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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты рассчитывают, что в Ялту приедут 4 млн туристов

Оккупанты рассчитывают, что в Ялту приедут 4 млн туристов

Глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что из-за коронавируса в город приедет в два раза больше туристов, чем обычно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На июль у нас уже практически все забронировано. Если в обычный сезон мы принимали в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять в пределах 4 млн отдыхающих", - сказал Имгрунт.

Ранее он говорил, что Ялта понесет убытки на 450 млн рублей из-за пандемии коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в оккупированном Крыму и Севастополе граждан начали работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса начали принимать на отдых жителей соседней России.​

Автор: 

Крым (26411) туризм (1543) Ялта (341)


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Топ комментарии
+20
- Что вам мешает провести семь взаимно перпендикулярных линий ?

- Математика.

- Просто игнорируйте её .
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06.07.2020 22:22
+13
Оккупанты рассчитывают, что в Ялту приедут 4 млн туристов - Цензор.НЕТ 8670

...
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06.07.2020 22:30
+13
и то в основном украинцев
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06.07.2020 22:39
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Пфф. Якщо Степанов не зовсім ідіот, то після Криму будуть ще 2 тижні в палатках жити. Там таке кубло ковід буде.
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07.07.2020 13:05 Ответить
4 млрда
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07.07.2020 13:11 Ответить
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