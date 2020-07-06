Окупанти розраховують, що до Ялти приїдуть 4 млн туристів

Глава окупаційної адміністрації Ялти Іван Імгрунт заявив, що через коронавірус у місто приїде вдвічі більше туристів, ніж зазвичай.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"На липень у нас вже практично все заброньовано. Якщо у звичайний сезон ми приймали в межах 2,5 млн туристів, то цього року, якщо дозволить епідеміологічна обстановка і не буде другої хвилі, то ми прогнозуємо до кінця року прийняти в межах 4 млн відпочивальників", - сказав Імгрунт.

Раніше він говорив, що Ялта зазнає збитків на 450 млн рублів через пандемію коронавірусу.

З 15 червня для кримчан, а також зареєстрованих в окупованому Криму і Севастополі громадян почали працювати санаторії, пансіонати, готелі та мотелі. А з 1 липня об'єкти санаторно-курортного комплексу почали приймати на відпочинок жителів сусідньої Росії.

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