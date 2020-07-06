ООН рассказала о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

Оккупанты продолжают нарушать права человека, ограничивать свободу слова, мешать гражданскому обществу и пытать задержанных.

Речь об этом идет в докладе, который представила Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года и опирается на работу миссии по контролю за соблюдением прав человека в Украине.

"Нарушения прав человека, связанные с пытками и другими видами жестокого обращения со стороны правоохранительных органов, продолжались в Крыму. Во всех задокументированных случаях, когда жертвы обращались с жалобами в суды и правоохранительные органы, ни один из нарушителей не был привлечен к ответственности", – отмечено в докладе.

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В ООН подчеркнули, что на оккупированном полуострове продолжается криминализация свободы выражения мнений в социальных сетях, также журналисты продолжают сталкиваться с вмешательством в их профессиональную деятельность. Несколько групп гражданского общества столкнулись с препятствиями в организации конференций, общественных обсуждений и других встреч.

"Мое управление получило информацию о давлении и угрозах со стороны правоохранительных органов на владельцев объектов, где планировалось встретить крымскотатарские гражданские группы", – подчеркнула Бачелет.

В докладе приводятся примеры нарушения Россией международного гуманитарного права: РФ провела 10-й призыв в армию на оккупированном полуострове и продолжает применять свое уголовное право.

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"Переводы задержанных с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы продолжают нарушать запрет на индивидуальные или массовые принудительные перемещения, а также на депортацию защищаемых лиц", – сказано в документе.

Верховный комиссар по правам человека также выразила обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкивались нынешние и бывшие жители Крыма при попытке получить доступ к банковским услугам или зарегистрировать рождения и смерти в Украине.