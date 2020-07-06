Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв

Станом на сьогодні безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації немає. Однак, українська армія готується до будь-яких сценаріїв.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Беруть участь всі розвідувальні органи держави, а також керівництво Збройних сил України, в тому числі головнокомандувач, начальник Генштабу та міністр оборони. Ми щоденно отримуємо відомості про ЗС Росії, їх наявність, накопичення, збільшення чисельності", - розповів він.

Наєв зазначив, що ЗС України відпрацьовують плани реагування на всі військові загрози з боку Росії, в тому числі на кримському напрямку.

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