Grid: The Road to the Future" Міжнародного центру податків та інвестицій (ІТІС).

Наслідком такого старіння є те, що середній споживач в Україні відключається від електропостачання на термін до 700 хвилин на рік, тоді як в Польщі цей показник становить 180 хвилин, в Чеській Республіці - 73 хвилини, а в Данії - лише 15 хвилин. Другим негативним показником є, то що втрати при розподілі становлять не менше 10% всієї електроенергії, виробленої в країні.

За оцінками експертів, для усунення існуючих проблем і проведення модернізації енергомережі необхідно 17,5 млрд доларів. Залучити такий обсяг коштів допоможе реформа тарифоутворення:

"Однією з таких важливих регуляторних реформ є, так званий, RAB-тариф, який стимулює операторів системи розподілу енергії інвестувати в технічне обслуговування і модернізацію енергосистем", - йдеться в дослідженні.

Дослідники говорять, що запропонована українським Регулятором модель RAB-тарифу істотно відрізняється від успішних іноземних практик. Регулятор запропонував практично повністю застосувати RAB-тариф до нових установок: на нові інвестиції фіксована прибутковість буде 15 відсотків на рік, в той час як "старі" активи будуть приносити своєму власникові всього 1 відсоток на рік.

Аріель Коен і Владислав Іноземцев бачать в цьому 2 недоліки: По-перше, якщо застаріла інфраструктура почне виходити з ладу, нові об'єкти не вирішать проблеми. По-друге, сама ідея поділу мережі на "старі" і "нові" елементи проблематична, оскільки складно визначити, яка частина інвестицій іде на будівництво нових ліній порівняно з тим, що використовується для ремонту та модернізації існуючої інфраструктури.

Експерти кажуть, що для досягнення цілей, необхідно впроваджувати RAB за методикою, яка вже довела свою ефективність в інших європейських країнах: "Основою для RAB тарифів має бути досить високий рівень WACC, який зможе генерувати кошти, необхідні для модернізації і обслуговування мережі. Вкрай важливо, щоб ставка повернення не диференцювалася на "старі" і "нові" активи, оскільки цей підхід підриває всю концепцію реформи".

Нагадаємо, раніше Адріан Прокіп, старший науковий співробітники Інституту Кеннана (США) експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, заявив про неефективність моделі тарифу "Витрати +" пропонованої для впровадження в Україні.