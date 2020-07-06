Оккупанты рассчитывают, что в Ялту приедут 4 млн туристов

Глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что из-за коронавируса в город приедет в два раза больше туристов, чем обычно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На июль у нас уже практически все забронировано. Если в обычный сезон мы принимали в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять в пределах 4 млн отдыхающих", - сказал Имгрунт.

Ранее он говорил, что Ялта понесет убытки на 450 млн рублей из-за пандемии коронавируса.

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С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в оккупированном Крыму и Севастополе граждан начали работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса начали принимать на отдых жителей соседней России.​