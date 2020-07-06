РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11998 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 890 81

Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев

Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев

По состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет. Однако, украинская армия готовится к любым сценариям.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина. 

По словам Наева, украинские военные усилили все виды разведки для получения информации о состоянии, положении и характере действий Вооруженных сил России.

"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", - рассказал он.

Наев отметил, что ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально"

Автор: 

армия РФ (19375) вторжение (508) Наев Сергей (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Спим спокойно,но не забываем чистить пулемет,даже если он чистый
показать весь комментарий
06.07.2020 22:54
+7
зате нелінійних сценаріїв не бракує

Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев - Цензор.НЕТ 3807
показать весь комментарий
06.07.2020 22:52
+7
В 14-ом году это даже в страшном сне никто представить не мог.. но братья наши меньшие не устают нас удивлять.. и что-то подсказывает что попрутся и причем до конца лета..
показать весь комментарий
06.07.2020 22:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зате нелінійних сценаріїв не бракує

Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев - Цензор.НЕТ 3807
показать весь комментарий
06.07.2020 22:52 Ответить
"Х**ло" - это пожизненно, так что угроза никуда не денется.
показать весь комментарий
06.07.2020 22:58 Ответить
Спим спокойно,но не забываем чистить пулемет,даже если он чистый
показать весь комментарий
06.07.2020 22:54 Ответить
В 14-ом году это даже в страшном сне никто представить не мог.. но братья наши меньшие не устают нас удивлять.. и что-то подсказывает что попрутся и причем до конца лета..
показать весь комментарий
06.07.2020 22:55 Ответить
Почему именно до конца лета?
показать весь комментарий
06.07.2020 22:57 Ответить
Пойдут голос картопляныков защищать и под шумок к нам припрутся..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:04 Ответить
Не свисти.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:07 Ответить
я тоже думаю, будет этим летом
показать весь комментарий
06.07.2020 23:09 Ответить
Кожного літа підіймається вереск атопутіннападьот.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:20 Ответить
А то забанишь?? Не смеши.. у них почти мобилизация началась, а ты свистишь..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:10 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2020 23:18 Ответить
Вот картинки лучше и рисуй..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:20 Ответить
Дивитись треба не по мобілізації, а по евакуації Брянська, Белгорода, Ростова, Курска. Як би не було про повній зарубі, ці російські міста будуть обстріляні.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:24 Ответить
С вовочкой заруба?? С ним может быть только ******.. ты бы ещё заявил - мацковитов всех в бункер кремлёвский запустят.. и кто у нас воевать пойдет сейчас?? После шести летнего полукомического сериала снятого на эту тему..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:38 Ответить
а когда это кацапов такие мелочи интересовали ?Они Воронеж уже какой год бомбят и ни чего .
показать весь комментарий
06.07.2020 23:39 Ответить
навпаки. Чим більше загиблих цивільних, тим краще, підйом паранойї
показать весь комментарий
06.07.2020 23:40 Ответить
правильно ,а то денег не будет
показать весь комментарий
06.07.2020 23:11 Ответить
Зуб даёт!
показать весь комментарий
06.07.2020 22:55 Ответить
https://twitter.com/bryhynets

https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець @bryhynets

https://twitter.com/bryhynets https://twitter.com/bryhynets



Клістрони, які вилучало ДБР, розпізнають своїх-чужих в рамках ППО.
До 2014 наші ЗРК сприймали росіян як своїх, а літаки НАТО як чужих.
Пашинський займався виправленням цього.
Тепер Пашинському шиють справу, а російські літаки тепер, можливо, знають, як`домовлятися`з нашими ЗРК(
показать весь комментарий
06.07.2020 22:56 Ответить
ну и бред, вы хотя бы википедию откройте и узнайте что такое клистроны и зачем они нужны какие свои-чужие?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:00 Ответить
Если тебе электронщик имя
сделай клистрон руками своими.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:10 Ответить
из за тебя пришлось в интернет лезть а на деле оказалось генератор свч для рлс но тут я так понимаю они уже электронные а то те что стояли у нас их проблематично было бы изъять - а что он описал это "запрощик" свой - чужой - ну слышал парень что то где то
показать весь комментарий
06.07.2020 23:50 Ответить
Система распознавания свой-чужой работает не так как трактует Брагинец.Клистрон задает рабочую частоту,а коды свой-чужой фиксированные кварцы,изменяемые путем набора различными комбинациями.Почти как пин код вашей банковской карты.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:03 Ответить
Піші ісчо.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:08 Ответить
https://www.facebook.com/kievtypical/?hc_ref=ARReOkYswInWq2_8SNKT9zS3eV6fQXdChurQoPTTGuT_O3TkQNAPEE5M6VEhVxpCMHk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAtYWyzbIn2MJsDkkXvsZt3FM-kbeHNoX5a4qDGp8aWlbqXtS3q-ruOVCzX2q_bL-Vog_APgvYTpDUE_ojfQ4wP_SRrxLj3fJtxSYbiSX-TicrfkA0zIcyc4dJlctKUDrhHvFTsyK7Tw_SLqg2SG79kCu1yR2THnm1g7o5nFixoxocx1X-9GiHQdnhiy-kbG-fm_shLURpAJlwWED6VBUMVYSABYJfUzotj81aFrtj1-Y_rHB0FrwoNv3SjSRUkVjFAsO8vQjCz3myzb01IS9h5A-aAFoGSP8hj5k2wJZYkHDtLWDfpkw4sjUIuBIyRsfk8Ospunq_COuOe0bLOEvX89Q&__xts__%5B1%5D=68.ARC6PWYgHGsW-d0triV4PrV8zU8g597vQSwJlPjASiBmZO92-S6ZY5kptC90He5xEGWSh67FEvuqVz2HYh2E8Nb0zPlyxVsav7xRC_5C75Ryl3MklIDsTyR26AGXAt-***************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kC-R Типичный Киев
https://www.facebook.com/kievtypical/photos/a.345449925536824/3135767823171673/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAtYWyzbIn2MJsDkkXvsZt3FM-kbeHNoX5a4qDGp8aWlbqXtS3q-ruOVCzX2q_bL-Vog_APgvYTpDUE_ojfQ4wP_SRrxLj3fJtxSYbiSX-TicrfkA0zIcyc4dJlctKUDrhHvFTsyK7Tw_SLqg2SG79kCu1yR2THnm1g7o5nFixoxocx1X-9GiHQdnhiy-kbG-fm_shLURpAJlwWED6VBUMVYSABYJfUzotj81aFrtj1-Y_rHB0FrwoNv3SjSRUkVjFAsO8vQjCz3myzb01IS9h5A-aAFoGSP8hj5k2wJZYkHDtLWDfpkw4sjUIuBIyRsfk8Ospunq_COuOe0bLOEvX89Q&__xts__%5B1%5D=68.ARC6PWYgHGsW-d0triV4PrV8zU8g597vQSwJlPjASiBmZO92-S6ZY5kptC90He5xEGWSh67FEvuqVz2HYh2E8Nb0zPlyxVsav7xRC_5C75Ryl3MklIDsTyR26AGXAt-***************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/kievtypical/photos/a.345449925536824/3135767823171673/?type=3&theater#

Оточення довіренної особи Президента Чечні Рамзана Кадирова бере під контроль Київський оборонний завод "Радар" концерну Укроборонпром.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:18 Ответить
ДБР вилучило клістрони лише із ЗІПу. Мета диверсії - переписати серійні номери щоби розкрити канал викрадення з кацапського заводу.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:55 Ответить
это тебе твой куратор от ***** сказал?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:02 Ответить
Це я йому сказав і тобі теж кажу що ***** колотить понти.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:10 Ответить
йому кому?
по телефону чи ві-за-ві?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:19 Ответить
Это шапкозакидательсво переживали в 14-м. Генералы готовятся к прошлой войне. А слабо с помощью ГБР или отделений СБУ на местах обезоружить ПВО страны? Как два пальца об асфальт! Способы РФ выдумает изощренные,ассиметричные. Что например с теми военными начальниками, которые допустили вывод из строя ПВО ВВС? Небось вместо трибунала-на повышение пошли?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:03 Ответить
Мин Обороны Рашки под видом больничек для короновируса, строит госпиталя первой очереди для раненных в Пскове и Великих Луках, и на Кавказе.. т.е. госпиталя строятся на территории Южного и Западного военных округов, непосредственно граничащих с Украиной..
Рашка уже готовится к большому числу раненных.. А вы говорите, угрозы нападения пока нет.. Война уже запланирована..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:05 Ответить
погоди, Псков граничит с Украиной?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:12 Ответить
Западный военный округ граничит с Украиной.. Псков входит в Зап Воен округ..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:21 Ответить
Псков це швидше Білорусь.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:28 Ответить
еще один гений географии...
показать весь комментарий
07.07.2020 07:06 Ответить
погоди, Псков граничит с Украиной?
Это смотря на каком глобусе.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:35 Ответить
Тормоз, госпитали, склады боеприпасов, имущества, горючего, стараются создавать в местах, прикрытых от прямого военного удара противника... А что может лучше прикрыть, чем территория "нейтрального" соседа? Для того, чтобы туда ударить, противнику нужно или нарушить его границу, или бить в обход его территории, растягивая коммуникации и подставляясь под контрудар.... Это элементарные принципы ведения боевых действий... Их ещё китайский трактат "Сунь-цзы" формулировал, несколько тысяч лет назад...А учитывая "хитрожопость" "бацьки", я не удивлюсь, что он может "включить дурака" и пропустить ваше быдло через свою территорию. Наши-то, гарантированно, не полезут к соседям - они международными соглашениями "ноги вытирать" не будут... Это у вас теперь в Конституции забито, что можно "срать" на международное право, если его требования не отвечают вашим "хотелкам"...
показать весь комментарий
07.07.2020 05:49 Ответить
Ніфіга не буде, не бзди.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:13 Ответить
Дайте ссылку на подобное строительство.
Проверим параллельно.
Спасибо.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:14 Ответить
https://informpskov.ru/news/327521.html
показать весь комментарий
06.07.2020 23:23 Ответить
300 мест.
Ну не так много.
Если это госпиталя третьего эшелона, то представьте себе, какое количество коек, должно быть во втором и первом эшелоне госпиталей.
С другой стороны. Опираясь на цифру в 300 (******** спартанцев), это - почти батальон ВДВ.
Это значит, потери УЖЕ учтены. Как в Афгане было. Убитых и умерших ещё нет, а похоронный комплект, на склады, уже завезли.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:59 Ответить
В Оренбурзі. Місцеві кажуть що будівництво йде 24/7 Госпіталь
показать весь комментарий
07.07.2020 00:48 Ответить
Привязку, пусть дадут.
Тогда начнёт получаться дорисовка к картине, которая уже существует.
показать весь комментарий
07.07.2020 13:37 Ответить
Наев все правильно сказал. По состоянию "на сегодня". НА СЕГОДНЯ! О осени - зиме он ничего не говорил. А учения Кавказ 2020 намечены, как раз, на осень...
показать весь комментарий
07.07.2020 08:16 Ответить
вы не правы!.. Учения Кавказ 2020 уже идут!!!.. в течение весна-лето-осень 2020 года МинОбороны Рашки проведет более 4800 учений различного масштаба, а самыми крупные итоговыми из них, станет стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ» в сентябре 2020 года..
вот таблица интенсивности учений по годам.. количество учение в 2020 году примерно такое же, когда в 2015 г., Рашка вводил на территорию Украины свои батальонно-такт группы..
Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 1692
показать весь комментарий
07.07.2020 08:48 Ответить
Та определитесь уже там МО---хлопцы легендарные! Вчера вроде будет----погнал соли припёр с АТБ. И на тебе сегодня----наступление отменяется! Соль отдам жене на консервацию(на огурцы в смысле) Но вот задача. Что послезавтра скажут? И что брать лететь в лавку?!
показать весь комментарий
06.07.2020 23:06 Ответить
возьми водки, закопай ночью и забудь где.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:12 Ответить
Та по такой жаре копать ламает. И выпить всю тоже не комильфо. Интриги нет. Зарыть бы кого из числа развонявшихся до отказа на тв-каналах. Не поймаю такого---старый я уже. Вот по весне 67 пасочку скушал. Сами копайте---такое не забудешь!
показать весь комментарий
06.07.2020 23:18 Ответить
Дивлячись де ви живете.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:35 Ответить
Где живу? теряюсь в смысле по какому коменту и как ответить. Если по части копать, то тут грунт мягкий. Но не охота всё равно. А вот по части нападения, то живу близко к братанам северным---по прямой 50км. До Белгорода.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:43 Ответить
бери спирт, не пргадаешь и в мирное и в военное время
показать весь комментарий
06.07.2020 23:15 Ответить
В последнее время, с марта примерно---задрали в аптеках за спирт медицинский 96* за 100гр 45гр! Даже по 28 покупал зимой. А в интернете от 5 литров, цена умеренная---но боюсь, старый уже чуть. Иди знай с чего!
показать весь комментарий
06.07.2020 23:23 Ответить
Борис, сорри, но вам, похоже, спиртом запасаться нельзя, чем больше запас - тем больше риски))
показать весь комментарий
07.07.2020 00:25 Ответить
Я свои риски и терпение переживаю с помощью красного сухого, нашего украинского. Одесская и Николаевская обл. А вот как начинает холодать и риски по части спирта изчезают в полдень----с вечера и открываю сезон. Спиртом!
показать весь комментарий
08.07.2020 00:17 Ответить
Боярышник по 10 гр./70%.
Да,а спирт дороговато.
показать весь комментарий
07.07.2020 04:51 Ответить
Коля Столяр---ты и правда из Кейптауна? Вроде флаг ЮАР. Случилось но раз и давно. В 1975г зашёл тогда в тот город пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов*. Но падлы комуняки в город не пустили экипаж. Там апартеид сложился, а хотелось. Больше заходов в тот порт у меня не было. Как не допил с тех пор. Или ты меня на кацапский эталон счастья проверяешь? У них есть сильнее---настойка Пиона. Я чуть в спирт добавляю растёртый в пыль чай каркаде---цвет ну караул. 50% воды тоже. И две минутки терпеть---не закусывать.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:25 Ответить
Это как к коронавирусу были "готовы"?!
Что нам Боканов и Аваков скажут про события в Мелитополе?!
Ах... просто ПРОМОЛЧАТ?!!
показать весь комментарий
06.07.2020 23:11 Ответить
А как же без верховного 🐸?
Он бы треуголочку напялил, и айда участие принимать
показать весь комментарий
06.07.2020 23:13 Ответить
Не панікуйте.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:14 Ответить
Не чіпайте Зелевовку, бо Путін нападе. Легенда взята ще від Поорошенка. Так малюків бабайкою лякають. Тепер клоун лкгкндою про бабайку затуляється.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:18 Ответить
От дякую до вечора дожив, ніхто не напав, а тут ще підтведження в новинах, що спати можно спокійно, хоча про що я, як взагалі можна спати коли пекло як в крематорії.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:19 Ответить
А я врубив кондьор і почуваю себе чудово.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:39 Ответить
как нет... так кацапия ж вторглась ещё в феврале 2014-го...
показать весь комментарий
06.07.2020 23:22 Ответить
Альо, панікери, ось я вам восени нагадаю що ви тут писали.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:37 Ответить
А может вторжение на Херсонщину, чтобы захватить плотину - это отвлекающий сейчас разговоры и маневр? Чтобы все туда смотрели.
А на самом деле будет захват десантом плотины под Киевом?
Чтобы ею шантажировать открытие воды на Крым?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:39 Ответить
Наявність кізячків свідчить про інше. План агресії існує і впроваджується.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:41 Ответить
Сейчас все делается настолько быстро, что можно узнать об этом только в момент наступления.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:42 Ответить
Вчера говорили - нападут, сегодня говорят - не нападут.... как страшно жить,

Ведь нельзя же год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят.

/Высоцкий «Письмо в редакцию телевизионной передачи Очевидное невероятное»/
Советую перечитать - очень актуально.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:50 Ответить
Интересно,а хто из наших политиков механик,который збежал от нянек?
показать весь комментарий
07.07.2020 04:58 Ответить
Та да. Але завтра зранку xz...
показать весь комментарий
07.07.2020 00:16 Ответить
Ясное дело,шо нет.За дебилов засевших в кремлевском бункере,никто воевать не пойдёт.Ну можно конечно зажечь фаер победобесия,Третьего Рима и т.п,но проблема,що никто на него не выйдет,бо онол нах.й никому не надо кроме упоротых маргиналов,таких как Бородай,Стрелков,Бабай и ещё можно накидать пару погонял типа Сопля,Шнырь,Упоротый...
показать весь комментарий
07.07.2020 00:17 Ответить
Останні 6 років головним вопогом і посібником террористів лднр є так званна влада,це повинен памятати кожен українець і робити усе щоб у цих покидьків земля під ногами горіла
показать весь комментарий
07.07.2020 00:32 Ответить
По состоянию на сегодня - нет, а по состоянию на завтра, послезавтра, на следующий месяц, год?
показать весь комментарий
07.07.2020 00:43 Ответить
Всем сидеть тихо-а то Путин нападет.
А хто будет возбухать-карантин продлим.
показать весь комментарий
07.07.2020 05:02 Ответить
бояться нечего - нагнем кацапа как здрасьте... главное вовремя встречный фланговый удар всей нашей мощью нанести, ну а там уже и до Москвы дойдем...Стратегически надо мыслить, это именно то, что отличает нас от мокшан...
показать весь комментарий
07.07.2020 07:10 Ответить
КОС норм камандир, за ним точно будет победа!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 08:01 Ответить
Негоже военным такого ранга повторять глупости за дураками из ВР.
показать весь комментарий
07.07.2020 10:13 Ответить
После таких заявлений этого типа нужно немедленно отправлять в отставку.
показать весь комментарий
07.07.2020 10:25 Ответить
А Наев то правду говорит!!!👍👍
показать весь комментарий
08.07.2020 14:01 Ответить
Да не отдаст так просто Путин Беларусь. Столько денег в экономику Беларуси вбахать и что бы она тюлюлю поплыла в Европу. Тем более там договора, один ОДКБ чего стоит. Он Украину вроде бы как ничью не отпустил: сначала кастрировал Украину, отобрав Крым, а потом закинул донбасскую блесну и наши идиоты ее проглотили по самое нихочу. Теперь мы на крючке будем долго, если не всегда. Сейчас витязи, вагнеровцы, крымские беркутовцы примеряют форму беларусского омона, и все это будет тянутся долго. Европа как всегда озаботится, потом обеспокоится, причем все глубже и глубже, пока не простит, газ то нужен, дровишками дома долго не протопишь, особенно в многоквартирном доме да и где их взять в Европе. Не будут же норвежские и финские леса рубить
показать весь комментарий
17.08.2020 14:16 Ответить
 
 