Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев

По состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет. Однако, украинская армия готовится к любым сценариям.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Наева, украинские военные усилили все виды разведки для получения информации о состоянии, положении и характере действий Вооруженных сил России.

"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", - рассказал он.

Наев отметил, что ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении.

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