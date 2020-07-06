ООН розповіла про порушення прав людини в окупованому Криму

Окупанти продовжують порушувати права людини, обмежувати свободу слова, заважати громадянському суспільству і катувати затриманих.

Про це йдеться в доповіді, який представила Верховна комісарка з прав людини ООН Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Доповідь охоплює період із 1 липня до 31 грудня 2019 року і спирається на роботу місії з контролю за дотриманням прав людини в Україні.

"Порушення прав людини, пов'язані з тортурами й іншими видами жорстокого поводження з боку правоохоронних органів, тривали у Криму. У всіх задокументованих випадках, коли жертви зверталися зі скаргами в суди і правоохоронні органи, жодного з порушників не було притягнуто до відповідальності", – зазначено в доповіді.

В ООН наголосили, що на анексованому півострові триває криміналізація свободи висловлювання думок у соціальних мережах, також журналісти продовжують стикатися із втручанням у їхню професійну діяльність. Кілька груп громадянського суспільства зіткнулося з перешкодами в організації конференцій, громадських обговорень та інших зустрічей.

"Моє управління одержало інформацію про тиск і погрози з боку правоохоронних органів на власників об'єктів, де планували зустріти кримськотатарські громадські групи", – підкреслила Бачелет.

У доповіді наведено приклади порушення Росією міжнародного гуманітарного права: РФ провела десятий призов в армію на окупованому півострові і продовжує застосовувати кримінальне право.

"Переведення затриманих з окупованої території на територію держави-окупанта продовжують порушувати заборону на індивідуальні або масові примусові переміщення, а також на депортацію захищуваних осіб", – ідеться в документі.

Верховна комісарка з прав людини також висловила стурбованість дискримінацією, із якою стикалися нинішні й колишні жителі Криму під час спроби дістати доступ до банківських послуг або зареєструвати народження та смерті в Україні.