У підземних сховищах накопичено вже понад 20 млрд кубометрів газу, - "Укртрансгаз"

Україна може увійти в опалювальний сезон 2020/21 рр. із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) обсягом 25,5-26,5 млрд куб. м, повідомив генеральний директор АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що до початку сезону відбору українські ПСГ будуть заповнені приблизно на 25,5- 26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році активний обсяг газу в ПСГ збільшиться до 20% порівняно з найвищим показником за останні десять років, досягнутим у 2019 році, - 21,8 млрд куб. м. Якщо таке завдання буде виконано, цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ", - заявив Олексієнко.

Станом на 5 липня запаси в ПСГ України досягли 20,228 млрд куб. м, збільшившись на 4,444 млрд куб. м із завершення сезону відбору газу зі сховищ 26 березня.

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В УТГ зазначають, що суттєвий внесок у наповнення українських сховищ зробили іноземні трейдери, які за шість місяців поточного року закачали до них 2,6 млрд куб. м газу, що більше ніж утричі перевищує показники минулого року.

При цьому компанії-нерезиденти станом на початок липня зберігають у режимі "митний склад" 3,6 млрд куб. м газу, українські - 1,3 млрд куб. м.

За даними УТГ, для транспортування газу в "митний склад" клієнти ПСГ усе частіше користуються послугою short haul (транспортування на короткі відстані), зокрема нерезиденти з початку поточного року закачали через short haul 1,6 млрд куб. м (зокрема у червні - 0,8 млрд куб. м), резиденти - 0,14 млрд куб. м.

Як повідомлялося, минулого опалювального сезону, що тривав із 1 листопада 2019 року до 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 5 млрд 999,57 млн куб. м (із 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

Позаминулого опалювального сезону, що тривав із 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (із 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м).