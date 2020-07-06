Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв
Станом на сьогодні безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації немає. Однак, українська армія готується до будь-яких сценаріїв.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Беруть участь всі розвідувальні органи держави, а також керівництво Збройних сил України, в тому числі головнокомандувач, начальник Генштабу та міністр оборони. Ми щоденно отримуємо відомості про ЗС Росії, їх наявність, накопичення, збільшення чисельності", - розповів він.
Наєв зазначив, що ЗС України відпрацьовують плани реагування на всі військові загрози з боку Росії, в тому числі на кримському напрямку.
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https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець @bryhynets
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Клістрони, які вилучало ДБР, розпізнають своїх-чужих в рамках ППО.
До 2014 наші ЗРК сприймали росіян як своїх, а літаки НАТО як чужих.
Пашинський займався виправленням цього.
Тепер Пашинському шиють справу, а російські літаки тепер, можливо, знають, як`домовлятися`з нашими ЗРК(
сделай клистрон руками своими.
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Оточення довіренної особи Президента Чечні Рамзана Кадирова бере під контроль Київський оборонний завод "Радар" концерну Укроборонпром.
по телефону чи ві-за-ві?
Рашка уже готовится к большому числу раненных.. А вы говорите, угрозы нападения пока нет.. Война уже запланирована..
Это смотря на каком глобусе.
Проверим параллельно.
Спасибо.
Ну не так много.
Если это госпиталя третьего эшелона, то представьте себе, какое количество коек, должно быть во втором и первом эшелоне госпиталей.
С другой стороны. Опираясь на цифру в 300 (******** спартанцев), это - почти батальон ВДВ.
Это значит, потери УЖЕ учтены. Как в Афгане было. Убитых и умерших ещё нет, а похоронный комплект, на склады, уже завезли.
Тогда начнёт получаться дорисовка к картине, которая уже существует.
вот таблица интенсивности учений по годам.. количество учение в 2020 году примерно такое же, когда в 2015 г., Рашка вводил на территорию Украины свои батальонно-такт группы..
Да,а спирт дороговато.
Что нам Боканов и Аваков скажут про события в Мелитополе?!
Ах... просто ПРОМОЛЧАТ?!!
Он бы треуголочку напялил, и айда участие принимать
А на самом деле будет захват десантом плотины под Киевом?
Чтобы ею шантажировать открытие воды на Крым?
Ведь нельзя же год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят.
/Высоцкий «Письмо в редакцию телевизионной передачи Очевидное невероятное»/
Советую перечитать - очень актуально.
А хто будет возбухать-карантин продлим.